Trở về nhà sau màn ân ái cuồng nhiệt cùng nhân tình, tôi điên tiết khi thấy cảnh tượng trên giường ngủ, vợ tôi lại vênh mặt thách thức trơ tráo, nghe xong mà căm hận tột cùng

Tâm sự 02/12/2022 12:26

Thú thật dù cho có ngoại tình thì tôi vẫn thấy vợ mình là nhất nên mới có chuyện về nhà lúc 2 giờ sáng như vậy. Không ngờ lại phát hiện ra một sự thật kinh hãi như vậy.

Đã là đàn ông thì ai cũng có những giây phút ngoài vợ đúng không mọi người? Đó là bản năng của đàn ông rồi, chỉ cần chúng tôi vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình, không ruồng rẫy, bỏ bê vợ con là được.

Cách đây mấy tháng tôi có quen một cô nàng trẻ tuổi, nóng bỏng. Lấy vợ đã 5 năm, thú thực chuyện ấy giữa vợ chồng tôi cũng trở nên nhạt nhẽo vì đã không còn nhiều mới mẻ với nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với vợ, kể cả lúc tôi đang có người tình bên ngoài đi chăng nữa. Thấy vợ vẫn không hay biết gì về chuyện cặp bồ của mình, tôi lấy làm yên tâm. Một dạo nữa sau khi đã chán cô bồ, cho cô ta ít tiền rồi chia tay, thế là ổn thoả.

Trở về nhà sau màn ân ái cuồng nhiệt cùng nhân tình, tôi điên tiết khi thấy cảnh tượng trên giường ngủ, vợ tôi lại vênh mặt thách thức trơ tráo, nghe xong mà căm hận tột cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng đêm qua, khoảng 2h đêm thì tôi trở về nhà từ chỗ của cô nhân tình. Tôi đã báo với vợ rằng đi nhậu say rồi ngủ lại ở nhà một người anh em. Với những cô vợ khác, lý do ấy sẽ khó được chấp nhận nhưng vợ tôi vừa ngây thơ lại vô cùng tin tưởng chồng. Cô ấy chẳng bao giờ kiểm tra chuyện tôi ngủ ở đâu cả. Song sau khi đã mệt nhoài với cô nhân tình, nằm cạnh cô nàng tôi lại mãi không ngủ được. Tự dưng nhớ đến vợ con vì thế tôi quyết định về nhà lúc giữa đêm.

Nhà cửa rất yên ắng, đêm đã khuya chắc hẳn vợ tôi và con gái đã ngủ say. Tôi vào phòng riêng của con gái trước thì không thấy con bé đâu cả. Nghĩ rằng hôm nay tôi đi vắng nên con bé mè nheo đòi sang ngủ với mẹ, tôi liền sang phòng ngủ chính tìm vợ con.

Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, tôi thấy vợ nằm trên giường, xoã tung mái tóc dài. Nhưng bên cạnh cô ấy thì chiếc chăn phồng lên một đống rất to, rõ ràng không thể là con gái nhỏ tôi nằm cạnh vợ được.

Tôi bật điện sáng trưng rồi lao đến giật phắt chiếc chân ra. Cảnh tượng dưới chăn khiến tôi điêu đứng bàng hoàng. Dưới chăn, nằm bên cạnh vợ tôi là một gã đàn ông. Hai người ấy đều trần truồng không mảnh vải che thân, đủ biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Kinh hoàng hơn nữa, khi tôi nhìn rõ mặt mũi gã đàn ông kia thì nhận ra đó chính là Thiện - người bạn thân của mình.

Tôi điên loạn gào thét, muốn lao vào đánh Thiện vì dám trèo lên giường của tôi, ăn ngủ với vợ tôi. Nhưng vợ lại lao vào can ngăn khiến tôi càng căm hận hơn nữa. Trước cơn cuồng nộ như thú dữ của tôi, vợ tôi chỉ cười khẩy:

- Anh vừa đi đâu về chắc hẳn anh rõ nhất đúng không? Anh ăn chả mà không cho người khác ăn nem à? Tôi biết thừa anh có người tình bên ngoài rồi nhưng tôi không buồn nói ra mà thôi. Nhưng nếu cứ ôm nỗi ấm ức thì tôi sẽ phát điên lên mất. Vì thế tôi cũng phải ngoại tình giống anh để cân bằng cảm xúc trong lòng mình. Nam nữ bình đẳng rồi mà nhỉ. Anh cứ đi ngoại tình việc của anh đi, tôi cũng sẽ vui vẻ với người đàn ông khác, chúng ta vẫn có thể là vợ chồng chung sống dưới một mái nhà…

Trở về nhà sau màn ân ái cuồng nhiệt cùng nhân tình, tôi điên tiết khi thấy cảnh tượng trên giường ngủ, vợ tôi lại vênh mặt thách thức trơ tráo, nghe xong mà căm hận tột cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đờ đẫn nhìn vợ không thể tin nổi. Một người vợ ngoan hiền, chăm chỉ mà tôi rất tin tưởng, yêu thương hóa ra lại có thể cư xử một cách lăng loàn, lố bịch đến mức này. Đàn ông có thể trăng hoa một chút chứ đàn bà sao có thể so bì tị nạnh với đàn ông trong khía cạnh ấy?

Tôi chất vấn Thiện tại sao lại làm vậy. Anh ta nói rằng vì vợ tôi cứ quyến rũ, mời mọc anh ta. Tôi cũng ngoại tình thì biết rồi, đàn bà bên ngoài bao giờ cũng mới lạ và hấp dẫn hơn vợ mình ở nhà rất nhiều. Tôi nghẹn họng không nói được câu nào, Thiện nói không hề sai nhưng vấn đề là tôi với anh ta lại chơi thân với nhau. Cuộc đời thật sự trái ngang và chua xót quá!

Vợ tôi bảo nếu không muốn ly hôn thì một là tôi chia tay người tình, cô ấy cũng chấm dứt với Thiện, hai người quay về làm lại từ đầu. Còn nếu tôi vẫn muốn có quan hệ ngoài luồng bên ngoài thì cô ấy cũng sẽ làm điều tương tự và tôi phải chấp nhận. Nếu không thì viết đơn đi cô ấy ký ngay. Tôi nên làm thế nào đây? Tôi không muốn bỏ vợ nhưng thật khó để bỏ qua được chuyện ăn nằm với gã đàn ông khác của cô ấy. Xã hội bây giờ đảo điên hết cả rồi!

Chồng lảo đảo bước vào phòng tân hôn, nhét một đống tiền vào ngực tôi rồi yêu cầu phải được 'phục vụ' như gái làng chơi

Chồng lảo đảo bước vào phòng tân hôn, nhét một đống tiền vào ngực tôi rồi yêu cầu phải được 'phục vụ' như gái làng chơi

Câu nói của chồng khiến tôi vô cùng sửng sốt vì trước đây anh từng thú nhận với tôi rằng anh chỉ mới trải qua vài mối tình và không bao giờ lang chạ đến những nơi như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau