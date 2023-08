Buồn chán người yêu sau đêm say trót lên giường cùng bạn thân, sáng tỉnh dậy, tôi đỏ mặt trước lời tuyên bố của cậu ta

Sau khi ăn uống, nhậu nhẹt no say, Quyền lại chở tôi về nhà. Nhưng thay vì đưa thẳng về nhà, cậu ta lại tạt qua phòng trọ, bảo tôi đợi để thay cái áo vì nãy uống bia bị đổ ra áo. Do tôi say quá nên Quyền không dám để tôi đứng dưới nhà chờ một mình, bèn bảo tôi lên phòng ngồi chờ, nào mà ngờ tôi lại lăn quay ra đó ngủ.

Có lẽ vì có hơi men trong người, không thể kiểm soát được cảm xúc mà hai đứa đã “vượt rào”. Thú thật đó là lần đầu tiên của tôi, dù trước đây có bạn trai nhưng chưa bao giờ tôi dám đi quá giới hạn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bắt đầu hoảng loạn khi nhớ lại mọi chuyện, còn Quyền đã chạy đi đâu không thấy. Nghĩ thằng bạn có gan làm mà không dám chịu, trốn đi mất nên tôi tức lắm. Nhưng chuyện cũng xảy ra rồi, tôi chỉ biết trách mình không kiểm soát bản thân để nhậu say đến mức đó.

Tôi ôm cả bụng ấm ức bắt xe về nhà, vừa đi vừa lo lắng không biết nên giải thích với gia đình chuyện đêm qua đi chơi không về như thế nào để bố mẹ tin nữa. Vừa về đến nhà, mẹ tôi ra mở cửa và nói:

- Hôm qua ngủ lại nhà bạn mà ngủ nướng tới giờ này mới chịu về. Vào nhà đi, bố đang đợi con về ăn sáng đó.

Tôi xanh cả mặt vì không biết tại sao mẹ lại biết chuyện tôi ngủ lại nhà bạn, nhưng chưa kịp nói thì mẹ lại tiếp lời:

- Hôm qua Quyền có gọi cho bố con nói là con qua nhà cái Linh ngủ, vì bố mẹ Linh không ở nhà nên bố mẹ cũng yên tâm, không đợi con về. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nghe chưa, con gái con đứa đi chơi không biết đường về, phải để bạn gọi xin phép hộ thế đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không ngờ Quyền lại sắp xếp mọi chuyện chu toàn đến thế. Sau khi xin lỗi bố mẹ vì chuyện đêm qua, tôi lên phòng tắm gội và lên giường nằm với bao suy nghĩ quẩn quanh. Đang nghĩ miên man thì điện thoại có tin nhắn và không ai khác chính là Quyền:

- Mày về rồi hả? Tao đi mua đồ ăn sáng cho mày, nhưng vừa về phòng thì không thấy mày đâu. Tao sợ mày nghĩ quẩn nên vừa điện hỏi bác gái thì biết mày về rồi. Tao xin lỗi, thôi mày nghe máy đi, tao nói chuyện cho tiện.

Vừa đọc xong tin nhắn thì Quyền gọi đến, tôi cũng nghe máy xem nó giải thích ra sao.

- Quyền xin lỗi, Quyền biết đó là lần đầu của Tuyết (tên tôi). Yên tâm đi, Quyền sẽ chịu trách nhiệm, không trốn đâu. Nói ra Tuyết đừng giận, thật ra Quyền đã thương Tuyết từ cuối cấp 3 rồi nhưng không dám nói vì sợ Tuyết không chấp nhận rồi chúng ta không thể thân như trước nữa. Lúc biết Tuyết có bạn trai, mình buồn lắm nhưng không làm được gì.

Ngày Tuyết nói chia tay người yêu, Quyền thật sự rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội đến với Tuyết rồi. Chuyện hôm qua cũng là kế hoạch Quyền lên trước, mình muốn Tuyết là của mình nên mới làm như vậy và Quyền hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Chỉ cần Tuyết đồng ý, Quyền sẽ nói bố mẹ qua hỏi cưới ngay. Nếu không muốn cưới sớm, chúng ta có thể đính hôn trước. Quyền biết bẫy Tuyết như vậy có phần hèn hạ nhưng mình thật sự rất yêu Tuyết, mình thề ngoài Tuyết ra mình sẽ không lấy ai khác.

Tôi không thể ngờ cậu bạn hiền lành như cục đất lại lên cả kế hoạch như vậy để dụ tôi sập bẫy. Cảm xúc lúc đó của tôi vừa vui vừa tức. Vui vì nó là người có trách nhiệm, còn tức vì để có được tôi mà nó lại dùng đến cách đó. Trầm ngâm một lúc tôi nói Quyền cho tôi thời gian để suy nghĩ lại, và thời gian này cậu ta đừng đến nhà tìm tôi.

Tuy không đến nhưng từ hôm đó đến nay, ngày nào Quyền cũng nhắn tin hỏi thăm tôi, xem tôi đã chấp nhận tình cảm của nó chưa. Hơn một tuần rồi nhưng tôi chưa cho cậu bạn thân câu trả lời. Phần vì tôi chưa có tình cảm gì với nó mà chỉ hơi rung động một chút trước tình cảm nó dành cho mình.

Phần vì tự nhiên hai đứa đang là bạn thân, đùng cái nói với bố mẹ cho hai đứa cưới thì bố mẹ sẽ nghĩ gì đây, với lại cả hai vẫn còn đang đi học, nhỡ sau này gặp được người khác tốt hơn thì sao. Tôi lăn quá, tôi nên làm gì bây giờ?