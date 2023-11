Tôi và chồng lấy nhau từ khi còn trẻ, lý do ban đầu dẫn đến việc kết hôn sớm do “sự cố” mang thai ngoài ý muốn của cả hai. Trong suốt 10 năm qua, tôi và chồng đã sinh được 2 bé gái xinh đẹp, lanh lợi. Trong quá trình chung sống, dù thỉnh thoảng vẫn xảy ra tranh chấp nhưng cả hai vợ chồng cũng có không ít giây phút ngọt ngào, say đắm.

Tôi thì làm việc gần nhà để tiện chăm lo con cái, chồng đi làm thuê ở nơi khác, cuối tuần mới về nhà. Dạo gần đây, tôi phát hiện chồng mình có nhiều biểu hiện kỳ quặc, cuối tuần về nhà được hai hôm thì cả ngày ôm điện thoại di động, thậm chí còn nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm rất vui vẻ, hạnh phúc. Khi tôi hỏi đang làm gì, anh chỉ nói rằng đang xem video, thế nhưng tôi tinh ý nhận ra, rõ ràng chồng tôi đang gõ phím và trò chuyện với người khác.