Bỏ 2 triệu thuê bạn trai giả đi đám cưới chồng cũ, vừa đến nơi đã thấy cô dâu bỏ chạy, tôi phải phá lên cười trước cảnh tượng hả hê

Lần lữa mãi đến hơn tuần sau tôi mới được gần gũi chồng, tiếp sau đó 2 tháng chúng tôi không đụng chạm gì nữa. Tôi lại hoang mang đi nhờ chị em bạn dì tư vấn, đứa nào cũng kinh ngạc khi nghe kể chồng tôi "nhạt nhẽo" với một cô vợ mới cưới. Sao chồng tôi lại vô tâm đến vậy?!?

Nói là vỡ mộng cũng không hẳn, nhưng mà "thăng chức" từ bạn gái lên vợ nó lạ lắm. Ngay hôm đầu tiên sau ngày cưới, tôi hồi hộp mong đợi một đêm tân hôn nồng cháy như phim. Thú thật với chị em là tôi cũng hơi ngố, 25 mùa khoai sọ vẫn chưa từng lọ mọ với ai để giữ gìn đến khi cưới. Nhưng dù chuẩn bị sẵn đồ ngủ sexy, đốt nến tinh dầu thơm phức lãng mạn, còn xịt tí nước hoa theo lời quảng cáo của đám bạn bỉm sữa thì chồng vẫn ngáy khò khò không chịu dậy động phòng!

Hóa ra anh ta quay lại với người yêu cũ ngay trước đám cưới, mặn nồng với cô ta quá nên mới không thiết tha chuyện giường chiếu với tôi. Cũng phải, tự nhìn lại mình tôi thấy tủi quá, ngực thì lép, body thì gầy, không biết trang điểm , và cũng chẳng có kinh nghiệm quan hệ. Nhìn anh với ả trần như nhộng run cầm cập trong nhà nghỉ, tôi chẳng buồn hỏi han hay đụng tay mà thông báo ra tòa luôn.

Tôi cứ bứt rứt mãi chuyện nhạy cảm đó cho đến hôm em trai ruột gọi điện bảo đi đánh ghen. Nó qua nhà "bốc" tôi đi nhanh như một cơn gió, trên đường đi tôi còn chửi nó là loại dở hơi thích gây sự, ai đánh ghen mặc kệ người ta không phải hùa theo làm gì. Tới nơi tôi mới chết sững, kẻ bị bắt quả tang làm chuyện nhục mặt chính là chồng của tôi...

Chồng tôi một mực van xin đừng ly hôn, bố mẹ 2 bên cũng khuyên tôi tha thứ cho anh để hôn nhân có cơ hội sửa chữa. Nhưng hình ảnh chồng ôm chặt lấy nhân tình trên giường và bảo vệ cô ta trước những cái tát đã ghim chặt vào tâm trí tôi, không thể nào xóa nhòa được...

2 tháng sau khi ly hôn, chồng cũ vội tái hôn luôn với cô bồ ấy.

Nghe nói gia đình anh phản đối khá gắt nhưng con bé kia đã có thai nên đành muối mặt đồng ý. Tôi chẳng hề quan tâm đến chuyện ấy nhưng chồng cũ mặt dày gửi thiệp cưới đến tận công ty, cực chẳng đã tôi đành thuê người đi cùng mình với giá 2 triệu.

Hội bạn thân biết tin xong đều chửi tôi bị điên, đáng lẽ ra không nên phí tiền cho hạng người đốn mạt như gã chồng cũ. Tôi chẹp miệng cho qua vì trót quyết định thế rồi, vả lại người đi hộ cũng đẹp trai nên cũng đỡ tiếc!

Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày cưới tôi ăn diện thật đẹp, thuê hẳn thợ trang điểm và sắm cả túi hàng hiệu xách đi. Người tôi thuê là một nam sinh cao ráo, bạn của cậu em trai nên cũng yên tâm. Cậu ấy lái xe ga xịn qua đón, còn mặc áo trùng màu với váy của tôi, chắc mẩm phen này chồng cũ sẽ ghen tị. Ai ngờ vừa đến nơi, chưa kịp chào hỏi ai thì bạn trai giả của tôi đã xông vào túm tóc cô dâu mắng chửi ầm ĩ!

- A thì ra là mày à, tao tìm mày mãi. Hay quá nhỉ, bẫy được thằng chồng đểu nên giờ tẩy trắng làm gái ngoan ư? Đẹp mặt quá cơ!

Mọi người hốt hoảng xúm vào can, chồng cũ gào lên kêu tôi âm mưu trả thù nọ kia nên dựng chuyện gây sự.

Nhưng đúng là tôi cũng bối rối chả hiểu gì, vội hỏi đầu đuôi thì anh chàng đáp tỉnh bơ:

- Con Hằng này là bạn cũ của em, quỵt tiền em xong trốn, bố mẹ bạn bè nó cũng bao che cho nó nên 1 năm qua em ăn ngủ không ngon. May quá nhờ chị mà em tóm được, tiện đây đòi chồng nó trả luôn. Có 15 triệu bạc thì trả hộ vợ đi nhé, tôi còn giữ bằng chứng nó vay tiền đây.

Thích gọi công an thì về nhà tôi sẽ livestream vạch hết chuyện cũ của vợ anh cho thiên hạ nó biết, để sau này xem nó dám ngóc đầu đi đâu không? Quen thói lừa lọc mất dạy, cái thứ như anh vớ phải nó cũng đúng!

Nghe cậu em nói một tràng xong mà đám đông bao người bịt miệng cười, tôi kiếm cái ghế ngồi hóng drama cho sướng. Bố mẹ chồng cũ xấu hổ nên liên tục nói xin lỗi, hình như quan khách cũng có người nhận ra cô dâu nên xì xào rằng trước đây cô ta hay ăn chơi đú đởn trên bar sàn gì đó.

Tưởng thế nào, cưới được tôi tử tế không thích lại thích đâm đầu vào đứa trẻ ranh có quá khứ nhơ bẩn.

Chả buồn ăn uống hay chúc mừng nữa, tôi kéo tay bạn trai giả đi về luôn. Cô dâu bung hết cả tóc tai vương miện, son phấn nhòe nhoẹt đòi chồng cũ của tôi bế đi viện, sợ bị túm tóc xong sảy thai. Thấy nó làm quá lên ai cũng mắc cười, nhưng kệ thôi, chả phải việc của mình!

Tự dưng tôi hả hê quá chị em ạ, sau bữa đó cậu em đi ăn cưới cùng còn hay nhắn tin nói chuyện nữa, khéo yêu "phi công" còn được cưng chiều hơn ấy nhỉ?