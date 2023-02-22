Chồng thất nghiệp ở nhà 2 tháng, tôi hoang mang nhận được tin nhắn lạ tố loạt bí mật kinh hãi của chồng

Chồng ít tuổi, tính cách trẻ con, luôn đòi hỏi người khác làm theo ý mình. Chuyện gì không vừa ý là anh giận dỗi, y như một đứa trẻ.

Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời đại học và cưới nhau đến nay đã 6 năm rồi. Tôi 29 tuổi, chồng 28. Chúng tôi cưới nhau khi tuổi đời còn trẻ, do tôi trót có bầu. Nhiều khi tôi không biết mình có gì từ cuộc hôn nhân này.

Đến bố mẹ chồng tôi còn nói đùa rằng tôi đã có 2 đứa con rồi, không phải đẻ thêm làm gì nữa. Thêm nữa là chồng tôi ham ăn lười làm, ỷ lại vào vợ, vào mẹ. Đi làm về là anh leo lên giường nằm bấm điện thoại. Có hôm tôi gọi mỏi miệng anh còn chẳng buồn xuống ăn cơm vì đang đánh giở trận.

Tôi nhờ vả việc gì anh cũng cãi cùn không muốn làm, có làm gì thì cũng chỉ hời hợt, chống đối cho xong. Không những thế, chồng tôi còn bạc mồm bạc miệng, hay nói ra những lời tổn thương người khác. Kể cả với đứa con trai 6 tuổi của chúng tôi, anh cũng chẳng nói được lời nào nhẹ nhàng. Mở miệng ra là anh quát mắng, nạt nộ con.

Điều khiến tôi còn ở bên chồng cả chục năm nay là tôi cảm thấy rằng anh vẫn yêu tôi. Những lúc tôi ốm đau, chồng vẫn chăm sóc, yêu thương chứ không đến nỗi bỏ vợ một mình.

Chồng tôi vẫn đưa đủ tiền lương hàng tháng và để tôi quản lý chi tiêu, tiết kiệm. Ngoài ra, anh cũng hiếu đễ và quan tâm đến nhà ngoại.

Ảnh minh họa: Internet

2 tháng gần đây, chồng tôi thất nghiệp do dịch bệnh nên chỉ ở nhà. Tôi đang mang bầu bé thứ hai thì phát hiện ra chồng tôi đã làm cho một cô gái khác có bầu thai đôi và đã phá bỏ. Tôi vật vã khổ sở, mất ăn mất ngủ cả tuần liền mới dám bình tĩnh nói chuyện với chồng.

Chồng tôi ban đầu còn chối đây đẩy. Đến sau đó, anh mới thú nhận mọi chuyện. Chồng tôi vẫn khăng khăng là không sai và trách cô gái kia à ơi, đò đưa khiến anh ngã lòng. 2 người cặp kè, tằng tịu với nhau suốt 2 năm nay mà tôi không hề biết gì.

Tôi đã từng nghĩ rằng chồng tôi chỉ tán tỉnh cho vui và vẫn tin tưởng chồng. Nhưng giờ, đến khi phát hiện rằng cô gái kia đã có thai và phải phá bỏ, tôi sốc rụng rời.

Ngoài ra, trong thời gian chồng ở nhà, có một người đã dùng nick ảo nhắn tin cho tôi rằng chồng tôi cặp bồ với vợ anh ta. Anh ta nói rõ hết thông tin về chồng tôi nên tôi không thể chối được. Tuy nhiên, người này lại không nói cho tôi biết vợ anh ta là ai nên tôi không thể đối chất được.

Người này chỉ cảnh báo tôi hãy khuyên bảo chồng, đừng để anh ta đi ra ngoài tằng tịu, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Không những thế, anh ta còn gửi thêm cho tôi loạt ảnh chồng tôi quan hệ với vợ anh ta nhưng đã che mặt người vợ.

Đang bầu bí mà đọc được những thông tin này, tôi sốc không đứng vững, chẳng biết phải làm sao. Chồng tôi vẫn không nhận sai và cho rằng loạt ảnh đó là giả mạo. Dù nhìn qua, tôi cũng nhận ra đó là chồng mình. Anh không thèm xin lỗi, khăng khăng là mình vô tội. Nhưng tôi biết bản tính trăng hoa của chồng không bao giờ thay đổi được.

Tôi đang bầu bí nên cố gắng bỏ qua, không nói với ai, không nghĩ đến chuyện kia để con cái khỏe mạnh. Nhưng thật tâm, tôi vẫn không thể coi như không có gì được mọi người ạ. Chồng tôi vì bị tố ngoại tình nhiều quá nên trở nên lầm lì, cố chấp và hay trách ngược tôi.

"Cô thấy tôi ở nhà thất nghiệp mấy tháng, không kiếm ra tiền gây sự, kiếm chuyện với tôi chứ gì. Cô có cần tôi đi luôn cho mẹ con cô vui không?", chồng tôi quát.

Nghĩ đến dàn "hậu cung" của chồng, tôi muốn ly hôn lâu rồi nhưng không đủ can đảm. Giờ lại thêm thái độ của anh ấy như vậy, tôi chẳng biết làm sao. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.