Chồng thường xuyên đi công tác cùng giám đốc nữ 40 tuổi, tôi đau đớn tột cùng khi biết chuyện tày đình mà hai người họ giấu giếm bấy lâu nay

Tâm sự 17/08/2023 08:35

Nhưng điều tôi không mong muốn nhất bỗng dưng trở thành hiện thực, đúng là hai người họ đi với nhau nhiều nảy sinh tình cảm, thường xuyên lén lút ngoại tình với nhau cả năm nay mà tôi giờ mới biết.

Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn đã được 8 năm. Hiện hai vợ chồng tôi đã có 2 con, đứa lớn học lớp 2, còn đứa nhỏ năm nay tròn 5 tuổi. Cuộc sống vợ chồng tôi sau những năm đầu vất vả, giờ đây đã ổn định, từng bước có của ăn của để, tích lũy cho tương lai.

Chồng tôi là người chịu khó, chăm chỉ trong làm ăn. Từ lúc tốt nghiệp đại học đến nay, anh ấy làm việc cho vài công ty, ở đâu cũng tạo dựng được sự tin tưởng của lãnh đạo công ty, đồng nghiệp quý mến. Đối với vợ con, chồng tôi hết lòng yêu thương và luôn thể hiện mình là ông bố có trách nhiệm, dành nhiều thời gian để chơi với các con.

Tôi khá hài lòng về chồng mình, bởi anh ấy là người đẹp trai, hào phóng tính tình điềm tĩnh, sống chân thành và lành mạnh, công việc thuận lợi, liên tục được đề bạt thăng tiến vào các vị trí cao trong công ty.

Chồng thường xuyên đi công tác cùng giám đốc nữ 40 tuổi, tôi đau đớn tột cùng khi biết chuyện tày đình mà hai người họ giấu giếm bấy lâu nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lương thưởng của chồng tôi cũng vì đó mà tăng theo, vợ con cũng đỡ vất vả, thoải mái trong chi tiêu. Chồng tôi cũng tiết kiệm tiền để mua được chiếc xe ô tô làm phương tiện đi làm, đưa vợ con đi chơi, về quê… Tôi cũng được biết, số cổ phần của chồng tôi trong công ty cũng ngày một tăng lên vì liên tiếp được lãnh đạo công ty tặng thưởng do làm tốt công việc.

Đi đôi với lương thưởng cao lại là áp lực trong công việc. Tôi thấy chồng mình bận hơn, đi sớm về khuya, có nhiều hôm đi công tác đột xuất ở xa mấy ngày mới về. Tôi cũng lo cho sức khỏe của chồng, nên chỉ biết động viên, chăm sóc anh ấy thật tốt. Với vai trò trưởng phòng kinh doanh kiêm trợ lý giám đốc, việc bận và áp lực cũng là chuyện hoàn toàn dễ hiểu thôi.

Chồng thường xuyên đi công tác cùng giám đốc nữ 40 tuổi, tôi đau đớn tột cùng khi biết chuyện tày đình mà hai người họ giấu giếm bấy lâu nay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều khiến tôi bận tâm, hơi lo lắng đó là anh ấy rất thân thiết với giám đốc của mình, mà người đó lại là nữ giới. Mặc dù chị ấy hơn chồng tôi 5 tuổi, nhưng trông chị ấy trẻ trung, quyến rũ lắm, nhìn thì không ai có thể đoán được độ tuổi thật của chị ấy cứ nghĩ tầm tuổi tôi, nhưng thực ra là đã bước sang tuổi 40 rồi.

Hơn nữa, chị ấy đã từng ly hôn và làm mẹ đơn thân từ nhiều năm nay. Tôi cứ tự an ủi rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra, chị ấy quý phái, thành công như vậy nếu có yêu đương thì cũng phải người xứng tầm chứ chồng tôi chỉ là nhân viên, thuộc tầng lớp bình dân.

Nhưng điều tôi không mong muốn nhất bỗng dưng trở thành hiện thực, đúng là hai người họ đi với nhau nhiều nảy sinh tình cảm, thường xuyên lén lút ngoại tình với nhau cả năm nay mà tôi giờ mới biết. Tôi đau đớn khi biết sự thật, còn tận mắt đọc những dòng tin nhắn giữa chồng và chị giám đốc của chồng, hai người họ dành cho nhau những lời đường mật, yêu thương cháy bỏng như những cặp đôi mới yêu nhau.

Chồng thường xuyên đi công tác cùng giám đốc nữ 40 tuổi, tôi đau đớn tột cùng khi biết chuyện tày đình mà hai người họ giấu giếm bấy lâu nay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi chất vấn chồng thi nhận được câu trả lời lạnh lùng của anh ấy: "Cô biết hết rồi thì tôi cũng chẳng cần phải phủ nhận nữa. Tôi làm thế cũng chỉ vì cái nhà này thôi. Cô không chấp được thì ly hôn đi".

Tôi thương con và rất yêu chồng, mong rằng anh ấy chỉ vì muốn thăng tiến mà mắc sai lầm, nhưng khi đề cập đến chuyện rời bỏ công ty đó chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi không thể sống cảnh chung chồng, mặc dù anh ấy vẫn lo cho mấy mẹ con tôi đầy đủ về vật chất. Tôi có nên tới gặp chị giám đốc của chồng để mong chị ta cắt đứt với chồng tôi, hay là ly hôn?

 

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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