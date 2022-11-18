Chồng cả ngày “ôm khư khư” điện thoại cười tủm tỉm, đi tắm cũng không rời màn hình, xem trộm tin nhắn tôi phát hiện sự việc đắng lòng

Tâm sự 18/11/2022 00:45

Theo dõi chồng, khi thấy anh để điện thoại di động trong phòng để sạc, tôi nhân cơ hội tìm hiểu và cảm thấy hối hận ngay sau đó.

Tôi và chồng lấy nhau từ khi còn trẻ, lý do ban đầu dẫn đến việc kết hôn sớm do “sự cố” mang thai ngoài ý muốn của cả hai. Trong suốt 10 năm qua, tôi và chồng đã sinh được 2 bé gái xinh đẹp, lanh lợi. Trong quá trình chung sống, dù thỉnh thoảng vẫn xảy ra tranh chấp nhưng cả hai vợ chồng cũng có không ít giây phút ngọt ngào, say đắm.

Tôi thì làm việc gần nhà để tiện chăm lo con cái, chồng đi làm thuê ở nơi khác, cuối tuần mới về nhà. Dạo gần đây, tôi phát hiện chồng mình có nhiều biểu hiện kỳ quặc, cuối tuần về nhà được hai hôm thì cả ngày ôm điện thoại di động, thậm chí còn nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm rất vui vẻ, hạnh phúc. Khi tôi hỏi đang làm gì, anh chỉ nói rằng đang xem video, thế nhưng tôi tinh ý nhận ra, rõ ràng chồng tôi đang gõ phím và trò chuyện với người khác.

Chồng cả ngày “ôm khư khư” điện thoại cười tủm tỉm, đi tắm cũng không rời màn hình, xem trộm tin nhắn tôi phát hiện sự việc đắng lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quan sát thêm, tôi nhận ra, chồng tôi không để điện thoại di động rời khỏi mình, cho dù là rửa bát, đi vệ sinh, tắm..., cũng mang theo. Mặt khác, anh cũng không muốn gần gũi tôi nữa, luôn kiếm cớ từ chối chuyện chăn gối, khi tôi giận thì chỉ nói qua loa rằng anh mệt mỏi vì công việc nên không còn hứng thú. Bên cạnh đó, chồng tôi rõ ràng thiếu kiên nhẫn khi chụp ảnh cho tôi, đặc biệt là khi chụp ảnh selfie với gia đình.

Theo dõi chồng, khi thấy anh để điện thoại di động trong phòng để sạc, tôi nhân cơ hội tìm hiểu và cảm thấy hối hận ngay sau đó. Hoá ra, chồng tôi đang hẹn hò qua mạng với rất nhiều cô gái và đã chinh phục được không ít người bằng cách đưa họ đi ăn, mua tặng túi hàng hiệu. Đặc biệt, có những cô gái sẵn sàng thân mật mà không dùng bất cứ biện pháp bảo vệ nào.

Chồng cả ngày “ôm khư khư” điện thoại cười tủm tỉm, đi tắm cũng không rời màn hình, xem trộm tin nhắn tôi phát hiện sự việc đắng lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phát hiện điều này, tôi choáng váng và suy sụp. Vì sợ ba mẹ tôi lo lắng, nên tôi chỉ biết tự chịu đựng một mình. Tôi có chia sẻ câu chuyện của mình lên diễn đàn tâm sự và mong nhận được lời khuyên của mọi người. Đa số đều khuyên tôi nếu có kinh tế vững vàng thì hãy mạnh mẽ rời bỏ người chồng này. Có người lại tỉnh táo hơn, khuyên tôi nên tìm cách lưu lại bằng chứng, giành quyền nuôi con và đòi bồi thường nếu có ly hôn. Cũng có người cho rằng tôi không nên hành động vội vàng, hãy lưu lại bằng chứng trong trường hợp cần tranh chấp, tạm thời cứ coi chồng như một chiếc máy ATM, đồng thời chủ động chuẩn bị cho bản thân một cuộc sống độc lập.

Không ngần ngại đưa hết số tiền vàng hồi môn cho mẹ chồng giữ hộ, tôi phải ngã ngửa trước sự thật bẽ bàng

Không ngần ngại đưa hết số tiền vàng hồi môn cho mẹ chồng giữ hộ, tôi phải ngã ngửa trước sự thật bẽ bàng

Tôi tưởng rằng do mình xởi lởi với nhà chồng nên mọi người thực sự coi mình như người nhà. Tôi không ngờ nhà chồng nghĩ tôi là cái mỏ để đào chứ không phải là người thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình Tâm sự eva Tâm sự tình yêu chuyện chăn gối ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau