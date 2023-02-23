Tôi thấy chồng mình về nhà càng ngày càng muộn. Nhiều khi tôi một mình xoay xở với cữ đêm của con rồi thiếp đi vì mệt anh ấy mới mò về. Tôi hỏi lý do, anh âu yếm nói sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tôi nên ngủ ở phòng ngủ khác.

Hồi đó, vì nghe lời chồng mà tôi bỏ việc, ở nhà chăm sóc con . Tôi tưởng khi mình đã sinh được hai đứa con đủ nếp đủ tẻ xinh đẹp như vậy, gia đình sẽ luôn hạnh phúc. Nhưng sóng gió ập đến sớm đến mức chẳng ngờ.

Tôi ở nhà nhàn rỗi nên bắt đầu tìm kiếm xem chồng mình thế nào, anh ấy có như đàn ông khác, ngoại tình khi vợ sinh con và chăm con nhỏ hay không.

Có người nói thời kỳ phụ nữ mang thai, chăm con nhỏ cũng là khi đàn ông dễ lừa dối nhất. Tôi ban đầu không tin. Rốt cuộc, một người phụ nữ mang thai chín tháng mười ngày cho một người đàn ông, đã phải chịu đựng rất nhiều điều khó chịu, làm sao một người đàn ông lại có thể đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy được.

Mỗi ngày đi làm, chồng tôi đều ăn mặc chỉn chu, trông thật đẹp trai. Anh ấy lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay để trả lời ngay khi có cuộc gọi đến.

Tôi từng phản đối kiểu dùng điện thoại ấy của chồng, nhưng anh bảo vì sợ bức xạ từ điện thoại sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng mẹ nên phải để nó càng ở xa tôi càng tốt. Anh ấy ngủ trong phòng khác cũng là sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tôi.

Những chuyện nhỏ nhặt này bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng một khi liên kết chúng lại với nhau, thì cũng có cơ sở để nghi chồng tôi đang làm chuyện mờ ám.

Tôi quyết định theo dõi chồng.

Tối đó tôi gửi người trông con, chạy xe đến chờ ở một góc ngay dưới công ty chồng. Từng người từ công ty của anh ấy lần lượt đi ra, tôi nhận được một cuộc gọi từ chồng, anh ấy bảo tối nay phải làm thêm giờ, tôi đừng đợi, hãy ăn tối trước và đi ngủ sớm.

Tôi đồng ý như thường lệ, nhưng mắt dán chặt vào cửa công ty chồng. Chỉ trong vài phút, chồng tôi xuất hiện, vui vẻ đi lấy xe rồi lái về hướng ngược đường về nhà.

Tôi bám theo, trong mười phút, chồng tôi đến dưới cửa một công ty khác. Có vẻ như anh ấy đi gặp khách hàng? Trong phút chốc tôi thoáng trách mình đa nghi. Rồi tự nhiên bạn thân của tôi, Quyên, xuất hiện, cô ấy đi thẳng đến chỗ chồng tôi.

Hai người này thật là! Khi cả 3 chúng tôi cùng đi ăn họ còn chẳng nói với nhau lời nào, cư xử xã giao, lạnh lùng, vậy mà giờ lại gặp riêng nhau, họ trở nên thân thiết như vậy từ lúc nào.

Còn đang vui vì chồng với bạn thân đã cởi mở với nhau hơn, tôi chợt nhìn thấy một cảnh tượng mà bản thân không muốn tin.

Chồng tôi xuống xe, mở cửa, chờ bạn tôi bước đến. Khi Quyên đến gần chồng tôi, cô ấy đã vòng tay ôm chồng tôi rồi hôn anh ta trong vài giây. Chồng tôi vòng tay qua eo cô ta, cẩn thận đưa cô ta vào xe. Cử chỉ này anh ấy cũng làm với tôi khi hai đứa chưa kết hôn. Lúc đó Quyên còn cười nhạo chúng tôi là "trông nôn quá!".

Tôi vẫn đi theo khi chiếc xe rời bánh, rồi sững sờ khi nó dừng ở khách sạn. Họ nắm tay nhau bước vào trong, nước mắt tôi tuôn rơi.

Tôi đã ly hôn ngay sau hôm đó, không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào, lời xin lỗi nào từ phía chồng, không nhìn mặt người tôi từng xem là bạn thân thêm lấy một lần. Tôi đưa các con về sống với bố mẹ đẻ.

Bố mẹ phải chăm sóc tôi và các con tôi một thời gian dài, vì tôi kiệt quệ quá. Mất nửa năm tôi mới vượt qua được cú sốc, đi làm trở lại, ăn uống điều độ, tập thể dục, yêu thương bản thân hơn và chăm sóc cho mình trở nên gọn gàng, xinh đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thêm nửa năm nữa, tôi vô tình nghe tin chồng tôi kết hôn với Quyên và sống ở căn nhà trước đây của chúng tôi. Lúc đó tim tôi lại nhói đau. Tại sao sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi sa sút rất nhiều, họ làm điều sai trái mà lại sống tốt được. Tôi muốn trả thù.

