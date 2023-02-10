Tin tưởng cô giúp việc, vợ choáng váng nghe âm thanh kì lạ cùng cảnh 'động trời' ngay trong nhà

Để dù sau đó mặc dù Hùng biết tôi hơn anh 2 tuổi nhưng anh vẫn cương quyết “giữ” tôi bằng một đám cưới đầm ấm, đầy đủ bố mẹ, họ hàng đôi bên khi tôi và anh đã trải 2 năm yêu nhau tha thiết. Bố mẹ tôi có nhà khá rộng chỉ cách nhà của bố mẹ Hùng vài con phố, nhưng thuyền theo lái gái theo chồng tôi không thể bắt Hùng ở rể được.

Không rõ tôi và Hùng ai là người “dính” tình yêu “sét đánh” trước? Chỉ biết rằng ngay buổi đầu ngồi cùng bàn trong lớp học tiếng Anh buổi tối ở một trung tâm trong phố, hai đứa tôi đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Vợ chồng tôi hạnh phúc đón bé gái đầu lòng khi Hùng bước qua tuổi 24 và tôi 26. Hùng là nhân viên của công ty môi giới bất động sản , còn tôi là nhân viên của một ngân hàng tư nhân nên việc nghỉ dài ngày ở nhà chăm con là không thể.

Biết tâm sự của tôi muốn có một chỗ ở dù nhỏ cũng được miễn là riêng tư nên Hùng “vận động” bố mẹ hai bên cho vay mượn cộng với tiền mừng cưới và vốn riêng bấy lâu của 2 đứa để mua một căn hộ chung cư mini khi tôi có bầu được 4 tháng.

Gần hết tiêu chuẩn nghỉ sinh tôi bàn với Hùng thuê người giúp việc, bởi ông bà nội, ngoại đều còn ở tuổi lao động trong cơ quan nhà nước, nên không thể trông giữ em bé cho vợ chồng tôi được. Không những Hùng ủng hộ ý tưởng của tôi mà anh còn tích cực tìm mối qua bạn bè, qua trung tâm để tôi sớm trở lại công ty khi thuê được người làm như mong muốn.

Do đặc thù công việc, Hùng có nhiều mối quan hệ nên chưa đến ngày tôi phải đi làm, Hùng đã đưa về nhà một cô gái trẻ, khỏe mạnh có khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói nhẹ nhàng, chất phát mang âm hưởng vùng quê nổi tiếng với làn điệu dân ca sâu lắng.

Cô gái tên Ngọc 20 tuổi, văn hóa xong lớp 11, nên tôi không cần nhiều thời gian để chỉ bảo cho cô việc nội trợ, việc sử dụng máy móc, thiết bị gia dụng trong nhà. Ngọc đã có 1 năm chăm con nhỏ cho chị gái ở quê, nên tôi hoàn toàn yên tâm khi giao con cho em.

Việc gì Ngọc cũng làm ngon lành, gọn ghẽ, khiến tôi không những biết ơn chồng đã tìm được người giúp việc ưng ý mà còn đề xuất tăng lương cho Ngọc chỉ sau nửa năm Ngọc ở với gia đình tôi. Thật ra có một việc tế nhị tôi không thích ở Ngọc đó là em tắm khi đêm đã muộn. Mấy lần nhắc nhở nhưng Ngọc bẽn lẽn rằng em quen như vậy từ ngày ở quê, bởi nhà tắm ở quê rất sơ sài, em đợi mọi người ngủ hết mới dám tắm, lâu dần thành quen khó bỏ…

Ảnh minh họa: Internet

Thôi, cũng chẳng có gì to tát vả lại Ngọc ở buồng riêng, gần nhà tắm nên cũng không ảnh hưởng, phiền lụy gì đến vợ chồng con gái của tôi. Thế nhưng thực tế lại không phải như vậy khi mà cách đây chưa đầy một tuần tôi đã mục sở thị, bắt tận tay Hùng và cô giúp việc trẻ tên Ngọc đang quấn lấy nhau trong phòng riêng của Ngọc. Do trong bữa tiệc mừng con gái tròn năm, vui bạn tôi uống hết li bia nên đi ngủ sớm. Đến nửa đêm tỉnh giấc không thấy Hùng đâu, nghĩ anh đang dùng nhà vệ sinh nên dù có nhu cầu tôi cũng ráng đợi. Vậy mà càng đợi càng không thấy Hùng trở vào, sốt ruột tôi mở cửa phòng ra toilet và chết sững vì cảnh tượng thấy được khi vô tình nghe những tiếng động nhạy cảm phát ra từ phòng Ngọc…Hùng tỏ ra ân hận, nhanh mồm thú nhận rằng đây là lần đầu? Là lỗi do Ngọc hay tắm khuya làm anh mất ngủ rồi không kiềm chế nổi! Ô hay! Người giúp việc tắm khuya thì liên quan gì đến chuyện mèo mả gà đồng ấy nhỉ? Và có chắc đây là lần đầu Hùng phạm lỗi không?

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Lý do chồng cặp bồ với cô giúp việc trẻ khiến nhiều bà vợ 'giật nảy người', thì câu hỏi của chị chính là câu trả lời cho chị rồi đó!

Chồng chị đã lợi dụng việc chị quá tin tưởng ở cô giúp việc trẻ mà qua mặt chị để cặp bồ với cô ấy. Chị không nên nghe lời bao biện đầu môi chót lưỡi của chồng rằng anh ấy mới phạm lỗi lần đầu. Phải có thời gian chinh phục, có thời gian yêu đương khá lâu chồng chị mới dám hành động ngang nhiên như vậy với cô osin trẻ đó.

Theo tôi chuyện xảy ra là chuyện riêng tư của gia đình chị, tôi không khuyên chị tha thứ cho chồng hay chấm dứt hôn nhân với chồng và lỗi lầm của anh ấy đối với chị, mà chỉ muốn qua đây nhắc nhở chị cần rút ra bài học kinh nghiệm cho mình dù còn tình cảm với chồng hay không. Đó là không nên đặt hết niềm tin của mình vào người xa lạ không phải ruột thịt của mình, dù có hài lòng đến bao nhiêu với công việc của họ thì cũng giữ khoảng cách cần thiết với họ, đừng để đến lúc xảy ra hậu quả rồi mới tiếc nuối, ân hận hay trách móc hoàn cảnh.

Chị là người có trình độ, tin rằng chị biết phải làm gì để hoặc níu giữ hạnh phúc gia đình cho con gái. Có đủ cha, đủ mẹ, hoặc giải thoát cho mình và con gái khỏi cảnh sống trớ trêu với người chồng phụ tình, thiếu chung thủy đó. Thông cảm và chia sẻ cùng chị, chúc chị may mắn.