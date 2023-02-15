Chồng ngoại tình ruồng rẫy vợ con, ngày ra tòa ly hôn, tôi sững sờ vì một bàn tay lạ bỗng ôm chầm lại từ phía sau

Tâm sự 15/02/2023 11:35

Khi tôi từ tòa án đi ra, trên tay là tờ phán quyết ly hôn, chồng cũ lạnh lùng rẽ sang hướng khác, nơi có người tình yêu dấu của anh ta đang chờ đợi.

Còn gì đau khổ hơn là chồng ngoại tình về nhà ruồng rẫy vợ con? Tôi chính là một người vợ bất hạnh như vậy đấy. Sau 6 năm chung sống thì chồng tôi phải lòng người phụ nữ khác bên ngoài, nhất quyết đòi ly hôn để cho người kia danh phận. 

Làm sao có thể giữ được người muốn ra đi. Tôi chỉ còn cách ký vào đơn ly hôn chồng đưa với điều kiện để tôi được nuôi con. Ngày ra tòa, nghĩ đến cảnh sau này phải một mình thui thủi nuôi con, tôi không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Dù trước đó đã dặn lòng phải thật mạnh mẽ và cứng rắn để làm chỗ dựa cho con. 

Khi tôi từ tòa án đi ra, trên tay là tờ phán quyết ly hôn, chồng cũ lạnh lùng rẽ sang hướng khác, nơi có người tình yêu dấu của anh ta đang chờ đợi. Tôi lẻ loi một mình một ngả. Ai ngờ vừa cất bước đi thì có người bỗng ôm chầm lấy tôi từ phía sau. 

Tôi sững sờ quay đầu lại thì sốc nặng khi nhận ra người ôm mình lại là một người đàn ông không hề xa lạ. Người đó chính là Quý - anh trai của chồng tôi, lúc đó đã là chồng cũ.

Chồng ngoại tình ruồng rẫy vợ con, ngày ra tòa ly hôn, tôi sững sờ vì một bàn tay lạ bỗng ôm chầm lại từ phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vội đẩy vội Quý ra. Tôi hỏi tại sao anh lại làm như vậy? Quý nắm chặt bàn tay tôi rồi bảo hãy ra một quán cà phê yên tĩnh nói chuyện, anh sẽ giải thích với tôi mọi thứ.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc và thái độ chân thành của anh, tôi cũng tò mò muốn biết Quý có điều gì muốn thổ lộ với tôi. Chúng tôi chọn một quán cà phê yên tĩnh rồi Quý mở đầu câu chuyện bằng việc anh đã thích thôi ngay từ ngày đầu tôi mới về làm dâu. Nhưng tất nhiên tôi đã là em dâu của anh, do đó anh chỉ có thể giữ chặt những cảm xúc trong lòng mình. 

Qua những tháng ngày chung sống dưới một mái nhà, chứng kiến những khi tôi phải đau buồn và rơi nước mắt vì chồng, Quý thương tôi vô vàn. Nhưng anh vẫn phải giữ giới hạn, không dám làm gì vượt quá mối quan hệ anh trai chồng - em dâu thông thường. Lần này chồng tôi ngoại tình bỏ vợ bỏ con. Thứ nhất tôi đã được tự do, không phải là em dâu của anh nữa, thứ hai vì anh thương xót cho tôi nên anh quyết định bày tỏ nỗi lòng mình.

Quý hơn chồng tôi 1 tuổi nhưng anh vẫn độc thân. Anh bảo sau mối tình đầu nhiều đau khổ thì anh không còn hứng thú yêu đương và cũng gần như mất niềm tin vào phụ nữ. Anh dành phần lớn thời gian cho công việc và bạn bè, gia đình. Đến khi gặp tôi thì trong lòng anh đã chứa đựng hình bóng của tôi, anh càng không thể yêu được một người phụ nữ nào khác. 

Chồng ngoại tình ruồng rẫy vợ con, ngày ra tòa ly hôn, tôi sững sờ vì một bàn tay lạ bỗng ôm chầm lại từ phía sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lặng người trước lời tỏ tình đầy bất ngờ của Quý. Bình thường anh đối xử với tôi rất đúng mực và không hề có có điều gì mờ ám cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng trong lòng anh cất giấu thứ tình cảm khác lạ đối với mình. Nói một cách khách quan Quý không có gì thua kém chồng tôi cả. Trái lại anh còn là một người sống có đạo đức và chuẩn mực, không như chồng tôi.

Thấy tôi bần thần không đáp lời mình, Quý bỗng nắm chặt tay tôi rồi nghẹn ngào thốt lên những lời gan ruột. Anh bảo anh muốn chăm sóc cho hai mẹ con tôi, muốn thấy tôi được hạnh phúc. Nếu tôi ngại điều tiếng của những người xung quanh thì chúng tôi có thể đến một nơi xa lạ không ai biết mình để bắt đầu cuộc sống mới. Những năm qua đi làm, anh đã để dành được một khoản vốn kha khá, đủ mua một căn nhà cho chúng tôi làm tổ ấm mới. Còn chuyện công việc, chúng tôi có năng lực và kinh nghiệm làm việc thì đi đâu cũng có thể sống tốt.

Tôi lặng người nhìn ánh mắt đầy tha thiết và dịu dàng của Quý. Giữa lúc đau khổ cùng cực vì bị chồng bỏ rơi một cách phũ phàng, lời tỏ tình của anh khiến tôi có cảm giác an tâm và ấm áp vô cùng. Hóa ra trên đời này tôi không lẻ loi và cô độc, vẫn có người yêu thương tôi và muốn chăm sóc cho tôi.

Sau lời tỏ tình hôm ấy, Quý hẹn cho tôi một tháng suy nghĩ. Thực sự khi trở về nhà rồi mà trong đầu tôi lúc nào cũng văng vẳng những lời nói tha thiết và trìu mến của anh. Tôi phải làm thế nào đây hả mọi người? Tôi có nên nắm lấy hạnh phúc này hay không? Bởi tôi sợ nếu tôi từ chối thì sau này sẽ không còn người đàn ông nào có thể si tình, yêu thương tôi nhiều như anh nữa!

Đến bệnh viện thăm đồng nghiệp lại tình cờ gặp vợ cũ của chồng, nhìn thấy bộ dạng của chị ấy mà tôi đứng không vững

Đến bệnh viện thăm đồng nghiệp lại tình cờ gặp vợ cũ của chồng, nhìn thấy bộ dạng của chị ấy mà tôi đứng không vững

Nhìn bộ dạng của chị ấy mà tôi sợ đến tái cả mặt, vội vàng nấp vào một góc khuất để đối phương không nhìn thấy mình.

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