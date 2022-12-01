Lấy chồng già cứ lo anh bất lực ai ngờ ‘gừng càng già càng cay’, lúc động phòng bị anh hành đủ kiểu, kiệt sức đến nổi không bước chân được xuống giường

Tâm sự 01/12/2022 23:54

Vì lo lắng chồng đã có tuổi không còn làm chuyện ấy được nữa nên Hương cũng không dám đòi hỏi, ai ngờ anh lại mạnh khỏe như trai 17, đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Năm 33 tuổi Hương mới lấy được chồng để thoát khỏi cái mác gái ế, đáng ra thì Hương phải sung sướng hạnh phúc. Ấy thế nhưng cái điều khiến Hương có chút hụt hẫng đó là người chồng cô lấy năm nay đã 50 tuổi rồi. Người ta lấy chồng để biết cảm giác ấy, cảm giác được làm đàn bà nó sung sướng như nào. Nhưng với Hương cô nghĩ chắc là mình không có đêm tân hôn...lúc còn làm gái ế chỉ cầu mong sao có tấm chồng là được...đến khi có chồng rồi lại càng chán. Ngay chính đêm tân hôn Hương cũng tưởng ít nhất mình làm 'nửa nháy', ai dè chồng nhìn cô rồi nói.

- Anh ngủ đây...

- Nhưng đêm tân hôn mà - Hương thảng thốt.

- Nhưng anh già rồi mà em.

Thế là Hương đành đắp chăn đi ngủ, đi cafe với bạn thì ai cũng cưới.

- Thế nào? Lấy chồng già có sướng không? Chắc anh ta nhiều kinh nghiệm lắm?

Hương chỉ uống hớp nước rồi thở dài...

- Cái gì mà sướng. Khổ tao quá...lấy chồng mà không 'dùng' được.

- Thế chồng già không làm ăn gì được à? Giờ thì 32 tuổi vẫn còn trinh...lấy chồng không khấm khá hơn tý nào cả. Thôi thì lão chồng mày vô dụng rồi...mày đi ngoại tình đi.

Nhiều lúc bạn bè cứ kể về chuyện 'chăn gối' làm Hương muốn thử lắm nhưng nói đi ngoại tình thì cô không dám. Cưới cả tháng nay mà chưa được tân hôn khiến Hương cảm thấy nhan sắc mình như héo úa. Cô muốn hỏi xem chồng có muốn cướp cái ngàn vàng của mình không, ấy thế nhưng nhìn chồng già thế kia sợ làm chuyện ấy lại bị đột quỵ thì chết. Thế là mỗi đêm Hương đành phải đợi chồng ngủ say rồi tuột quần anh ra để nhìn "cái đó".

Ngày đầu tiên nhìn thấy cái đó của chồng thì Hương suýt hét lên...nhìn chồng cũng già rồi nhưng mà "chuyện ấy''có vẻ vẫn còn xuân sắc lắm. Sợ nói ra chồng lại bảo mình hám chuyện ấy nên Hương cứ nhìn như vậy mỗi lúc trước khi đi ngủ để cho đỡ thèm. Cứ vậy ngày nào Hương cũng đều đặn lặp lại việc chờ chồng ngủ rồi rình mò tụt quần chồng xem. Cho đến 1 ngày chẳng biết có phải do đến ngày 'rụng trứng' không mà nhìn 'phần dưới' của chồng khiến Hương nóng ran khắp người không chịu nổi.

Lấy chồng già cứ lo anh bất lực ai ngờ ‘gừng càng già càng cay’, lúc động phòng bị anh hành đủ kiểu, kiệt sức đến nổi không bước chân được xuống giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô cắn răng để không lao vào người chồng, kết quả là để thỏa mãn cơn khát tình trong người thì Hương lén vào nhà tắm để 'tự xử'. Cô cũng thấy nhiều bà vợ lấy chồng mà không được thỏa mãn cũng dùng cách này nên Hương làm theo. Ấy thế nhưng lúc vừa tuột váy dạng chân rộng ra thì ông chồng già đẩy cửa vào nhìn Hương chằm chằm. Bị phát hiện, Hương xấu hổ lắm...cô định giải thích thì chồng nhìn Hương tỉnh bơ.

- Muốn thì lên giường làm 1 hiệp, sao phải thế?

- Em...em không phải hạng đàn bà như anh nghĩ đâu...

- Anh không muốn nghe giải thích. Đàn bà hay đàn ông cũng đều có ham muốn chuyện ấy mà...Cưới 1 tháng rồi anh không tân hôn...anh biết em khó chịu. Việc em khao khát chuyện ấy như thế anh càng thích. Nó khiến anh như được hồi xuân...nói cho em biết là đêm nào em cũng cởi quần anh ra nhìn anh biết cả đấy. Thật ra anh cũng muốn lắm...nhưng sợ anh già rồi khiến em không 'thỏa mãn' được nên em chán. 1 tháng khổ sở là đủ rồi...giờ mình làm 1 nháy nhé.

Hương gật đầu khi thấy chồng nói như vậy, và rồi đêm đó Hương cũng chủ động trong chuyện ân ái để chồng kinh ngạc. Cứ tưởng chắc là 1, 2 phút Hương cũng không dám trách chồng...nào ngờ hì hục đến hơn 1 tiếng mà cả chồng già và Hương đều chưa thấy mệt.

- Đúng là thích quá chồng ạ? Anh già mà gừng càng già càng cay thế này cơ mà. Biết thế này em đòi anh ngay từ đầu đêm tân hôn...

- Được rồi. Lỗi của anh...từ giờ anh sẽ chiều em tới bến.

- Khiếp...đủ sức không thế?

- Tất nhiên rồi...anh đang hồi xuân đây này.

Thế là đêm đó hai vợ chồng Hương làm đến 3 hiệp liên tiếp đến sập cả giường. Ngay sáng hôm sau Hương kể với đám bạn khiến ai cũng ghen tỵ với cô. Lúc này Hương sung sướng lắm...lấy chồng già cơ mà chẳng hề khổ tý nào mà lại còn sướng mê nữa.

Gần 10 năm chồng chê không ân ái, một ngày khi đang tắm anh lao vào rồi hì hục cả buổi đến khi sức cùng lực kiệt rồi mới bỏ ra, để lại tôi một mình trong đê mê và hốt hoảng

Gần 10 năm chồng chê không ân ái, một ngày khi đang tắm anh lao vào rồi hì hục cả buổi đến khi sức cùng lực kiệt rồi mới bỏ ra, để lại tôi một mình trong đê mê và hốt hoảng

Chồng tôi là một người bình thường khỏe mạnh, không có dấu hiệu ngoại tình cũng như bất lực. Tuy nhiên, anh chưa từng chủ động ân ái với tôi.

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