Đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin quay lại

Tâm sự 15/09/2025 21:04

Tôi thở dài thấy đắng nghẹn trong lòng, đi vào phòng lấy tờ đơn ly hôn đã ký đưa cho chồng. 3 tháng sau đó, cuối cùng chồng cũng đồng ý ly hôn nhưng buộc tôi phải giữ kín chuyện anh ngoại tình. Tôi gật đầu ưng thuận.

Tôi và chồng lấy nhau 12 năm. Lúc mới lấy nhau, tôi còn buôn bán ở chợ để nuôi chồng học thạc sĩ. Ngày trước, học cao như anh được người ta coi trọng nên tôi cũng ráng bươn chải để giúp đỡ chồng. Chồng tôi không chê tôi học ít hơn anh, ngược lại, anh rất yêu thương tôi. Anh còn nói sau này sẽ cố gắng để vợ con không phải khổ cực.

Mấy năm sau, chồng tôi quả thật đã thực hiện được lời hứa với vợ. Với số tiền tôi dành dụm, chồng tôi mở công ty làm ăn khấm khá. Tôi sau đó chỉ ở nhà lo cơm nước, chăm sóc con cái. Tôi nào ngờ được, chồng ngoại tình bên ngoài, còn chê bai vợ ở nhà kém sắc.

Chồng tôi ngoại tình rất cẩn thận, cho đến khi bị cô nhân tình tìm đến tận nhà làm loạn. Nhân tình của chồng đương nhiên trẻ đẹp hơn tôi. Nhưng cô ta làm sao so được với người vợ tào khang như tôi. Tôi kiên nhẫn để nói chuyện với chồng.

Chồng tôi sau mấy năm ra ngoài làm ăn, giao tiếp rộng rãi đã dần thay đổi lúc nào mà tôi không hay. Anh nói rằng không chịu nổi khi thấy vợ chỉ biết nấu nướng, ngày một xấu xí già nua. Anh giờ đã là giám đốc công ty lớn, cảm thấy mất mặt khi có người vợ như thế. Nhưng anh không muốn ly hôn, cũng vì không muốn người khác nghĩ anh có địa vị nên bỏ vợ thuở cơ hàn. Anh sẽ chu cấp tiền cho vợ con đầy đủ, chỉ cần tôi giữ im lặng.

Đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin quay lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thở dài thấy đắng nghẹn trong lòng, đi vào phòng lấy tờ đơn ly hôn đã ký đưa cho chồng. 3 tháng sau đó, cuối cùng chồng cũng đồng ý ly hôn nhưng buộc tôi phải giữ kín chuyện anh ngoại tình. Tôi gật đầu ưng thuận.

Đêm trước ngày ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ. Anh ngẩn người cả mấy tiếng im lặng. Đó là một chiếc nhẫn làm từ nắp một lon nước ngọt. Ngày trước, chồng tôi không có tiền, chỉ có thể cầu hôn vợ bằng chiếc nhẫn đó. Ngày làm đám cưới, tôi và chồng cũng không có nổi một cặp nhẫn cưới đàng hoàng như người khác. Anh còn hứa khi giàu sang sẽ mua cho tôi nhẫn kim cương để bù đắp. Nhưng từ ngày giàu lên, anh chưa từng mua cho tôi một chiếc nhẫn nào.

Nhiều năm bên chồng, tôi vẫn giữ kỹ chiếc nhẫn nắp lon kia. Tôi để nó trước mặt chồng, rồi quay vào phòng chuẩn bị đồ đạc dọn đi. Chồng tôi sau đó bất ngờ đi đến bên tôi, ôm lấy tôi rồi khóc. Anh nói khi thấy chiếc nhẫn anh mới nhớ lại rằng mình mang ơn tôi nhiều thế nào. Tháng năm khổ cực đó, chỉ có tôi chịu lấy anh làm chồng. Anh nói xin lỗi vì đã vô tâm và vô ơn. Anh muốn tôi quay lại để làm lại với anh.

Tôi thấy trong lòng ngổn ngang. Tôi biết mình không còn trẻ để tái giá, con của tôi cũng cần có cha. Nhưng nếu đây chỉ là giây phút chồng xúc động nhất thời thì sao? Có chắc rằng sau đó anh sẽ thay đổi, hết lòng với vợ con không? Tôi có nên tha thứ cho chồng không?

Nóng lòng trở về nhà, tôi điếng người khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu cực sốc

Nóng lòng trở về nhà, tôi điếng người khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu cực sốc

Một hôm bé Min bị sốt cao. Tôi trong lòng như có lửa đốt nhưng phải đến công ty một chuyến để giải quyết công việc. Nhưng chỉ đến chỗ làm được vài tiếng là tôi lại phải chạy về nhà xem con trai thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt chạy theo

Đúng ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt chạy theo

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Chồng mua nhà cho bồ, vợ bình thản chờ 5 ngày sau dẫn 2 nhân vật đến nhà tiểu tam, khiến họ xanh mặt

Chồng mua nhà cho bồ, vợ bình thản chờ 5 ngày sau dẫn 2 nhân vật đến nhà tiểu tam, khiến họ xanh mặt

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với nhân tình, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta tôi cười ha hả khiến 2 người chết sững

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với nhân tình, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta tôi cười ha hả khiến 2 người chết sững

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin quay lại

Đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin quay lại

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Nóng lòng trở về nhà, tôi điếng người khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu cực sốc

Nóng lòng trở về nhà, tôi điếng người khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu cực sốc

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Bắt gặp người giúp việc vào phòng bố chồng, tôi rình xem qua khe cửa thì chết sững với cảnh tượng trước mắt

Bắt gặp người giúp việc vào phòng bố chồng, tôi rình xem qua khe cửa thì chết sững với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Thấy chồng lén lút mang que thử thai, tôi khóc lóc nghi anh ngoại tình thì 1 người xuất hiện khiến tôi cúi đầu nín ngay

Thấy chồng lén lút mang que thử thai, tôi khóc lóc nghi anh ngoại tình thì 1 người xuất hiện khiến tôi cúi đầu nín ngay

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mất lái và lao xuống đường hầm ngập nước, 7 thành viên trong 2 gia đình tử vong thương tâm

Mất lái và lao xuống đường hầm ngập nước, 7 thành viên trong 2 gia đình tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp cát lành vây quanh, số mệnh đổi đời, hóa Rồng hóa Phượng, hưởng đủ mọi vinh quang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp cát lành vây quanh, số mệnh đổi đời, hóa Rồng hóa Phượng, hưởng đủ mọi vinh quang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đúng ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt chạy theo

Đúng ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt chạy theo

Chồng mua nhà cho bồ, vợ bình thản chờ 5 ngày sau dẫn 2 nhân vật đến nhà tiểu tam, khiến họ xanh mặt

Chồng mua nhà cho bồ, vợ bình thản chờ 5 ngày sau dẫn 2 nhân vật đến nhà tiểu tam, khiến họ xanh mặt

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với nhân tình, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta tôi cười ha hả khiến 2 người chết sững

Đạp cửa bắt tại trận chồng nằm với nhân tình, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta tôi cười ha hả khiến 2 người chết sững

Nóng lòng trở về nhà, tôi điếng người khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu cực sốc

Nóng lòng trở về nhà, tôi điếng người khi thấy cô giúp việc ngồi bên giường con trai nói một câu cực sốc