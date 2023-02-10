Tặc lưỡi lấy cô vợ 36 tuổi, đêm tân hôn lao vào như chưa từng được yêu, vừa xong cuộc ‘ân ái’ vợ tuyên bố một điều khiến tôi xây xẩm chỉ muốn ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 10/02/2023 22:52

Nghe dứt lời cô ấy nói mà tôi xây xẩm, tôi không ngờ kế hoạch của cô ấy lại trớ trêu đến mức tôi chỉ muốn ly hôn.

Ngẫm nghĩ nhiều phụ nữ 40 tuổi vẫn sinh con bình thường đấy thôi. Tôi nói với mẹ như vậy, thế là đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức.

Tôi năm nay 36 tuổi, được mai mối cho vợ cũng bằng tuổi ấy. Mẹ tôi cứ lo không biết cô ấy sinh đẻ thế nào khi mà đã từng ấy tuổi.

Nhưng ngoài chuyện tuổi tác thì vợ tôi có khá nhiều ưu điểm. Cô ấy có công ăn việc làm ổn định, tính tình hòa đồng thân thiện, ngoại hình cũng xinh xắn, trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Thật sự tôi không tìm được đối tượng tốt hơn.

Ngẫm nghĩ nhiều phụ nữ 40 tuổi vẫn sinh con bình thường đấy thôi. Tôi nói với mẹ như vậy, thế là đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức.

Thời gian quen nhau rất ngắn, đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và vợ. Tôi thì vẫn nghĩ vợ chồng sẽ sinh con ngay, cả hai đều từng này tuổi rồi, ai còn kế hoạch nữa. Nhưng vợ không nghe, một mực bắt chồng phải dùng biện pháp bảo vệ. Không tiện tranh luận ngay lúc đó nên tôi đành nghe theo.

Tặc lưỡi lấy cô vợ 36 tuổi, đêm tân hôn lao vào như chưa từng được yêu, vừa xong cuộc ‘ân ái’ vợ tuyên bố một điều khiến tôi xây xẩm chỉ muốn ly hôn ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi quan hệ xong, tôi mới hỏi vợ tại sao lại làm vậy. Lẽ nào cô ấy chưa muốn sinh con luôn? Để rồi câu trả lời của vợ khiến tôi xây xẩm mặt mày. Cô ấy bảo cô ấy sẽ không sinh con. Vợ không thích trẻ con và chưa bao giờ có ý định sinh đẻ cả.

Đó cũng là lý do cô ấy muộn chồng. Bởi mỗi lần thẳng thắn đưa ra quan điểm không sinh con thì các đối tượng kết hôn của cô ấy đều lập tức từ bỏ. Thấy bố mẹ quá sốt ruột nên cô ấy đành gật đầu lấy tôi, giấu giếm suy nghĩ thật trong lòng. Giờ chúng tôi đã trở thành vợ chồng, có quan hệ tình dục với nhau, cô ấy không còn cách nào khác là phải nói thật.

Đêm tân hôn tôi tức quá bỏ sang phòng khác ngủ. Chuyện quan điểm cá nhân của cô ấy, tôi không bàn luận đúng sai. Nhưng vợ tôi làm vậy có phải là lừa đảo không? Biết tôi và gia đình rất mong ngóng có con nhưng vẫn im ỉm làm đám cưới. Đã không muốn sinh con thì một là ở vậy, hai là tìm người đàn ông có chung chí hướng mà lấy chứ?

Hôm sau tôi tức quá kể lại cho mẹ nghe. Tôi bảo tôi sẽ ly hôn ngay lập tức nhưng mẹ khuyên can. Bà nói vừa cưới đã ly hôn thì ai nhìn được, cứ từ từ khuyên bảo vợ rồi cô ấy sẽ đồng ý thôi. Theo mọi người tôi phải khuyên bảo vợ thế nào?

 

Tặc lưỡi lấy vợ già vì bà nội ốm, suốt đêm tân hôn cuồng nhiệt, sáng tỉnh dậy, tôi hốt hoảng mang chăn ga đi giặt gấp

Tặc lưỡi lấy vợ già vì bà nội ốm, suốt đêm tân hôn cuồng nhiệt, sáng tỉnh dậy, tôi hốt hoảng mang chăn ga đi giặt gấp

Dùng xong món vợ chuẩn bị mà lòng tôi khấp khởi, cảm tưởng đúng là món quà trời ban, và cảm ơn sự lựa chọn của bà nội dành cho tôi ưng ý quá!

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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