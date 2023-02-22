Chồng thất nghiệp ở nhà 2 tháng, tôi hoang mang nhận được tin nhắn lạ tố loạt bí mật kinh hãi của chồng

Tâm sự 22/02/2023 04:41

Đang bầu bí mà đọc được những thông tin này, tôi sốc không đứng vững, chẳng biết phải làm sao.

Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời đại học và cưới nhau đến nay đã 6 năm rồi. Tôi 29 tuổi, chồng 28. Chúng tôi cưới nhau khi tuổi đời còn trẻ, do tôi trót có bầu. Nhiều khi tôi không biết mình có gì từ cuộc hôn nhân này. 

Chồng ít tuổi, tính cách trẻ con, luôn đòi hỏi người khác làm theo ý mình. Chuyện gì không vừa ý là anh giận dỗi, y như một đứa trẻ.

Đến bố mẹ chồng tôi còn nói đùa rằng tôi đã có 2 đứa con rồi, không phải đẻ thêm làm gì nữa. Thêm nữa là chồng tôi ham ăn lười làm, ỷ lại vào vợ, vào mẹ. Đi làm về là anh leo lên giường nằm bấm điện thoại. Có hôm tôi gọi mỏi miệng anh còn chẳng buồn xuống ăn cơm vì đang đánh giở trận.

 

Tôi nhờ vả việc gì anh cũng cãi cùn không muốn làm, có làm gì thì cũng chỉ hời hợt, chống đối cho xong. Không những thế, chồng tôi còn bạc mồm bạc miệng, hay nói ra những lời tổn thương người khác. Kể cả với đứa con trai 6 tuổi của chúng tôi, anh cũng chẳng nói được lời nào nhẹ nhàng. Mở miệng ra là anh quát mắng, nạt nộ con.

Điều khiến tôi còn ở bên chồng cả chục năm nay là tôi cảm thấy rằng anh vẫn yêu tôi. Những lúc tôi ốm đau, chồng vẫn chăm sóc, yêu thương chứ không đến nỗi bỏ vợ một mình. 

Chồng tôi vẫn đưa đủ tiền lương hàng tháng và để tôi quản lý chi tiêu, tiết kiệm. Ngoài ra, anh cũng hiếu đễ và quan tâm đến nhà ngoại.

Chồng thất nghiệp ở nhà 2 tháng, tôi hoang mang nhận được tin nhắn lạ tố loạt bí mật kinh hãi của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 tháng gần đây, chồng tôi thất nghiệp do dịch bệnh nên chỉ ở nhà. Tôi đang mang bầu bé thứ hai thì phát hiện ra chồng tôi đã làm cho một cô gái khác có bầu thai đôi và đã phá bỏ. Tôi vật vã khổ sở, mất ăn mất ngủ cả tuần liền mới dám bình tĩnh nói chuyện với chồng.

Chồng tôi ban đầu còn chối đây đẩy. Đến sau đó, anh mới thú nhận mọi chuyện. Chồng tôi vẫn khăng khăng là không sai và trách cô gái kia à ơi, đò đưa khiến anh ngã lòng. 2 người cặp kè, tằng tịu với nhau suốt 2 năm nay mà tôi không hề biết gì. 

Tôi đã từng nghĩ rằng chồng tôi chỉ tán tỉnh cho vui và vẫn tin tưởng chồng. Nhưng giờ, đến khi phát hiện rằng cô gái kia đã có thai và phải phá bỏ, tôi sốc rụng rời.

Ngoài ra, trong thời gian chồng ở nhà, có một người đã dùng nick ảo nhắn tin cho tôi rằng chồng tôi cặp bồ với vợ anh ta. Anh ta nói rõ hết thông tin về chồng tôi nên tôi không thể chối được. Tuy nhiên, người này lại không nói cho tôi biết vợ anh ta là ai nên tôi không thể đối chất được.

 

Người này chỉ cảnh báo tôi hãy khuyên bảo chồng, đừng để anh ta đi ra ngoài tằng tịu, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Không những thế, anh ta còn gửi thêm cho tôi loạt ảnh chồng tôi quan hệ với vợ anh ta nhưng đã che mặt người vợ.

Đang bầu bí mà đọc được những thông tin này, tôi sốc không đứng vững, chẳng biết phải làm sao. Chồng tôi vẫn không nhận sai và cho rằng loạt ảnh đó là giả mạo. Dù nhìn qua, tôi cũng nhận ra đó là chồng mình. Anh không thèm xin lỗi, khăng khăng là mình vô tội. Nhưng tôi biết bản tính trăng hoa của chồng không bao giờ thay đổi được.

Tôi đang bầu bí nên cố gắng bỏ qua, không nói với ai, không nghĩ đến chuyện kia để con cái khỏe mạnh. Nhưng thật tâm, tôi vẫn không thể coi như không có gì được mọi người ạ. Chồng tôi vì bị tố ngoại tình nhiều quá nên trở nên lầm lì, cố chấp và hay trách ngược tôi.

"Cô thấy tôi ở nhà thất nghiệp mấy tháng, không kiếm ra tiền gây sự, kiếm chuyện với tôi chứ gì. Cô có cần tôi đi luôn cho mẹ con cô vui không?", chồng tôi quát.

Nghĩ đến dàn "hậu cung" của chồng, tôi muốn ly hôn lâu rồi nhưng không đủ can đảm. Giờ lại thêm thái độ của anh ấy như vậy, tôi chẳng biết làm sao. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Mẹ bạn trai liên tục hối thúc chuyện cưới xin, một lần sang thăm mà không báo trước tôi liền phát hiện bí mật động trời

Mẹ bạn trai liên tục hối thúc chuyện cưới xin, một lần sang thăm mà không báo trước tôi liền phát hiện bí mật động trời

Bố mẹ anh đều vui vẻ, niềm nở tiếp đón tôi. Bố mẹ Vũ thấy gia đình tôi khá giả, tôi cũng có công việc ổn định thì mừng lắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu chuyện vợ chồng chồng thất nghiệp bí mật của chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 48 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 51 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 57 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 58 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 46 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường