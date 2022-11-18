Mới một năm sống chung, tôi phát hiện chồng ngoại tình, anh chối bỏ, đến lúc tôi đưa ra bằng chứng rõ ràng thì anh thề thốt, hứa cắt đứt. Vài tháng sau tôi lại phát hiện họ vẫn tiếp tục, mức độ bị cấm đoán nên thắm thiết hơn nữa.

Tôi 31 tuổi, chồng 30 tuổi, hôn nhân bắt đầu cách đây một năm và chưa có bé nào. Mới một năm sống chung thôi mà tôi đã phải tha thứ cho chồng 4 lần vì anh ngoại tình. Họ làm chung nên hay ra vào tâm sự, cô này hay kể chuyện buồn trong hôn nhân và những khó khăn trong cuộc sống. Họ bắt đầu mối quan hệ lúc anh mới quen tôi được vài tháng. Bị tôi phát hiện, anh chối bỏ, đến lúc tôi đưa ra bằng chứng rõ ràng thì anh thề thốt, hứa cắt đứt. Vài tháng sau tôi lại phát hiện họ vẫn tiếp tục, mức độ tình cảm không giảm, nồng nàn như Ngưu lang Chức nữ, bị cấm đoán nên thắm thiết hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Giờ là lần thứ tư tôi phát hiện, vẫn bài cũ soạn lại, anh hứa hẹn, cam kết, thái độ dữ dội hơn nữa là quay sang nói xấu cô bồ, tôi biết chồng đã hết thuốc chữa rồi. Khi phát hiện anh ngoại tình, tôi không còn run rẩy như những lần trước, chai lì cảm xúc, trong đầu chỉ nghĩ đến việc ly hôn thì sẽ ra sao. Về phần ngoại hình, tôi và chồng đều dễ nhìn; tôi cao 1m7, là giáo viên yoga, chồng cao 1m85, làm cố vấn dịch vụ cho hãng xe hơi. Thu nhập của chúng tôi bằng nhau. Chồng tính tình điềm đạm, lạnh lùng ít nói, ít quan tâm đến tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi có đọc nhiều bài trên đây thấy các chị bảo chồng yếu sinh lý nhưng lại đi ngoại tình, chồng tôi cũng không ngoại lệ, tôi không hiểu tại sao. Cô bồ kia nhìn bề ngoài dù 2 con nhưng vẫn còn đẹp gái và bốc lửa với 3 vòng đầy đủ, ăn diện nên công nhận là đẹp. Tôi vẫn còn thương chồng lắm, không muốn hôn nhân đổ vỡ nhưng giờ niềm tin dành cho chồng không còn. Tôi sống và lo sợ bị tổn thương thêm, còn ly hôn thì tôi chưa đủ mạnh mẽ để dứt khoát. Có phải chồng tôi vì mê gái đẹp không, hay anh thương cô ta thật lòng khi mà mối quan hệ đó hơn một năm rồi vẫn chưa dứt? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-yeu-sinh-ly-nhung-lai-di-ngoai-tinh-moi-cuoi-mot-nam-toi-da-phai-tha-thu-cho-chong-4-lan-vi-anh-an-vung-ben-ngoai-526127.html