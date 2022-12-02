Chồng ngoại tình, bố mẹ chồng bênh vực cho là vì tôi ‘sống lỗi’, hôm sinh nhật tôi tặng một món quà bất ngờ khiến cả gia đình anh ta tái mặt, nhục nhã và ê chề

Tâm sự 02/12/2022 16:46

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ ngoại tình và cũng sẽ không nhún nhường trước bất kỳ ai bao che cho hành động ấy.

Phụ nữ lấy chồng cứ bảo không lấy cả nhà chồng nhưng nhưng ối người còn ly hôn vì mẹ chồng ấy chứ chị em nhỉ. Tôi cũng là một người phụ nữ không may mắn khi có gia đình chồng rất quá đáng, không hề nghĩ cho hạnh phúc của con cái.

Chồng tôi là con một nên bố mẹ chồng không cho chúng tôi ra riêng. Bố chồng thì gia trưởng, cổ hủ, động một chút là mắng chửi con dâu như hát hay. Mẹ chồng thì săm soi, xét nét, quá đáng với con cái từng chuyện nhỏ nhất. Nói chung chuyện về bố mẹ chồng của tôi thì có kể cả ngày cũng chẳng hết, vì thế tôi xin phép không kể dài dòng ra ở đây nữa.

Cách đây 2 tháng, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Hết lời khuyên can anh ta không được, anh ta còn thách thức vợ ngang nhiên qua lại với nhân tình. Tôi bèn thưa chuyện với bố mẹ chồng rồi ngỏ ý nhờ ông bà khuyên can con trai giúp, để anh ta biết đường quay về. Tôi cũng chỉ muốn cho con cái có gia đình đủ đầy mà thôi, chứ nếu một mình tôi thì tôi bỏ đi từ lâu rồi.

Bố chồng nghe xong thì đập bàn quát tôi lắm chuyện, rằng đàn ông ai chẳng thế, chơi bời chán rồi khác về. Mẹ chồng thì bảo tôi trước khi trách người khác hãy nhìn lại bản thân mình. Sống có lỗi thì chồng mới ngoại tình, vợ ngoan ngoãn, tử tế thì chồng nào đi ngoại tình cơ chứ.

Chồng ngoại tình, bố mẹ chồng bênh vực cho là vì tôi ‘sống lỗi’, hôm sinh nhật tôi tặng một món quà bất ngờ khiến cả gia đình anh ta tái mặt, nhục nhã và ê chề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người nghe xem có uất ức không? Tôi cảm thấy tuyệt vọng về cuộc hôn nhân của mình. Chồng không ra gì, bố mẹ chồng cũng vậy, tôi còn ở lại cái nhà này làm gì cho khổ thêm. Tôi khổ thì con tôi cũng đâu có được sung sướng.

Mẹ chồng tôi ở nhà rất cay nghiệt với con cái nhưng ra ngoài lại rất sĩ diện và luôn thích tỏ vẻ mình là người quảng giao, xởi lởi, được mọi người quý mến. Tuần trước sinh nhật mẹ chồng tôi 50 tuổi. Bà tổ chức 1 bữa tiệc rất linh đình, mời anh em họ hàng, bạn bè thân thiết đến tham dự.

Hôm trước khi bữa tiệc diễn ra, mẹ chồng nhặt nhạnh các bức ảnh của bà từ hồi trẻ đến giờ. Sau đó đưa cho chồng tôi đi làm một clip, lồng nhạc vào ảnh, đến hôm tiệc sẽ mang ra chiếu để mọi người cùng xem. Đến hôm sinh nhật, bà đưa chiếc đĩa CD bảo tôi đi mở.

Thế nhưng khi màn hình lớn bật lên thì không phải là hình ảnh của mẹ chồng mà là một đoạn clip nóng bỏng khiến người xem đỏ mặt. Những hình ảnh phản cảm, những tiếng thở dốc, rên rỉ vọng ra khiến người hay xấu hổ phải bịt tai, nhắm mắt lại không dám nhìn và nghe thêm.

Mà nhân vật chính trong đó chính là bố chồng tôi và một người phụ nữ độ tuổi sồn sồn khác. Bố chồng tôi thét lên một tiếng lạc cả giọng rồi nhào lên rút nguồn điện. Cả đám tiệc nhốn nháo cả lên. Bố chồng vô cùng tức giận, ông điên cuồng hỏi ai là người mở video.

Mẹ chồng tôi thì mặt cắt không còn giọt máu trước ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình. Đến khi định thần lại, bà lao vào tôi vào gào thét hỏi có phải chính tôi mở clip ấy hay không. Chồng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

Chồng ngoại tình, bố mẹ chồng bênh vực cho là vì tôi ‘sống lỗi’, hôm sinh nhật tôi tặng một món quà bất ngờ khiến cả gia đình anh ta tái mặt, nhục nhã và ê chề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đẩy mẹ chồng ra, mỉm cười nhìn bà: “Có gì mà mẹ phải tức giận như vậy. Mẹ chẳng dạy con, vợ phải sống lỗi thì chồng mới ngoại tình đấy sao. Thay vì trách con thì mẹ hãy nhìn lại bản thân xem mẹ có sống lỗi hay không trước đi đã”.

Sau đó tôi quay sang nói với bố chồng: “Bố chẳng bảo đàn ông ngoại tình là chuyện bình thường cơ mà. Nếu là chuyện bình thường thì sao không nói cho người khác biết được, có gì mà phải giấu diếm cơ chứ? Kể ra nhà mình có truyền thống ngoại tình đấy bố nhỉ. Cứ tưởng chỉ có mình chồng con ngoại tình, hóa ra bố cũng thế”.

Sau đó tôi rút đơn ly hôn đã viết sẵn đưa cho chồng ký rồi bảo anh ta: “Tốt nhất anh ký đơn cho tôi thì tôi sẽ ly hôn trong hòa bình. Tôi nắm được mọi bằng chứng ngoại tình của anh rồi đấy, để ầm ĩ lên không có lợi cho anh đâu”.

Chồng tôi nghiến răng kèn kẹt nhưng trước mặt bao khách khứa ở đấy, anh ta chẳng còn cách nào khác là ký đơn. Tôi đã thu dọn xong xuôi đồ đạc của mình và con từ trước, liền quay vào nhà lấy hành lý rồi rời khỏi nhà chồng ngay lập tức.

Sau đó tôi nhận được cuộc điện thoại của chồng, anh ta gầm lên chửi bới tôi thậm tệ, nói rằng sẽ không tha cho tôi vì làm gia đình anh ta mất mặt. Tôi cười hỏi lại, nếu biết là việc mất mặt tại sao còn làm? Anh ta nghẹn họng không nói được gì nữa.

Tôi vô tình phát hiện bố chồng ngoại tình khi nghe ông gọi điện cho người đàn bà kia. Sau đó tôi thuê người theo dõi và có được clip đó.

Chuyện xấu của nhà chồng tôi sau đó bị bạn bè, người quen mang ra bàn tán một thời gian dài, khiến mẹ chồng ra ngoài không dám ngẩng mặt nhìn ai. Vậy đấy, ở đời phải sống sao cho tử tế nếu không sớm muộn gì cũng nhận hậu quả mà thôi.

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