Tôi chủ động mời chồng cũ đi ăn tối, nói muốn nhận lại một số thứ thuộc về mình. Khi chúng tôi chia tay, vì cảm giác có lỗi với tôi nên chồng cũ tìm gặp rất nhiều lần song không được tôi chấp nhận. Giờ thấy tôi hẹn, anh ấy lập tức đồng ý đến. Cách cư xử của chúng tôi khi gặp lại nhau cũng đã khác đi, đàng hoàng lịch sự.

Tôi trò chuyện với chồng cũ về quá khứ của chúng tôi, sự tôn trọng và khoan dung của tôi đối với anh ấy. Chồng cũ cười đau khổ nói, chính là Quyên muốn có được anh ấy.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã hiểu, quan hệ của họ ngày đó hình thành từ sự quản lý lỏng lẻo của tôi. Là người thứ ba, Quyên hẳn sợ điều tương tự sẽ xảy ra với mình, nên giờ cô ta quản lý chồng rất chặt. Nhưng điều cô ta không hiểu là quản lý chặt chẽ không hẳn là chuyện tốt, sẽ càng khiến chồng cũ của tôi cảm thấy bị áp chế hơn, và càng khiến anh ta muốn kháng cự.

Tôi cười nói với anh ấy về quãng đời ngọt ngào trước đây, khoảng thời gian yêu nhau, và anh ấy nhìn tôi rất nghiêm túc. Tại thời điểm này, anh ấy nên thấy rằng tôi bây giờ đã khác.

Trong suốt thời gian mang bầu, để sinh con khỏe mạnh, tôi không hề sử dụng mỹ phẩm, và trông tôi hẳn là không được đẹp. Bây giờ, tôi đã giảm cân rất nhiều, da sáng đẹp và vóc dáng mảnh mai. Thêm chút trang điểm, tôi tự tin rằng mình hoàn toàn có thể đánh bại Quyên về ngoại hình.

Chồng cũ vô thức nắm tay tôi lại. Nền tảng là ở đó. Nếu tôi muốn giành lại trái tim của một người đàn ông, có gì khó khăn đối với tôi?

Những ngày sau đó, thỉnh thoảng tôi lại rủ chồng cũ ra ngoài. Một khi đàn ông muốn làm chuyện xấu bên ngoài, anh ta nhất định sẽ nghĩ ra nhiều cách khác nhau để thỏa mãn bản thân, giống như những cách anh ta nghĩ ra cho Quyên. Bằng cách này, tôi đã trở thành người tình của chồng cũ.

Tôi rất chăm sóc chồng cũ, cho anh ấy tình yêu và tự do. Vợ ở nhà càng quản lý nghiêm ngặt anh ấy càng chán ghét và muốn đến với tôi nhiều hơn, càng đối xử tốt với tôi hơn. Nói theo cách của anh ấy, anh ấy là người có lỗi ngay từ đầu.

Nhưng tôi bảo tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì, và tôi không yêu cầu anh ấy phải đền bù bất cứ điều gì, chỉ muốn chăm sóc cho anh ấy. Thế là anh ấy lại càng muốn đền bù xứng đáng cho tôi...

Tôi bảo chồng cũ thế chấp nhà với xe hơi của anh ta, lấy tiền đó mà đi mua một căn hộ chờ lên giá hoặc cho thuê kiếm lời. Khi mục tiêu đã đạt được, tôi bắt đầu gửi nặc danh một số bức ảnh mà tôi đã chuẩn bị trước cho Quyên.

Chồng cũ hoảng sợ đến nói với tôi rằng vợ anh ta dường như đã biết điều gì đó, bảo tôi đừng tìm anh ta trước, hãy đợi anh ta đến tìm tôi sau.

Tôi lại bí mật chuyển một số thông tin về việc anh ta nuôi tình nhân bên ngoài đến cho công ty nơi anh ta đang làm việc. Vì sợ mất uy tín từ đạo đức cá nhân của nhân viên, họ dần gạt anh ta ra ngoài lề, thu nhập của anh ta giảm đáng kể trong khi khoản vay thế chấp thì không giảm, xe và nhà của anh ta có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào.

Sau đó tôi nghe nói chồng cũ giữ im lặng với vợ, không cho cô ta biết đối tượng mình đang ngoại tình ai. Cô vợ tức giận đến mức muốn ly hôn nhưng còn đứa con trong bụng cô ta thì sao? Đứa trẻ sẽ sớm ra đời.

Cho đến nay, mọi thứ đều như tôi mong muốn, nhưng tôi không cảm thấy vui. Giá như mọi thứ có thể quay lại như xưa, khi chưa có bất cứ một cuộc ngoại tình, lừa dối nào, ba chúng tôi có thể vui vẻ nói cười với nhau, thì tốt biết mấy...