Chồng U60 vẫn yêu cầu vợ 3 lần/tuần, biết lý do vợ kiếm cớ thoái thác nhưng không ly hôn, ai cũng há hốc

Con gái không muốn thấy mẹ sống cảnh một mình, chồng có cũng như không nên thuyết phục mẹ tìm một người chồng khác. Dưới sự thuyết phục của con gái, cô Tuyết bắt đầu tìm kiếm một người bạn đời khác phù hợp.

Khi con gái lớn, cô Tuyết tìm được ý trung nhân nên lấy chồng là người sống khác tỉnh. Người đàn ông đó không muốn rời quê hương đi lập nghiệp nơi khác nên hai người cứ ở xa nhau.

Người chồng kế tiếp của cô Tuyết lúc quen biết thì thấy cũng không đến nỗi nào nhưng khi kết hôn rồi mới nhận thấy thói quen sinh hoạt của hai người không hợp nhau. Cô Tuyết lại chia tay trong hòa bình, kết thúc cuộc hôn nhân chỉ vỏn vẹn có 3 tháng.

Nhưng rất khó để tìm được một người phù hợp, đặc biệt là khi bạn tái hôn. Có rất nhiều thứ phải cân nhắc trên con đường tái hôn, bạn không chỉ cần nghĩ đến bản thân mà còn phải quan tâm đến những điều khác nữa, gia đình và con cái.

Ảnh minh họa: Internet

Đến người chồng thứ tư, cô Tuyết quen biết nhờ mạng giới thiệu hẹn hò. Chú Trực, người chồng thứ tư của cô, làm việc trong một công ty xuất nhập khẩu, công việc hàng ngày khá vất vả.

Cô Tuyết là vợ thứ hai của chú. Trước đó chú đã kết hôn nhưng vợ cũ là người rất nóng tính, họ thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, có lúc họ còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Sau nhiều năm chung sống mệt mỏi, cuối cùng hai người quyết định ly hôn để được yên thân lúc xế chiều. Vợ cũ của chú Trực tìm ngay được người mới sau khi ly hôn. Thấy vợ đã tìm được mối tốt, chú Trực cảm giác mình kém hơn vợ cũ nên lập tức tìm người để kết hôn. Chú quẹt app hẹn hò rồi gặp được cô Tuyết, cảm thấy hợp nhau nên hẹn gặp.

Ảnh minh họa: Internet

Vì cả hai đều đã lớn tuổi, lại đang độc thân nên chỉ cần điều kiện tương đồng lại có ý định nghiêm túc, họ thấy dễ chấp nhận nhau. Cô chú quyết định kết hôn, cho rằng đã tìm được đúng người.

Ban đầu họ đều mong sẽ tìm được người cùng sưởi ấm, bổ sung ưu nhược điểm cho nhau, hy vọng có người chăm sóc, đồng hành cùng mình đến già. Nhưng cuộc sống sau khi kết hôn lại không như ý muốn.

Chú Trực muốn một người phụ nữ chăm sóc chú, bởi vì công việc của chú vất vả, ngày nào cũng về muộn. Chú hy vọng vào một người vợ có thể nấu ăn cho mình, mang lại hơi ấm cho gia đình. Vậy nhưng mỗi ngày trở về, chú nhận ra rằng cô đều không ở nhà, bếp núc nguội lạnh, nhà cửa bừa bộn không ai dọn, chẳng khác gì hồi chưa lấy vợ.

Thì ra cô Tuyết tìm việc làm thêm ca đêm. Cô nói: "Con gái lấy chồng ở xa cuộc sống rất khó khăn, ông ấy (chú Trực) lại không đưa tôi tiền, tôi phải đi làm thêm để có thể hỗ trợ cho con gái, cho cuộc sống nó bớt khổ".

Nghe vợ giải thích chú Trực vẫn không xuôi mà đề nghị ly hôn. Lúc này cô mới quỳ xuống khóc lóc van xin chồng đừng hành hạ mình nữa khi thốt lên rằng: "Vợ chồng trẻ còn không đến mức thế!".

Hóa ra chú Trực 59 tuổi nhưng vẫn bị ám ảnh rất nhiều bởi chuyện sinh hoạt vợ chồng và thường xuyên đòi ân ái. Ở tuổi này chú vẫn có sức khỏe tốt, cơ thể cường tráng như trai trẻ, bởi vậy cô không chịu nổi sự máu lửa của chồng mỗi đêm.

Con gái khó khăn là một phần, nhưng đây mới là lý do lớn nhất khiến cô Tuyết phải xin đi làm ca đêm. Vì không được vợ đáp ứng nên chú Trực không muốn cuộc hôn nhân này nữa.

Sự thật cuối cùng cũng sáng tỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Đã qua đến 4 đời chồng, không muốn thêm một lần ly hôn nên cô Tuyết không muốn từ bỏ. Dưới sự hòa giải của một người bạn cùng cô về gặp chú, hai người đã thỏa thuận sẽ tiếp tục chung sống, nỗ lực hơn nữa để được hòa thuận và hòa hợp với nhau.

Chú sẽ chu cấp thêm cho cô mỗi tháng 8 triệu tiền sinh hoạt, còn cô nấu ăn và tranh thủ thời gian ở nhà dọn dẹp, cố gắng đáp ứng nhu cầu của chồng ít nhất tuần 3 lần để duy trì hôn nhân.

Cốt lõi của hôn nhân là sự chung sức của cả hai vợ chồng, một bàn tay không làm nên tiếng vỗ, chỉ một người nỗ lực trong một cuộc hôn nhân là không đủ. Cả cô và chú đều là những người làm việc chăm chỉ và khao khát bến đỗ bình yên lúc cuối đời sau khi từng va vấp nên đều muốn cố gắng thêm lần nữa, điều chỉnh để hòa hợp với nhau.

Là vợ chồng, đó không phải mối quan hệ chỉ được xác nhận trên tờ giấy hôn thú. Đó là mối quan hệ khăng khít, nghiêm túc trong đó hai bên đứng trên lập trường của đối phương để suy nghĩ vấn đề, cố gắng thấu hiểu những khó khăn của nhau, để phần nào buông bỏ những cố chấp của bản thân. Mỗi người đều sẵn sàng nhượng bộ nhất định cho đối phương, bình minh của hạnh phúc sẽ đến.