Chồng thường xuyên về nhà muộn không lý do, cầm điện thoại anh ta trên tay kiểm tra, từng câu, từng chữ hiện lên trong tin nhắn khiến tôi đau đến mức không nói thành lời

Về phần Quyên, trước đây, cô là phiên dịch viên tiếng Nhật, trợ lý cho Tổng giám đốc một công ty xuất khẩu lao động, tương lai rất rộng mở. Tuy nhiên, do đặc thù công việc hay phải đi công tác, trong khi Quyên lại là tuýp người của gia đình nên từ khi lấy chồng, sinh con, Quyên nghỉ việc, lui về chăm lo cho chồng con. Mới đây, khi các con đều đã đi học, Quyên đi làm lại, cô làm nhân viên văn phòng, thu nhập ở mức trung bình.

Vợ chồng Nguyên và Quyên kết hôn gần 8 năm và có 2 bé, một trai, một gái. Nguyên là trưởng phòng truyền thông một công ty liên doanh nước ngoài nên thu nhập khá cao. Ngoại hình điển trai, khéo léo cũng khiến anh gặp nhiều thuận lợi trong giao tiếp. Kinh tế trong gia đình cũng chủ yếu do Nguyên gánh vác.

Có nhà, có xe, vợ chồng hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, cuộc sống của đôi vợ chồng Quyên và Nguyên nhiều khi được đem ra làm hình mẫu lý tưởng cho các bạn ngưỡng mộ và là niềm mơ ước của nhiều cặp đôi trẻ.

Hai năm trước, vợ chồng Quyên đã mua được một căn chung cư khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi xung quanh. Cách đây không lâu, Nguyên lại sắm được chiếc ô tô phân khúc tầm trung để phục vụ cho công việc.

Thế nhưng, có lẽ đó chỉ còn là quá khứ. Hiện tại, Quyên đang rơi vào hoang mang, khủng hoảng khi phát hiện ra sự thật về chồng mình. Một người chồng luôn nói yêu vợ con vô điều kiện, thế nhưng đằng sau bộ mặt đó lại là một gã đàn ông ngoại tình, phản bộ vợ.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, hay nói chính xác là từ khi Nguyên mua ô tô, anh thường xuyên về nhà muộn. Lý do là phải đi gặp đối tác, phải ngoại giao để kiếm tiền lo cho cuộc sống của gia đình được sung túc hơn.

Lần nào về nhà Nguyên cũng trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Anh tắm giặt rồi lên giường đi ngủ luôn, cũng không chuyện trò gì cùng vợ. Chuyện gối chăn của hai vợ chồng hầu như cũng nhạt dần từ đó. Hoặc có làm thì cũng chỉ là "trả bài" cho xong nghĩa vụ. Hoặc Nguyên viện cớ phải làm việc đêm để sang phòng khác "trốn" vợ.

Đỉnh điểm là vài ngày nay, từ khi có World Cup, Nguyên lấy lý do vô cùng chính đáng là phải… thức đêm xem bóng đá vì đó đều là các trận hay, các đội tuyển anh yêu thích nên anh phải ngồi cổ vũ.

Mặc dù trong phòng ngủ của vợ chồng Quyên cũng có lắp tivi nhưng Nguyên khăng khăng ra phòng khách ngồi để tiện hò hét, không làm ảnh hưởng đến vợ con. Xem xong, Nguyên ngủ luôn ngoài sofa. Kể cả khi Quyên ra tín hiệu thì chồng cô vẫn lảng tránh việc gần gũi vợ. Lý do anh ta đưa ra là ngày đi làm, đêm phải thức đêm nên "đuối" không còn sức.

Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu Quyên cũng tặc lưỡi cho qua nhưng càng ngày cô càng thấy chồng rất lạ. Điện thoại của Nguyên đã được đổi mật khẩu khác. Tần suất sử dụng điện thoại ở nhà của anh ta cũng nhiều hơn, thậm chí nhiều lúc Quyên thấy chồng vừa cầm điện thoại vừa cười. Hoặc có khi Nguyên ngủ quên nhưng vẫn ôm khư khư điện thoại trên ngực.

Quyên biết có gì đó không ổn. Đêm qua, cô quyết định thức để rình chồng. Sau cánh cửa phòng ngủ, Quyên phát hiện ra, chồng cô không hề chú tâm xem đá bóng mà chỉ chăm chăm nhắn tin trên điện thoại với ai đó và vẻ mặt rất vui, phấn khởi.

Bất chợt, Nguyên đứng dậy đi vệ sinh và để điện thoại trên bàn, màn hình vẫn sáng. Quyên biết, câu trả lời cho bao hoài nghi của mình đã đến. Cô lao ra, cầm điện thoại của Nguyên, phía bên kia, tin nhắn vẫn được soạn. Từng câu, từng chữ hiện lên, Tuyết như không tin vào mắt mình. Cô ta dặn Nguyên không được quan hệ với vợ, giờ chỉ được có một mình cô ta thôi.

Kéo vội lại lịch sử tin nhắn càng khiến Quyên bủn rủn chân tay. Những tin nhắn quan tâm mùi mẫn nhớ thương, những hình ảnh nhạy cảm của họ trong khách sạn rồi cả những hẹn ước về tương lai của bọn họ, tất cả làm Quyên đau đớn không thở được.

Khi Nguyên bước ra khỏi nhà vệ sinh, người Quyên run lên bần bật. Cơn thịnh nộ khiến cô gào lên trong điên dại, tuyệt vọng. Người chồng mà cô tin tưởng bấy lâu nay đã phản bội cô, hẹn ước với người phụ nữ khác. Tổ ấm mà cô vun vén bấy lâu nay trên bờ vực của sự tan vỡ.

Quyên thẫn thờ ngồi thụp xuống, mắt cô nhòa đi, tai cô ù lại. Mặc cho Nguyên có giải thích đó chỉ là say nắng nhất thời nhưng với Quyên, hình ảnh chồng cô và người phụ nữ khác quấn quýt bên nhau như là một nhát dao đâm thấu trái tim cô, không cách nào có thể lành lại được…