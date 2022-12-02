Tận mắt chứng kiến chồng hì hục cùng gái lạ ngay đêm tân hôn, tôi bàng hoàng bật ngửa, nói không nên lời, không ngờ bản thân lại bị cắm sừng ngay trong ngày cưới

Tâm sự 02/12/2022 13:41

Dù cho chồng có giải thích đủ điều thì tôi vẫn không nghe lọt một chữ, đặc biệt là khi đã tận mắt chứng kiến tất cả.

Hôm nay là đám cưới của Đạt với Hương, hai đứa anh vui lắm mà cùng mọi người uống cho tới bến. Yêu nhau, cả hai đã không ít lần tưởng chia tay hẳn, khó khăn lắm cả hai mới đi đến cái kết có hậu như thế này, không vui tới bến thì phí. Hương tiểu lượng kém uống được vài cốc rượu đã say nên được người nhà đưa về nghỉ ngơi trước. Đạt ở lại, quẩy tưng bừng với anh em đến khi tiệc tàn.

Ngà ngà say rượu, bắt taxi về nhà mẹ vợ (Đạt ở rể) ngủ. Thế nhưng mắt nhắm mắt mở anh lại vào nhầm phòng em sinh viên (nhà mẹ vợ Đạt cho thuê phòng trọ). Tưởng cô bé đó là Hương, Đạt cứ thản nhiên nhiên mà lao vào động phòng như đúng rồi.

Cô ta cứ chống cự, la hét thì Đạt lại càng làm tới vì nghĩ vợ muốn trêu mình. Đang vui vẻ thì mẹ vợ bất ngờ ập vào, bật điện sáng choang và hất chậu nước lạnh vào người Đạt khiến anh giật mình.

- Thằng mất dạy, mày vừa cưới vợ chưa đầy một ngày mày đã cắm sừng vợ mày thế ư? Con tao ngu mới cưới mày, tao sẽ thay nó trừng phạt mày.

- Mẹ nói gì thế? Vợ con đây mà, con động phòng với vợ con mẹ cũng vào cản là sao? Mẹ không muốn có cháu bế à?

- Vợ mày nằm trên nhà kia kìa, đây là con bé sinh viên thuê trọ chứ vợ nào của mày?

- Úi thật ạ, con say quá tưởng cô ấy là Hương nên mới làm bậy. Mẹ ạ, mẹ bỏ qua cho con lần này nhé. Con không cố ý, là do con say rượu quá nên mới thế?

- Anh lên mà giải thích với vợ ấy, vợ anh tha thứ thì tôi sẽ tha thứ, bằng không anh chết với tôi.

Tận mắt chứng kiến chồng hì hục cùng gái lạ ngay đêm tân hôn, tôi bàng hoàng bật ngửa, nói không nên lời, không ngờ bản thân lại bị cắm sừng ngay trong ngày cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy ồn ào, Hương chạy xuống nhà xem thì chết sững thấy cảnh tượng chồng vui vẻ với đứa con gái khác. Cô òa khóc nức nở chạy lên phòng đóng chặt cửa, Đạt chạy theo xin lỗi vợ thế nhưng lát sau Hương lại ném tờ đơn ly hôn ra ngoài nói những lời cay đắng.

- Đồ tồi, anh đi đi, đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. Anh là đồ sở khanh, tôi hận không làm gì được anh thôi.

- Em à, thông cảm cho anh, là sự cố thôi mà. Không có lần hai đâu vợ ơi.

- Cậu không nghe thấy con gái tôi nói gì à, cút ngay khỏi nhà tôi.

- Mẹ ạ, mẹ cũng đuổi con thì làm sao Hương có thể tha thứ cho con được đây?

- Đến tôi cũng chẳng chấp nhận được nữa là con bé. Mấy đứa đâu, lôi thằng mất dạy này ra ngoài đánh cho một trận.

Bị anh em vợ lôi ra ngoài đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng nhưng Đạt vẫn quỳ ở cổng cầu xin sự tha thứ của vợ. Nhưng không, Hương coi Đạt như người vô hình, mặc anh có nói thế nào đi nữa. Đạt biết việc mình làm là không thể chấp nhận được, nhưng thực sự anh không cố ý, chỉ là sự cố mà thôi.

Tại sao vợ không thể hiểu và bỏ qua cho anh được chứ, bây giờ với nhà vợ anh như cái gai trong mắt. Lúc nào họ cũng đe đánh Đạt, nhưng anh chẳng quan tâm, điều duy nhất Đạt mong chờ là sự tha thứ từ vợ, nhưng điều đó lại thực sự rất khó khăn. Bây giờ Đạt phải làm gì đây để được vợ tha thứ, anh hết cách, bất lực đến nơi rồi.

Chồng lảo đảo bước vào phòng tân hôn, nhét một đống tiền vào ngực tôi rồi yêu cầu phải được 'phục vụ' như gái làng chơi

Chồng lảo đảo bước vào phòng tân hôn, nhét một đống tiền vào ngực tôi rồi yêu cầu phải được 'phục vụ' như gái làng chơi

Câu nói của chồng khiến tôi vô cùng sửng sốt vì trước đây anh từng thú nhận với tôi rằng anh chỉ mới trải qua vài mối tình và không bao giờ lang chạ đến những nơi như vậy.

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