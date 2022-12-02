Vợ sắp cưới đi du lịch mới về, vừa lao vào định gần gũi tôi tái mặt khi phát hiện thứ sặc mùi đàn ông trong vali của em, thêm câu giải thích khiến tôi đứng không vững, hô hấp khó khăn

Tâm sự 02/12/2022 15:07

Chuyến du lịch vài ngày trước đám cưới khiến cho cả vợ tôi và tôi hiểu ra tất cả, có nhiều thứ gọi là định mệnh không thể thay đổi.

Quả thật cuộc sống không thể nói trước được điều gì cả. Những thứ tưởng chừng đã nắm chắc trong tay thì lại vuột mất theo cách không ngờ nổi. Mối tình của tôi đã đi đến cái kết viên mãn, chỉ còn ít ngày nữa là đám cưới diễn ra, thế mà lại tan vỡ theo một cách trớ trêu và đầy cay đắng.

Tôi và Linh yêu nhau 3 năm nay chứ ít ỏi gì. Tình cảm êm ả, công việc đã ổn định, gia đình đôi bên đều ủng hộ hết lòng, tôi và Linh quả là một cặp đôi may mắn. Khi tôi viết những dòng này thì chỉ còn 10 ngày nữa là đám cưới của tôi và Linh sẽ diễn ra. Nhưng tôi lại vừa khám phá ra bí mật tày đình của vợ sắp cưới.

Vợ sắp cưới đi du lịch mới về, vừa lao vào định gần gũi tôi tái mặt khi phát hiện thứ sặc mùi đàn ông trong vali của em, thêm câu giải thích khiến tôi đứng không vững, hô hấp khó khăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước ngày cưới 10 ngày, khi mọi khâu chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi gần như đã hoàn tất, Linh có chuyến công tác xa nhà. Công việc là quan trọng, hơn nữa Linh được sếp hứa thưởng cho 1 kỳ nghỉ ngắn sau đám cưới. Có ai ngờ được, chuyến công tác định mệnh ấy lại là yếu tố khiến cho cuộc hôn nhân đã định của chúng tôi vỡ tan tành.

Sau 1 tuần xa nhau, tôi đón Linh ở sân bay nhưng thái độ của Linh có phần khác lạ. Cô ấy không hề vui mừng khi gặp lại tôi như tôi tưởng. Còn tôi thì nghĩ Linh mệt nên chẳng nghĩ ngợi gì.

Tôi và Linh đã thuê 1 căn hộ làm tổ ấm sau đám cưới. Trong thời gian Linh đi công tác, tôi đã chuyển hết đồ đạc của 2 đứa vào đây rồi. Tôi chở thẳng Linh từ sân bay về căn hộ, cô ấy than mệt nên vào phòng ngủ. Thấy hành lý của Linh để chỏng chơ ngoài phòng khách, tôi liền lấy quần áo, đồ dùng của Linh xếp ra ngoài giúp cô ấy.

Nhưng có một món đồ trong đám quần áo của cô ấy rơi ra khiến tôi rụng rời chân tay. Đó là 1 chiếc quần lót của đàn ông, đã được sử dụng chứ không phải là đồ mới Linh mua về tặng tôi. Tôi không hiểu nổi tại sao trong quần áo của Linh lại lẫn vào 1 món đồ nhạy cảm của đàn ông? Lẽ nào khách sạn sơ suất để nhầm khi giặt đồ cho khách? Mà có như thế thì Linh cũng sẽ phát hiện khi cô ấy bỏ đồ vào vali chứ?

Tôi tức giận gọi Linh dậy để hỏi cho ra lẽ. Linh nhìn chiếc quần thì sững sờ một lúc rồi yên lặng quay đi gọi 1 cuộc điện thoại. Khi quay trở ra, tôi mới biết Linh vừa gọi điện cho chủ nhân của chiếc quần kia.

Rồi Linh kể, cô quen người đàn ông đó tại khách sạn nơi cô ở trong chuyến công tác. Anh ta trùng hợp cũng đi công tác như cô. Ngay từ ánh mắt đầu tiên chạm nhau, cô đã bị người đó cuốn hút mạnh mẽ. Anh ta cũng lập tức chú ý đến Linh. Họ bất chấp tất cả quấn quýt với nhau suốt những ngày Linh ở đó, dù anh ta cũng thừa biết chỉ còn hơn chục ngày nữa là Linh trở thành vợ người ta.

Khi chia tay để Linh trở về, chính anh ta là người lén bỏ chiếc quần lót của mình vào hành lý của cô ấy. Mục đích muốn phá hoại đám cưới của chúng tôi. Bởi anh ta đã thích Linh và muốn cô ấy chia tay tôi để đến với mình. Vừa nãy Linh gọi điện và đã xác nhận với anh ta điều đó.

- Em không biết phải nói với anh thế nào. Nhưng có lẽ thứ tình cảm em dành cho anh không phải tình yêu. Có lẽ chỉ là một thói quen hoặc thấy anh quá tốt với em nên tiếc rẻ chẳng muốn chia tay. Nhưng đến khi gặp anh ấy em mới hiểu yêu là phải như thế, là trái tim đập điên cuồng vì người đó, là khao khát cháy bỏng khi ân ái, là nỗi nhớ quay quắt khi xa nhau…

Vợ sắp cưới đi du lịch mới về, vừa lao vào định gần gũi tôi tái mặt khi phát hiện thứ sặc mùi đàn ông trong vali của em, thêm câu giải thích khiến tôi đứng không vững, hô hấp khó khăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Linh nói, chuyện đã đến nước này, tôi sẽ khó lòng tha thứ được cho cô ấy. Mà cô ấy cũng đã nhận ra tình cảm thật sự của mình nên không muốn tiếp tục đám cưới nữa. Cô ấy xin tôi hãy chấm dứt mọi thứ trong hòa bình, đừng làm ầm ĩ lên khiến hai gia đình đều chịu điều tiếng.

Tôi hỏi cô ấy liệu có đáng không, nhỡ người đàn ông đó không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì sao, nhỡ đó chỉ là sự say mê nhất thời của anh ta? Nhưng Linh nói cô ấy không hối hận, cô ấy chỉ muốn sống thật với lòng mình. Cho dù người đàn ông kia sau này sẽ khiến cô ấy thất vọng thì cô ấy vẫn muốn hủy hôn, lý do bởi cô ấy nhận ra bản thân không yêu tôi.

Tôi buồn lắm, vì tôi còn yêu Linh rất nhiều. Tôi sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của cô ấy nhưng tôi phải làm sao mới khiến cô ấy thay đổi quyết định đây?

Mẹ chồng đòi đứng tên mảnh đất 2 tỷ dù cho có mỗi 20 triệu, tôi khinh ra mặt rồi tuyên bố một câu xanh rờn, chồng nghe xong im thin thít không dám phản bác

Mẹ chồng đòi đứng tên mảnh đất 2 tỷ dù cho có mỗi 20 triệu, tôi khinh ra mặt rồi tuyên bố một câu xanh rờn, chồng nghe xong im thin thít không dám phản bác

Tôi cũng vô cùng bất ngờ khi lần này mẹ chồng lại hào phóng góp tới 20 triệu đồng, ai ngờ bà lại đòi đứng tên mảnh đất 2 tỷ này luôn vì một lý do nực cười vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau