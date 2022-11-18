Theo dõi chồng, khi thấy anh để điện thoại di động trong phòng để sạc, tôi nhân cơ hội tìm hiểu và cảm thấy hối hận ngay sau đó.

Tôi và chồng lấy nhau từ khi còn trẻ, lý do ban đầu dẫn đến việc kết hôn sớm do “sự cố” mang thai ngoài ý muốn của cả hai. Trong suốt 10 năm qua, tôi và chồng đã sinh được 2 bé gái xinh đẹp, lanh lợi. Trong quá trình chung sống, dù thỉnh thoảng vẫn xảy ra tranh chấp nhưng cả hai vợ chồng cũng có không ít giây phút ngọt ngào, say đắm. Tôi thì làm việc gần nhà để tiện chăm lo con cái, chồng đi làm thuê ở nơi khác, cuối tuần mới về nhà. Dạo gần đây, tôi phát hiện chồng mình có nhiều biểu hiện kỳ quặc, cuối tuần về nhà được hai hôm thì cả ngày ôm điện thoại di động, thậm chí còn nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm rất vui vẻ, hạnh phúc. Khi tôi hỏi đang làm gì, anh chỉ nói rằng đang xem video, thế nhưng tôi tinh ý nhận ra, rõ ràng chồng tôi đang gõ phím và trò chuyện với người khác.

Ảnh minh họa: Internet Quan sát thêm, tôi nhận ra, chồng tôi không để điện thoại di động rời khỏi mình, cho dù là rửa bát, đi vệ sinh, tắm..., cũng mang theo. Mặt khác, anh cũng không muốn gần gũi tôi nữa, luôn kiếm cớ từ chối chuyện chăn gối, khi tôi giận thì chỉ nói qua loa rằng anh mệt mỏi vì công việc nên không còn hứng thú. Bên cạnh đó, chồng tôi rõ ràng thiếu kiên nhẫn khi chụp ảnh cho tôi, đặc biệt là khi chụp ảnh selfie với gia đình. Theo dõi chồng, khi thấy anh để điện thoại di động trong phòng để sạc, tôi nhân cơ hội tìm hiểu và cảm thấy hối hận ngay sau đó. Hoá ra, chồng tôi đang hẹn hò qua mạng với rất nhiều cô gái và đã chinh phục được không ít người bằng cách đưa họ đi ăn, mua tặng túi hàng hiệu. Đặc biệt, có những cô gái sẵn sàng thân mật mà không dùng bất cứ biện pháp bảo vệ nào.

Ảnh minh họa: Internet Phát hiện điều này, tôi choáng váng và suy sụp. Vì sợ ba mẹ tôi lo lắng, nên tôi chỉ biết tự chịu đựng một mình. Tôi có chia sẻ câu chuyện của mình lên diễn đàn tâm sự và mong nhận được lời khuyên của mọi người. Đa số đều khuyên tôi nếu có kinh tế vững vàng thì hãy mạnh mẽ rời bỏ người chồng này. Có người lại tỉnh táo hơn, khuyên tôi nên tìm cách lưu lại bằng chứng, giành quyền nuôi con và đòi bồi thường nếu có ly hôn. Cũng có người cho rằng tôi không nên hành động vội vàng, hãy lưu lại bằng chứng trong trường hợp cần tranh chấp, tạm thời cứ coi chồng như một chiếc máy ATM, đồng thời chủ động chuẩn bị cho bản thân một cuộc sống độc lập.

Không ngần ngại đưa hết số tiền vàng hồi môn cho mẹ chồng giữ hộ, tôi phải ngã ngửa trước sự thật bẽ bàng Tôi tưởng rằng do mình xởi lởi với nhà chồng nên mọi người thực sự coi mình như người nhà. Tôi không ngờ nhà chồng nghĩ tôi là cái mỏ để đào chứ không phải là người thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-ca-ngay-ngay-om-khu-khu-dien-thoai-di-dong-cuoi-tum-tim-di-tam-cung-khong-roi-man-hinh-xem-trom-tin-nhan-toi-phat-hien-su-viec-dang-long-525986.html