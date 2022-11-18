Chồng thường xuyên đi sớm về khuya, thờ ờ chuyện chăn gối với vợ, tôi biết thừa chồng tôi có người bên ngoài nhưng lại bất lực không thể chia tay chỉ vì lý do này

Tâm sự 18/11/2022 09:25

Lấy nhau được 5 năm, ai cũng bảo tôi số sướng, lấy được anh chồng "chuẩn soái ca", làm chủ một công ty ăn nên làm ra, ở nhà biệt thự, nhưng bảo tôi sướng thì chưa chắc đã đúng, bởi tôi có rất nhiều nỗi khổ tâm.

Trước đây tôi cũng từng có ý nghĩ lấy chồng đào hoa, tài năng, kiếm tiền giỏi sẽ không tránh khỏi chuyện anh ấy có người bên ngoài. Lúc mới yêu, tôi còn tự hào khi đã "hớt tay trên" của nhiều cô nàng xinh gái, chân dài nhăm nhe có được tình yêu của anh ấy. Nhưng tôi không thể ngờ rằng, mình lại chịu đựng đến khổ sở với ông chồng lăng nhăng.

Chồng thường xuyên đi sớm về khuya, thờ ờ chuyện chăn gối với vợ, tôi biết thừa chồng tôi có người bên ngoài nhưng lại bất lực không thể chia tay chỉ vì lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lấy nhau được 5 năm, ai cũng bảo tôi số sướng, lấy được anh chồng "chuẩn soái ca", làm chủ một công ty ăn nên làm ra, ở nhà biệt thự, hai vợ chồng mỗi người một chiếc ô tô…Đúng là nếu nói về vật chất, tôi có thể hơn nhiều bạn bè cùng chăng lứa, nhưng bảo tôi sướng thì chưa chắc đã đúng, bởi tôi có rất nhiều nỗi khổ tâm. Sau khi sinh con, tôi đau lòng phát hiện ra chồng có người bên ngoài. Lúc đó chồng tôi cũng tỏ ra ăn năn, hối hận lắm, anh ấy chia tay cô bồ trẻ đẹp một cách không thương tiếc để trở về với vợ con.

Tôi cũng lấy làm mừng, coi đó là một "tai nạn nhỏ" để chồng sớm thức tỉnh, không bao giờ ngoại tình nữa. Lúc đó, tôi cũng tự nhận một phần nguyên nhân là do mình sau sinh béo hơn, xấu hơn, lúc nào cũng chỉ biết đến con, thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc chồng.

Nhưng chỉ vài tháng sau, chồng tôi lại tiếp tục lao vào cuộc tình vụng trộm với người bên ngoài. Tôi tức giận, đến mức ôm con về nhà ngoại và không muốn gặp chồng nữa. Nhưng rồi chồng tôi lại một lần nịnh nọt, hứa hẹn đủ kiểu mong vợ tha thứ, còn nhận lỗi trước bố mẹ vợ… Thương con còn nhỏ, tôi lại tha thứ cho chồng.

Từ đó đến nay, tôi không biết bao lần đau khổ khi phát hiện ra điện thoại của chồng đầy rẫy những tin nhắn mùi mẫn, yêu đương với các cô gái khác. Chồng tôi thường xuyên đi về khuya, thờ ờ chuyện chăn gối với vợ.

Chồng thường xuyên đi sớm về khuya, thờ ờ chuyện chăn gối với vợ, tôi biết thừa chồng tôi có người bên ngoài nhưng lại bất lực không thể chia tay chỉ vì lý do này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết thừa chồng tôi có người bên ngoài, anh ấy không chỉ cặp với một mà vài người cùng lúc. Đã có nhiều người khuyên tôi đi đánh ghen, nhưng tôi nghĩ làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì, chồng lăng nhăng thì mình rõ hơn ai cả.

Đã nhiều lần tôi đã viết sẵn đơn ly hôn, nhưng rồi lại xé đi, nhìn thấy con còn nhỏ, nó đâu có tội tình gì mà phải xa bố hoặc mẹ. Thậm chí, chồng tôi cũng thừa nhận thói lăng nhăng khó bỏ của mình. Chồng tôi nói rằng, nếu không chịu được sẽ sẵn sàng ly hôn và mua nhà, chu cấp cho hai mẹ con tôi sống đầy đủ mỗi tháng. Nhưng tôi mới chính là người chần chừ không để ly hôn xảy ra. Đã gần 2 năm nay tôi chọn con đường không quan tâm đến chuyện bên ngoài của chồng, tập trung chăm sóc con cho tốt, coi đó là điểm tựa.

Chồng tôi ra ngoài không biết anh ấy làm những gì, nhưng về nhà là rất quan tâm tới vợ con. Anh ấy thương tôi vất vả chăm con, nên hay bù đắp cho tôi bằng cách đưa vợ con đi mua sắm, đi chơi… Chồng tôi cũng rất quan tâm tới gia đình nhà vợ, mỗi khi có việc, anh ấy đều thu xếp để về ngoại với tôi.

Chồng thường xuyên đi sớm về khuya, thờ ờ chuyện chăn gối với vợ, tôi biết thừa chồng tôi có người bên ngoài nhưng lại bất lực không thể chia tay chỉ vì lý do này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không nỡ bỏ chồng vì sợ sau ly hôn, mọi việc sẽ tồi tệ hơn và rơi vào khủng hoảng. Tôi cũng tiếc và vẫn còn tình cảm vì chồng tôi là người đẹp trai, lịch lãm, thành công mà tôi thường tự hào. Tôi cũng sợ khi ly hôn, cả tôi và con sẽ khổ, còn người đàn bà thay thế chỗ hai mẹ con tôi lại được chiều chuộng, sống sung túc.

Nhiều lúc cũng thấy buồn, cô đơn trong ngôi nhà của mình. Tôi có quá ngu ngốc không khi chấp nhận chuyện chồng ngoại tình? Tôi nên duy trì cuộc sống gia đình có vỏ bọc hoàn hảo như hiện tại, hay dũng cảm chấm dứt hôn nhân? Hãy cho tôi lời khuyên!

Chồng yếu sinh lý nhưng lại đi ngoại tình, mới cưới một năm tôi đã phải tha thứ cho chồng 4 lần vì anh “ăn vụng” bên ngoài

Chồng yếu sinh lý nhưng lại đi ngoại tình, mới cưới một năm tôi đã phải tha thứ cho chồng 4 lần vì anh “ăn vụng” bên ngoài

Mới một năm sống chung, tôi phát hiện chồng ngoại tình, anh chối bỏ, đến lúc tôi đưa ra bằng chứng rõ ràng thì anh thề thốt, hứa cắt đứt. Vài tháng sau tôi lại phát hiện họ vẫn tiếp tục, mức độ bị cấm đoán nên thắm thiết hơn nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình Tâm sự eva Tâm sự tình yêu ngoại tình ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau