Chồng mua nhà cho bồ, vợ bình thản chờ 5 ngày sau dẫn 2 nhân vật đến nhà tiểu tam, khiến họ xanh mặt

Tâm sự 15/09/2025 21:35

Kết quả như tôi nghi ngờ, chồng tôi ngoại tình, còn chi hẳn 5 tỷ để mua nhà cho nhân tình. Hai người họ thường xuyên lén lút gặp nhau, chồng tôi giấu rất kỹ. Anh còn dẫn bồ đi chơi khắp nơi.

Gia đình tôi khá ấm êm, hai vợ chồng cùng hai con một trai một gái. Tôi và chồng cũng biết kiếm tiền nên đời sống vật chất tương đối tốt. Tất nhiên là vợ chồng thì phải có cãi vã, nhưng nhìn chung tôi khá hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình. Tôi luôn cố gắng giữ gìn mái ấm nhỏ này. Đến khi tôi bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình, thậm chí là mua cả căn chung cư đắt tiền cho nhân tình… 

Chồng tôi mở một công ty riêng. Gần đây, tôi tập tành kinh doanh nên ít khi đến văn phòng làm việc của chồng. Phần vì tôi đang chuẩn bị hàng hóa để khai trương, phần vì tôi lo tìm chỗ học cho con gái lớn chuẩn bị vào lớp một. Đến một ngày, sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, tôi định gọi cho chồng, rủ anh ra ngoài ăn tối. Nhưng điện thoại của anh không ai bắt máy. Tôi thấy rất lạ, vì thông thường chồng tôi dù có đang họp cũng sẽ nhắn tin báo tin. Nhưng lần này không có gì cả.

Tôi thấy nghi ngờ nên ghé qua công ty của chồng. Lúc tôi sang thì bắt gặp cô kế toán đang nhăn nhó làm sổ sách. Tôi tình cờ liếc mắt qua thì thấy chồng tôi gần đây có những khoản chi không ghi rõ lý do. Cô kế toán biết không thể giấu được, đành khai chồng tôi dạo này thường xuyên chi tiền như thế.

 

Chồng mua nhà cho bồ, vợ bình thản chờ 5 ngày sau dẫn 2 nhân vật đến nhà tiểu tam, khiến họ xanh mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình, nhưng tôi không có chứng cứ. Tôi nói với cô kế toán đừng để chồng biết tôi đến đây. Sau đó, tôi thuê thám tử điều tra chồng. Suốt những ngày đợi kết quả, tôi làm gì cũng không xong, trong lòng như có lửa đốt. Nhiều khi tôi nghĩ nếu chồng phản bội thì tôi sẽ ly hôn ngay. Nhưng thấy con đi tới ôm mẹ thủ thỉ, tôi lại không đành. Tôi phải kiên cường lên để giữ gia đình cho con! 

Kết quả như tôi nghi ngờ, chồng tôi ngoại tình, còn chi hẳn 5 tỷ để mua nhà cho nhân tình. Hai người họ thường xuyên lén lút gặp nhau, chồng tôi giấu rất kỹ. Anh còn dẫn bồ đi chơi khắp nơi.

Tôi vạch trần chồng bằng xấp ảnh ôm ấp bồ. Chồng tôi hoảng hốt vô cùng. Thấy anh ta đang chuẩn bị cầu xin thì tôi đã nói ngay muốn anh qua nhà bồ đi. Tôi nói cần thời gian để suy nghĩ. Thấy không thể lay chuyển được tôi, chồng dọn đồ đi.

Sau đó 5 ngày, tôi nói với chồng sẽ đến gặp anh và nhân tình, ba mặt một lời giải quyết. Chồng tôi ban đầu rất sợ tôi làm loạn, nhưng tôi hứa sẽ không làm ai mất mặt nên anh đành đồng ý.

