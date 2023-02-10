Nửa đêm thức giấc, tôi điếng người nghe âm thanh vọng ra từ phòng giúp việc, lao vào đẩy chồng ra khỏi cô ta, tôi kinh hãi với lí do đi ‘nhầm’ cay nghiệt

Tâm sự 10/02/2023 18:38

Tôi lao vào đuổi đôi tình nhân đang 'mèo mả gà đồng', kinh hãi vì lí do anh đưa ra để thuyết phục tôi tha thứ.

Không có cách nào để tôi tha thứ. Chúng tôi đã kết hôn được mười mấy năm, tình cảm vợ chồng luôn tốt đẹp. Tôi học hết đại học, anh ấy thì đã học xong cao học. Chúng tôi gặp và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Chồng tôi là con một trong gia đình, điều kiện tài chính ở mức trung bình, nhìn chung phù hợp với gia cảnh nhà tôi.

Bố mẹ tôi sống ở vùng ngoại ô trong khi vợ chồng tôi sinh sống và làm việc trong thành phố. Bố mẹ ở xa nên tôi đã quen tự xoay xở cuộc sống, ít nhờ vả gì ông bà. Để chăm sóc con cái và gia đình được chu toàn, tôi thuê người giúp việc. Nhiều năm nay tôi đã vận hành gia đình như vậy mà không có vấn đề gì. Cho đến lần thuê người giúp việc này...

Tôi luôn cảm thấy mình có tổ ấm thật viên mãn: Chồng giỏi giang thành đạt, con kháu khỉnh dễ thương, thành tích học tập tốt, biết yêu thương bố mẹ. Tôi luôn nghĩ mình quản lý gia đình rất tốt, chồng tôi là người tử tế, đối xử tốt với vợ, gia đình vợ. Anh ấy luôn tỏ ra là người yêu vợ thương con. Tôi thuê người giúp việc gia đình để bản thân đỡ vất vả hơn anh ấy cũng rất ủng hộ.

Nửa đêm thức giấc, tôi điếng người nghe âm thanh vọng ra từ phòng giúp việc, lao vào đẩy chồng ra khỏi cô ta, tôi kinh hãi với lí do đi ‘nhầm’ cay nghiệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đợt bà giúp việc trước xin nghỉ, anh ấy còn xắn tay cùng tôi làm việc nhà trong lúc chờ tìm người mới. Giúp việc mới đến, tôi thở phào vì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Cô giúp việc mới thạo việc, biết ý chủ nhà, làm mọi thứ rất tốt. Tôi cũng như chồng tôi đều rất hài lòng.

Nhưng chỉ vài ngày trước, vào lúc nửa đêm, tôi nghe thấy âm thanh vọng ra từ phòng của cô giúp việc. Dù âm thanh không lớn lắm nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi cảm thấy khá sợ hãi, nghĩ có ai đó đã vào nhà nên tôi định gọi chồng, chẳng ngờ anh ấy không ở trên giường. Tôi có linh cảm chẳng lành nên đứng dậy đi sang phòng giúp việc.

Nửa đêm thức giấc, tôi điếng người nghe âm thanh vọng ra từ phòng giúp việc, lao vào đẩy chồng ra khỏi cô ta, tôi kinh hãi với lí do đi ‘nhầm’ cay nghiệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã nhìn thấy chồng tôi trên giường, làm bậy với người giúp việc. Tôi hét lên một tiếng, lao vào đẩy chồng ra khỏi cô ta. Tôi hành động theo bản năng, nhưng sau đó thì lại lo sợ ầm ĩ sẽ làm con thức giấc chạy sang nên cố giữ bình tĩnh lại.

Chồng tôi vùng dậy giả vờ ngơ ngác hỏi tôi có chuyện gì. Rồi như một diễn viên thực thụ, anh ta nói với tôi rằng anh ta dậy đi vệ sinh, về nhầm phòng và tưởng người nằm trên giường là vợ.

Tôi không nói nhiều, đuổi người giúp việc ngay ngày hôm sau. Tôi bảo cô ta rằng tôi đã chụp lại cảnh đêm qua và cô ta hiểu lý do vì sao phải thôi việc. Tôi không đưa cô ta ra kiện đã là may cho cô ta rồi, đừng mong lấy được đồng công nào từ tôi trả cho việc cô ta phục vụ chồng tôi cả ở trên giường.

Người phụ nữ đó đi rồi, chồng tôi vẫn bảo tôi đừng hiểu lầm, anh ta đi nhầm phòng thật. Liệu có tin nổi không? Chúng tôi kết hôn đã mười mấy năm và luôn ở trong căn nhà này. Anh ta thuộc nó đến từng ngóc ngách, tại sao đêm đó lại lầm đường lạc lối?

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Tin tưởng cô giúp việc, vợ choáng váng nghe âm thanh kì lạ cùng cảnh 'động trời' ngay trong nhà

Tôi điếng người khi nghe những âm thanh ấy. Không thấy chồng đâu, tôi đã nhận ra tất cả mọi việc trước khi anh ta thú nhận...

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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