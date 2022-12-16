Chồng tôi khá điển trai, cao ráo, từ tốn, lãng mạn và yêu thương vợ con. Anh ấy rất yêu các con, chiều chuộng, chơi cùng các con mỗi khi rảnh. Chồng tôi cũng rất hay giúp tôi những công việc nhà nên tại thời điểm đó tôi cảm thấy bản thân rất may mắn khi cưới một người chồng tốt như anh.

Tôi năm nay 45 tuổi, đã kết hôn được 12 năm. Tôi và chồng đã có với nhau hai đứa con, đứa lớn 10 tuổi và đứa bé hơn 4 tuổi. Trước khi kết hôn, chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian gần 2 năm yêu nhau vì cảm thấy tâm đầu ý hợp.

Chồng tôi nóng nảy, thậm chí quát mắng tôi thường xuyên. Anh ấy không tin bất cứ điều gì về tôi và tỏ ra nghi ngờ với nhiều người là đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí là những người chỉ có mối quan hệ quen biết với tôi.

Sống bên nhau suốt 12 năm qua, tôi hài lòng về một "nhiệm kỳ" làm vợ. Tôi tin tưởng chồng, ít khi ghen tuông với chồng và anh ấy cũng vậy. Nhưng chỉ khoảng vài tháng trở lại đây, chồng tôi bỗng dưng thay đổi một cách chóng mặt. Tôi đi đâu, làm gì cũng khiến chồng tỏ ra khó chịu, bực. Mới đầu tôi thấy vui mừng vì chồng có yêu thương thì mới thế, nhưng tôi nhận ra cơn ghen của chồng thật sự đáng sợ.

Tôi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi với sự kiểm soát và vu oan của chồng. Nên nhiều lúc tôi nghĩ, nếu mà có người đàn ông nào yêu đương, tán tỉnh thì tôi cũng chấp nhận vì đằng nào cũng mang tiếng. Chưa kể chồng tôi còn bêu rếu khắp nơi là vợ mình ngoại tình khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn lòng.

Làm theo ý chồng mãi mà không thay đổi được gì, tôi bắt đầu làm những điều ngược lại. Tôi ăn diện, gợi cảm, thường xuyên đi chơi, à ơi với những người đàn ông khác "thả thính" mình nhưng mục đích để làm anh ta ghen ăn tức ở chứ không hề có ý ngoại tình với người đàn ông khác.

Rồi một hôm, chồng tôi bất ngờ tung ra hàng loạt bằng chứng tố cáo tôi ngoại tình. Bằng cách nào đó, chồng tôi theo dõi, xem trộm điện thoại để có một loạt ảnh tôi đi uống cafe với người đàn ông khác, thường xuyên có những tin nhắn "mùi mẫn" với người khác. Chồng tôi làm ầm lên, anh ấy cũng tuyên bố với tôi là sẽ đáp trả bằng việc có bồ.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không ngờ, chiêu của tôi lại có tác dụng ngược. Tôi đau đớn nhận ra, chồng tôi cố tình làm thế để vợ mắc sai lầm rồi tung trước các bằng chứng vu cho tôi ngoại tình. Tôi cũng đau đớn biết được chồng tôi đã có người bên ngoài từ lâu, anh ta cố tình làm như vậy để lấy cớ công khai cặp bồ mà vợ không thể làm gì được. Nếu có ly hôn, trong mắt mọi người tôi mới là kẻ gây ra đổ vỡ chứ không phải anh ta.

Bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn, nhưng nếu làm như vậy lại khổ các con và bị tai tiếng. Tôi phải làm thế nào trước một người chồng phản bội, mưu mô khiến tôi phải khổ sở như hiện nay? Hãy cho tôi lời khuyên với!