Đứng trước cửa đón tôi và hai con đến, cả chồng tôi và ả nhân tình đều xanh mặt. Tôi bình thản dẫn con vào nhà mới của bồ, nói với con:

“Các con cứ đi lòng vòng chơi, đây là nhà mới bố mới mua đó!”.

Con út của tôi còn ngây thơ hỏi:

“Thế mình ở đây hả mẹ? Cô này có phải người giúp việc của mình không mẹ?”.

Chồng tôi vội kéo tôi vào phòng, van xin tôi mang hai con đi. Anh dù có trăng hoa bên ngoài cũng không muốn con biết chuyện xấu mình làm, sợ con xem thường anh. Anh còn cam đoan sẽ chấm dứt với nhân tình. Tôi nhẹ nhàng đồng ý nhưng đưa ra điều kiện phải để tôi đứng tên căn nhà này. Chồng tôi hết cách, đành phải gật đầu khó khăn.

Ả nhân tình sau đó phải ra khỏi căn nhà của chồng tôi. Dù trước đó ả ta nhất quyết không chịu, nhưng làm gì chống được những biện pháp mạnh của tôi. Tuy nhiên, tôi chắc chắn không dễ dàng tha thứ cho chồng, tôi chỉ là đang giữ lấy gia đình cho con của mình!

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với nhân tình, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta tôi cười ha hả khiến 2 người chết sững

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với nhân tình, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta tôi cười ha hả khiến 2 người chết sững

Tôi âm thầm tìm cách đọc hết tin nhắn trong điện thoại của chồng để tìm ra nguyên do. Tôi còn học theo bạn lén cài định vị vào điện thoại của chồng. Đến ngày thứ ba theo dõi, tôi phát hiện chồng lén vào khách sạn trong giờ nghỉ trưa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt chạy theo

Đúng ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt chạy theo

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Chồng mua nhà cho bồ, vợ bình thản chờ 5 ngày sau dẫn 2 nhân vật đến nhà tiểu tam, khiến họ xanh mặt

Chồng mua nhà cho bồ, vợ bình thản chờ 5 ngày sau dẫn 2 nhân vật đến nhà tiểu tam, khiến họ xanh mặt

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với nhân tình, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta tôi cười ha hả khiến 2 người chết sững

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với nhân tình, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta tôi cười ha hả khiến 2 người chết sững

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin quay lại

Đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin quay lại

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Nóng lòng trở về nhà, tôi điếng người khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu cực sốc

Nóng lòng trở về nhà, tôi điếng người khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu cực sốc

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Bắt gặp người giúp việc vào phòng bố chồng, tôi rình xem qua khe cửa thì chết sững với cảnh tượng trước mắt

Bắt gặp người giúp việc vào phòng bố chồng, tôi rình xem qua khe cửa thì chết sững với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Thấy chồng lén lút mang que thử thai, tôi khóc lóc nghi anh ngoại tình thì 1 người xuất hiện khiến tôi cúi đầu nín ngay

Thấy chồng lén lút mang que thử thai, tôi khóc lóc nghi anh ngoại tình thì 1 người xuất hiện khiến tôi cúi đầu nín ngay

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mất lái và lao xuống đường hầm ngập nước, 7 thành viên trong 2 gia đình tử vong thương tâm

Mất lái và lao xuống đường hầm ngập nước, 7 thành viên trong 2 gia đình tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp cát lành vây quanh, số mệnh đổi đời, hóa Rồng hóa Phượng, hưởng đủ mọi vinh quang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp cát lành vây quanh, số mệnh đổi đời, hóa Rồng hóa Phượng, hưởng đủ mọi vinh quang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đúng ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt chạy theo

Đúng ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt chạy theo

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với nhân tình, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta tôi cười ha hả khiến 2 người chết sững

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với nhân tình, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta tôi cười ha hả khiến 2 người chết sững

Đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin quay lại

Đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin quay lại

Nóng lòng trở về nhà, tôi điếng người khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu cực sốc

Nóng lòng trở về nhà, tôi điếng người khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu cực sốc