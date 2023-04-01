Chồng ném thẳng tay 400 triệu đồng và đưa ra một yêu cầu khiến tôi 'mất ăn mất ngủ' suốt thời gian

Tâm sự 01/04/2023 03:15

Cách đây 2 tháng, chồng tôi cùng đám bạn đồng nghiệp về ăn nhậu. Trong khi ăn uống vui vẻ, có một anh chàng vô duyên nói điều này.

Khi còn con gái, tôi từng là thiếu nữ xinh đẹp dáng chuẩn, được bao người đàn ông theo đuổi. Thế mà từ ngày lấy chồng và sinh liên tiếp hai đứa con, dáng dấp của tôi bị phá nát.

Trở thành "mẹ sề" với 74 kg, ai nhìn vào cũng ái ngại và nhắc nhở nên tập thể dục hay giảm cân. Mặc cảm với ngoại hình quá khổ, tôi rất ít ra ngoài và hạn chế gặp bạn bè. Khi con tôi không còn bú sữa mẹ nữa, chồng mua nhiều dụng cụ thể dục về ép vợ tập luyện. Nhưng tính tôi rất lười và thiếu kiên nhẫn, chỉ tập tành được mấy ngày.

Cách đây 2 tháng, chồng tôi cùng đám bạn đồng nghiệp về ăn nhậu. Trong khi ăn uống vui vẻ, có một anh chàng vô duyên nói: "Anh khéo chăm vợ quá, béo tròn như hạt mít vậy". Sau đó là tiếng cười vang cả nhà của mọi người, còn chồng tôi miệng méo xệch không thốt lên lời.

 

Chồng ném thẳng tay 400 triệu đồng và đưa ra một yêu cầu khiến tôi 'mất ăn mất ngủ' suốt thời gian - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối hôm đó, chồng trút hết tức giận lên người vợ và bắt tôi phải kiểm soát việc ăn uống. Để giảm cân, chồng không cho tôi ăn cơm, chỉ được ăn rau, trái cây và ít thịt trắng mỗi ngày. Anh bảo trong 2 tháng, tôi phải trở lại về thân hình xinh đẹp như thời con gái, anh ấy sẽ mời đám bạn đó đến chơi, xem còn có dám cười vợ được không?

Không muốn làm chồng mất mặt với bạn bè, suốt 2 tháng vừa rồi, tôi cố gắng tuân thủ nghiêm túc chuyện ăn uống đúng như những gì chồng đã vạch ra. Thế nhưng cân nặng của tôi không giảm chút nào mà còn tăng lên 3kg.

Thấy tình hình không ổn, tối qua, chồng ném cho 400 triệu, bắt tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi bảo rất sợ dao kéo và sợ đau nên nhất định không chịu đi làm.

Nào ngờ chồng nổi cáu nói tôi béo xấu làm mất mặt anh ấy trước bạn bè. Vợ của những người đồng nghiệp ai cũng xinh đẹp, đi đâu họ cũng đưa vợ con đi cùng. Còn vợ mình thì béo ú, không dám chở vợ ra đường vì sợ bị người ta chế giễu.

Lời chồng nói làm tôi rất buồn, anh ấy quá quan tâm đến thái độ của mọi người mà chê bai vợ thậm tệ. Tôi sợ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng rất sợ chồng chán ghét khi phải nhìn thấy thân hình quá khổ quá tải của vợ mỗi ngày. Việc này làm tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Tôi không biết phải làm sao nữa?

 

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