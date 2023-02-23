Đang nồng nàn, chồng bắt xuống đất để ‘hành sự’, nghe được lí do, tôi kinh hãi vì điều trong cuốn sổ bí mật

Tâm sự 23/02/2023 11:54

Đêm ấy, đang nồng nàn chồng dựng bổ người bắt xuống đất 'hành sự', nhiều lần tương tự, cô phải bán tín bán nghi...

Người ta cứ bảo lấy chồng sớm thì khổ, ấy vậy mà Hằng không khổ đâu nhé. Có lẽ được số phận ưu ái, Hằng ra trường với tấm bằng khá nhưng vẫn có 1 công việc mức thu nhập ổn định trên thành phố. Gặp được anh trưởng phòng cùng quê, bén duyên thế là đám cưới diễn ra đúng năm Hằng 25 tuổi.

Cuộc sống sẽ chẳng có gì để nói vì vợ chồng Hằng lấy nhau đã được ở riêng. 2 gia đình nội ngoại cùng ở quê nên năng đi lại tình cảm, mối quan hệ khá tốt đẹp. Lúc đầu Hằng mãn nguyện lắm nhưng mấy năm nay cứ lễ Tết về mọi người lại hỏi chuyện con cái thành ra Thành - chồng Hằng có phần sốt ruột.

 

Trước kia thì vợ chồng Hằng có dự định "kế hoạch" năm đầu, vừa là để hưởng thụ cuộc sống vợ chồng trẻ, vừa là làm ăn kinh tế lo cho tương lai. Nhưng đến lúc sẵn sàng mọi thứ rồi thì lại chẳng thấy gì.

"Vợ ơi, chị kế toán công ty anh mách cho chỗ này chữa vô sinh hay lắm. Chủ nhật tuần tới mình đi thử nhé", Thành hào hứng rủ vợ. Đi khám bao nhiêu bệnh viện rồi, họ đều bảo vợ chồng cô hoàn toàn bình thường, cứ kiên trì 1 thời gian nữa xem sao. Nhưng tâm lý con trai trong nhà, Thành cũng sốt sắng tìm hết cách nọ đến cách kia.

Đang nồng nàn, chồng bắt xuống đất để ‘hành sự’, nghe được lí do, tôi kinh hãi vì điều trong cuốn sổ bí mật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hằng thì không quá lo lắng, cô muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên, nhất là vấn đề bói toán cô càng chẳng bao giờ tin. Cũng may Thành hiểu biết, yêu thương chiều chuộng vợ nên Hằng đỡ áp lực. Lần nào về quê cũng là anh ra mặt trả lời mấy câu hỏi khó liên quan đến con cái cho vợ.

Dạo này Hằng bồi bổ cho chồng nhiều có vẻ tác dụng hẳn. Hiệu suất chuyện ấy của vợ chồng cô tăng hơn trước. Mỗi lần gần gũi nhau, Thành lại an ủi vợ: "Em đừng nghĩ mục đích chúng mình là phải có con. Hãy giữ tư tưởng thoải mái thì cảm xúc mới thăng hoa được".

Chiều nay đi làm về Hằng thấy Thành mua thêm chăn với gối mới rồi còn hí hửng khoe vợ tối này sẽ dành cho Hằng sự bất ngờ. Đúng đến 10 giờ đêm, Thành trang trí phòng ngủ lung linh hoa nến chả khác nào đêm tân hôn. Nhưng quái lạ là anh lại trải bộ chăn gối mới xuống đất rồi bảo Hằng tối nay 2 vợ chồng sẽ ngủ ở đây.

Thành mở 1 chút nhạc nhẹ, dìu Hằng vào sự ngọt ngào của tình yêu. Quả thật cũng có chút mới mẻ so với cái giường quen thuộc. Hằng không ngờ ông chồng cù lần của mình lại có lúc thú vị đến vậy.

 Đêm thứ 2, thứ 3 và rất nhiều đêm sau nữa Thành vẫn bắt vợ ngủ dưới đất. Hằng phản đối thì anh lại giao kèo lúc vợ chồng "hành sự" thì xuống đất, còn đêm nào không làm gì thì lên giường. Thành cứ bí ẩn 1 cách ngang ngược như thế làm Hằng tức phát điên.

Không có 1 lý do nào thỏa đáng, cô bị đau lưng nên quen nằm đệm rồi. Mà vô lý, phòng ngủ có giường tử tế không nằm lại xuống dưới sàn nằm, ai mà chịu được chứ.

Hằng gặng hỏi thế nào Thành cũng không nói lý do cho hành động khó hiểu ấy. Không ngờ 1 lần Hằng giả vờ ngủ say thì thấy chồng mở 1 quyển sổ ra lẩm bẩm rồi ghi ghi chép chép, khoanh ngày cẩn thận trên lịch. Không thể chờ lâu hơn nữa Hằng lao vào giằng lấy thứ bí mật trong tay Thành để xem rốt cuộc anh làm cái trò gì.

Đang nồng nàn, chồng bắt xuống đất để ‘hành sự’, nghe được lí do, tôi kinh hãi vì điều trong cuốn sổ bí mật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Trời ơi, em chả biết gì cả, cái này là phong thủy cả đấy, không phải mê tín gì đâu. Vợ chồng mình mệnh Kim. Mà Thổ thì sinh Kim nên phải xuống đất. Đây em xem, nói có sách mách có chứng, chi tiết đàng hoàng", Hằng ngã ngửa với lời giải thích nực cười của chồng.

Cô bực mình cãi lại: "Đây là nhà chung cư thì sàn anh nằm là tầng mấy mà đòi Thổ với Kim. Chỉ sợ con chưa sinh ra mẹ đã chết vì cảm lạnh rồi". Hằng vừa nói vừa hắt hơi liên tục. Thành thì cứ lẽo đẽo đi đằng sau xin lỗi.

Nghĩ cũng tội mà Hằng không muốn Thành vì chuyện này thay tính đổi nết như thế. Con cái là lộc trời cho, cứ miễn sao mình còn có hi vọng là còn cơ hội rồi. Nhất định nhân tiện lần này Hằng phải nói rõ cho Thành hiểu, kẻo sau này lại bị lừa tiền mất tật mang.

 

Buồn chán người yêu sau đêm say trót lên giường cùng bạn thân, sáng tỉnh dậy, tôi đỏ mặt trước lời tuyên bố của cậu ta

Buồn chán người yêu sau đêm say trót lên giường cùng bạn thân, sáng tỉnh dậy, tôi đỏ mặt trước lời tuyên bố của cậu ta

Tỉnh dậy không mảnh vải trên người, tôi nhận ra hôm qua mình đã trót vượt rào với câu bạn thân như thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 41 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 44 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 50 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 51 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 39 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường