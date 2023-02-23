Đang nồng nàn, chồng bắt xuống đất để ‘hành sự’, nghe được lí do, tôi kinh hãi vì điều trong cuốn sổ bí mật

Cuộc sống sẽ chẳng có gì để nói vì vợ chồng Hằng lấy nhau đã được ở riêng. 2 gia đình nội ngoại cùng ở quê nên năng đi lại tình cảm, mối quan hệ khá tốt đẹp. Lúc đầu Hằng mãn nguyện lắm nhưng mấy năm nay cứ lễ Tết về mọi người lại hỏi chuyện con cái thành ra Thành - chồng Hằng có phần sốt ruột.

Người ta cứ bảo lấy chồng sớm thì khổ, ấy vậy mà Hằng không khổ đâu nhé. Có lẽ được số phận ưu ái, Hằng ra trường với tấm bằng khá nhưng vẫn có 1 công việc mức thu nhập ổn định trên thành phố. Gặp được anh trưởng phòng cùng quê, bén duyên thế là đám cưới diễn ra đúng năm Hằng 25 tuổi.

"Vợ ơi, chị kế toán công ty anh mách cho chỗ này chữa vô sinh hay lắm. Chủ nhật tuần tới mình đi thử nhé", Thành hào hứng rủ vợ. Đi khám bao nhiêu bệnh viện rồi, họ đều bảo vợ chồng cô hoàn toàn bình thường, cứ kiên trì 1 thời gian nữa xem sao. Nhưng tâm lý con trai trong nhà, Thành cũng sốt sắng tìm hết cách nọ đến cách kia.

Trước kia thì vợ chồng Hằng có dự định "kế hoạch" năm đầu, vừa là để hưởng thụ cuộc sống vợ chồng trẻ, vừa là làm ăn kinh tế lo cho tương lai. Nhưng đến lúc sẵn sàng mọi thứ rồi thì lại chẳng thấy gì.

Ảnh minh họa: Internet

Hằng thì không quá lo lắng, cô muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên, nhất là vấn đề bói toán cô càng chẳng bao giờ tin. Cũng may Thành hiểu biết, yêu thương chiều chuộng vợ nên Hằng đỡ áp lực. Lần nào về quê cũng là anh ra mặt trả lời mấy câu hỏi khó liên quan đến con cái cho vợ.

Dạo này Hằng bồi bổ cho chồng nhiều có vẻ tác dụng hẳn. Hiệu suất chuyện ấy của vợ chồng cô tăng hơn trước. Mỗi lần gần gũi nhau, Thành lại an ủi vợ: "Em đừng nghĩ mục đích chúng mình là phải có con. Hãy giữ tư tưởng thoải mái thì cảm xúc mới thăng hoa được".

Chiều nay đi làm về Hằng thấy Thành mua thêm chăn với gối mới rồi còn hí hửng khoe vợ tối này sẽ dành cho Hằng sự bất ngờ. Đúng đến 10 giờ đêm, Thành trang trí phòng ngủ lung linh hoa nến chả khác nào đêm tân hôn. Nhưng quái lạ là anh lại trải bộ chăn gối mới xuống đất rồi bảo Hằng tối nay 2 vợ chồng sẽ ngủ ở đây.

Thành mở 1 chút nhạc nhẹ, dìu Hằng vào sự ngọt ngào của tình yêu. Quả thật cũng có chút mới mẻ so với cái giường quen thuộc. Hằng không ngờ ông chồng cù lần của mình lại có lúc thú vị đến vậy.

Đêm thứ 2, thứ 3 và rất nhiều đêm sau nữa Thành vẫn bắt vợ ngủ dưới đất. Hằng phản đối thì anh lại giao kèo lúc vợ chồng "hành sự" thì xuống đất, còn đêm nào không làm gì thì lên giường. Thành cứ bí ẩn 1 cách ngang ngược như thế làm Hằng tức phát điên.

Không có 1 lý do nào thỏa đáng, cô bị đau lưng nên quen nằm đệm rồi. Mà vô lý, phòng ngủ có giường tử tế không nằm lại xuống dưới sàn nằm, ai mà chịu được chứ.

Hằng gặng hỏi thế nào Thành cũng không nói lý do cho hành động khó hiểu ấy. Không ngờ 1 lần Hằng giả vờ ngủ say thì thấy chồng mở 1 quyển sổ ra lẩm bẩm rồi ghi ghi chép chép, khoanh ngày cẩn thận trên lịch. Không thể chờ lâu hơn nữa Hằng lao vào giằng lấy thứ bí mật trong tay Thành để xem rốt cuộc anh làm cái trò gì.

Ảnh minh họa: Internet

"Trời ơi, em chả biết gì cả, cái này là phong thủy cả đấy, không phải mê tín gì đâu. Vợ chồng mình mệnh Kim. Mà Thổ thì sinh Kim nên phải xuống đất. Đây em xem, nói có sách mách có chứng, chi tiết đàng hoàng", Hằng ngã ngửa với lời giải thích nực cười của chồng.

Cô bực mình cãi lại: "Đây là nhà chung cư thì sàn anh nằm là tầng mấy mà đòi Thổ với Kim. Chỉ sợ con chưa sinh ra mẹ đã chết vì cảm lạnh rồi". Hằng vừa nói vừa hắt hơi liên tục. Thành thì cứ lẽo đẽo đi đằng sau xin lỗi.

Nghĩ cũng tội mà Hằng không muốn Thành vì chuyện này thay tính đổi nết như thế. Con cái là lộc trời cho, cứ miễn sao mình còn có hi vọng là còn cơ hội rồi. Nhất định nhân tiện lần này Hằng phải nói rõ cho Thành hiểu, kẻo sau này lại bị lừa tiền mất tật mang.