Chồng bỗng dưng đi bêu rếu vợ ngoại tình một cách vô căn cứ, tìm hiểu sâu vào vấn đề tôi sốc nặng trước dã tâm của người mà bao lâu nay mình vẫn luôn gọi là chồng yêu

Tâm sự 16/12/2022 20:28

Tôi đi đâu, làm gì cũng khiến chồng tỏ ra khó chịu, bực. Mới đầu tôi thấy vui mừng vì chồng có yêu thương thì mới thế, nhưng tôi nhận ra cơn ghen của chồng thật sự đáng sợ.

Tôi năm nay 45 tuổi, đã kết hôn được 12 năm. Tôi và chồng đã có với nhau hai đứa con, đứa lớn 10 tuổi và đứa bé hơn 4 tuổi. Trước khi kết hôn, chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian gần 2 năm yêu nhau vì cảm thấy tâm đầu ý hợp. 

Chồng tôi khá điển trai, cao ráo, từ tốn, lãng mạn và yêu thương vợ con. Anh ấy rất yêu các con, chiều chuộng, chơi cùng các con mỗi khi rảnh. Chồng tôi cũng rất hay giúp tôi những công việc nhà nên tại thời điểm đó tôi cảm thấy bản thân rất may mắn khi cưới một người chồng tốt như anh. 

Sống bên nhau suốt 12 năm qua, tôi hài lòng về một "nhiệm kỳ" làm vợ. Tôi tin tưởng chồng, ít khi ghen tuông với chồng và anh ấy cũng vậy. Nhưng chỉ khoảng vài tháng trở lại đây, chồng tôi bỗng dưng thay đổi một cách chóng mặt. Tôi đi đâu, làm gì cũng khiến chồng tỏ ra khó chịu, bực. Mới đầu tôi thấy vui mừng vì chồng có yêu thương thì mới thế, nhưng tôi nhận ra cơn ghen của chồng thật sự đáng sợ.

Chồng bỗng dưng đi bêu rếu vợ ngoại tình một cách vô căn cứ, tìm hiểu sâu vào vấn đề tôi sốc nặng trước dã tâm của người mà bao lâu nay mình vẫn luôn gọi là chồng yêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi nóng nảy, thậm chí quát mắng tôi thường xuyên. Anh ấy không tin bất cứ điều gì về tôi và tỏ ra nghi ngờ với nhiều người là đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí là những người chỉ có mối quan hệ quen biết với tôi. 

Tôi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi với sự kiểm soát và vu oan của chồng. Nên nhiều lúc tôi nghĩ, nếu mà có người đàn ông nào yêu đương, tán tỉnh thì tôi cũng chấp nhận vì đằng nào cũng mang tiếng. Chưa kể chồng tôi còn bêu rếu khắp nơi là vợ mình ngoại tình khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn lòng. 

Làm theo ý chồng mãi mà không thay đổi được gì, tôi bắt đầu làm những điều ngược lại. Tôi ăn diện, gợi cảm, thường xuyên đi chơi, à ơi với những người đàn ông khác "thả thính" mình nhưng mục đích để làm anh ta ghen ăn tức ở chứ không hề có ý ngoại tình với người đàn ông khác. 

Rồi một hôm, chồng tôi bất ngờ tung ra hàng loạt bằng chứng tố cáo tôi ngoại tình. Bằng cách nào đó, chồng tôi theo dõi, xem trộm điện thoại để có một loạt ảnh tôi đi uống cafe với người đàn ông khác, thường xuyên có những tin nhắn "mùi mẫn" với người khác. Chồng tôi làm ầm lên, anh ấy cũng tuyên bố với tôi là sẽ đáp trả bằng việc có bồ.

Chồng bỗng dưng đi bêu rếu vợ ngoại tình một cách vô căn cứ, tìm hiểu sâu vào vấn đề tôi sốc nặng trước dã tâm của người mà bao lâu nay mình vẫn luôn gọi là chồng yêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không ngờ, chiêu của tôi lại có tác dụng ngược. Tôi đau đớn nhận ra, chồng tôi cố tình làm thế để vợ mắc sai lầm rồi tung trước các bằng chứng vu cho tôi ngoại tình. Tôi cũng đau đớn biết được chồng tôi đã có người bên ngoài từ lâu, anh ta cố tình làm như vậy để lấy cớ công khai cặp bồ mà vợ không thể làm gì được. Nếu có ly hôn, trong mắt mọi người tôi mới là kẻ gây ra đổ vỡ chứ không phải anh ta.

Bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn, nhưng nếu làm như vậy lại khổ các con và bị tai tiếng. Tôi phải làm thế nào trước một người chồng phản bội, mưu mô khiến tôi phải khổ sở như hiện nay? Hãy cho tôi lời khuyên với!

Bị chồng tố ngoại tình với người khác, tôi choáng váng khi biết kẻ đứng sau toàn bộ âm mưu tàn độc này lại là của cặp đôi gian phu dâm phụ đó

Bị chồng tố ngoại tình với người khác, tôi choáng váng khi biết kẻ đứng sau toàn bộ âm mưu tàn độc này lại là của cặp đôi gian phu dâm phụ đó

Mặc cho ánh mắt thất thần, ngơ ngác của vợ, chồng tôi dúi vào tay tôi một xấp ảnh: "Đây, cô xem đi, có ảnh, video đàng hoàng. Hết chối cãi nhé. Cô cắm sừng tôi, phá nát cái nhà này rồi. Chán tôi thì ly hôn đi, đừng có giở trò mèo đâm sau lưng".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự chuyện hôn nhân chuyện gia đình chuyện vợ chồng góc tâm sự Tâm sự chuyện eva

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 56 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 56 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa