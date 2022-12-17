Chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi đang đi vệ sinh thì tiếng động lạ trong phòng bảo mẫu, mở cửa phòng tôi sững sờ không nói nên lời khi chứng kiến cảnh chồng và cô ta đang "vui vẻ" cùng nhau

Đi về phía đó, tôi sững sờ không nói nên lời khi chứng kiến chồng và bảo mẫu đang "vui vẻ" cùng nhau. Quá bức xúc và không kiểm soát được cảm xúc, tôi giận dữ lao thẳng vào phòng bắt gian tại trận.

Tôi và Tuấn quen nhau qua mai mối, do tuổi gần bằng nhau, hoàn cảnh gia đình đều tương xứng nên hai người nhanh chóng tổ chức đám cưới. Tuấn là chủ của một công ty, khá lãnh đạm và trầm tính, nhiều khi tôi cảm thấy anh không dành nhiều sự quan tâm cho tôi. Hiểu suy nghĩ của tôi, Tuấn nói chuyện tình cảm có thể từ từ vun đắp, thời gian cho hai người còn rất nhiều.

Kết hôn được một năm, tôi có được tin vui đầu tiên khi mang thai và sinh con đầu lòng cho Tuấn. Đúng lúc này, mẹ chồng tôi bị bệnh nặng trong khi mẹ ruột lại bận rộn công việc, không thể chăm sóc cho tôi. Tuấn cũng tối ngay bận bịu với công việc, thường xuyên không về nhà. Ảnh minh họa: Internet Một mình lo liệu con nhỏ và chuyện nhà cửa, tôi không khỏi mệt mỏi và căng thẳng, nhiều lần than vãn rồi cãi nhau với Tuấn. Thấy vợ vất vả như vậy, Tuấn đề nghị thuê bảo mẫu để đỡ đần cô. Hành động quan tâm của chồng khiến tôi còn vô cùng cảm động và cảm ơn trời khi đã cho mình cưới phải một người đàn ông tốt đến như vậy.

Bảo mẫu được thuê chính là thư ký của Tuấn, còn trẻ và khá xinh đẹp. Ban đầu, tôi có chút hơi lo lắng sợ bảo mẫu không có kinh nghiệm chăm sóc bà đẻ và trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, mọi việc sau đó diễn ra rất suôn sẻ, tôi và con được chăm sóc rất chu đáo nên tôi cũng càng có thiện cảm với bảo mẫu hơn. Kể từ ngày thuê bảo mẫu, Tuấn bỗng chăm về nhà hơn, tối nào cũng có mặt ở nhà đúng giờ. Tôi không mấy để tâm tới sự khác thường của chồng, cho tới một lần đi vệ sinh lúc nửa đêm. Không thấy chồng nằm cạnh, tôi cảm thấy chột dạ, lần mò đi ra phòng khách thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bảo mẫu. Ảnh minh họa: Internet Đi về phía đó, tôi sững sờ không nói nên lời khi chứng kiến chồng và bảo mẫu đang "vui vẻ" cùng nhau. Quá bức xúc và không kiểm soát được cảm xúc, tôi giận dữ lao thẳng vào phòng bắt gian tại trận. Sau nhiều lần tra hỏi, tôi bàng hoàng phát hiện bảo mẫu "cặp kè" với Tuấn từ lâu, anh ta thường xuyên viện cớ công việc bận rộn không về nhà để ở bên cô ta. Sự thật bất ngờ khiến tôi sốc tới mức ngất xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh dậy liền nhất quyết đòi ly hôn. Tuy Tuấn quỳ xuống khóc lóc van xin tôi tha thứ vì con nhưng với tôi, mọi thứ đã muộn màng.

Chồng nói muốn đi làm ăn ở nước ngoài để lo toan cho cuộc sống gia đình, còn chưa kịp thương chồng thì tôi ngỡ ngàng phát hiện ra bí mật động trời của anh ta Chồng tôi ăn ở với người phụ nữ khác cả năm nay mà tôi không hề hay biết. Anh ta lấy tiền của tôi để đi du lịch cùng người tình, giả vờ như đã sang nước ngoài làm ăn, sau đó trở về sống thoải mái bằng tiền vay mượn, tiết kiệm của tôi.

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