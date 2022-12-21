Chồng miệt thị ngoại hình vợ xấu xí nên mới phải đi ngoại tình, tròn 1 năm ngày ly hôn anh ta lại đưa đề nghị khó tin

Tâm sự 21/12/2022 12:17

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm là khi tôi mang bầu, sinh con, tăng cân vùn vụt, cả người phát tướng, xuống sắc thậm tệ.

Chồng cũ của tôi là người coi trọng ngoại hình. Thời còn con gái, tôi chẳng phải hàng xinh đẹp mỹ miều nhưng cũng gọn gàng thon thả, gương mặt dễ mến. Thế mà nhiều lúc Vương (tên chồng cũ) vẫn chê tôi kém sắc đấy. Tuy trong lòng tủi thân mà chỉ đành tặc lưỡi cho qua. 

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm là khi tôi mang bầu, sinh con, tăng cân vùn vụt, cả người phát tướng, xuống sắc thậm tệ. Tôi thật sự cảm phục những người phụ nữ mang bầu mà vẫn xinh đẹp, thon thả, không hiểu sao tôi cứ lên cân vù vù không kiểm soát được, dù đã chú ý ăn uống, sinh hoạt điều độ. Có lẽ do cơ địa của tôi thế rồi. 

Chồng miệt thị ngoại hình vợ xấu xí nên mới phải đi ngoại tình, tròn 1 năm ngày ly hôn anh ta lại đưa đề nghị khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vốn chẳng ưng ý gì nhan sắc của vợ, Vương càng được thể chê bai, so sánh tôi với những người phụ nữ khác. Và rồi Vương ngoại tình, khi con tôi chưa tròn 1 tuổi. Cô người tình eo thon sành điệu và cũng khá xinh đẹp, Vương trơ trẽn đến mức đưa ảnh của cô ta cho tôi xem. 

Suốt quãng thời gian trước tôi cũng đã đủ đau khổ và chán chường nên biết chồng ngoại tình mà chẳng quá buồn. Chúng tôi nhanh chóng quyết định ly hôn. Vương còn thở phào nhẹ nhõm vì đang sợ tôi muốn níu kéo. Ngày rời khỏi tòa án, Vương gọi lại nói với tôi thế này:

- Tôi ly hôn, lỗi là tại cô. Cô là phụ nữ mà không biết chăm chút cho bản thân, để mình xấu xí luộm thuộm. Cô đã nghe cái câu phụ nữ xấu thì không có quà chưa? Cuộc đời ngắn lắm, sống được bao nhiêu mà phải ngày ngày nhìn một cô vợ “cá sấu” úi xùi!

Đúng là nực cười. Lúc ấy tôi tự hỏi không biết khi trước vì lý do gì lại kết hôn với anh ta? Chắc là vì khi ấy bản chất thật sự của Vương chưa bộc lộ rõ. 

Chồng miệt thị ngoại hình vợ xấu xí nên mới phải đi ngoại tình, tròn 1 năm ngày ly hôn anh ta lại đưa đề nghị khó tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một năm trôi qua, tôi nuôi con không có sự chu cấp của Vương. Công việc bận rộn chẳng có thời gian ngó ngàng tới bản thân lại cần phải ăn uống đầy đủ, để có sức làm việc và có sữa cho con bú, 1 năm qua tôi vẫn chưa gầy đi được chút nào. 

Điều kiện không có, tôi cố gắng sửa soạn bản thân gọn gàng sạch sẽ, sau này con cứng cáp, có kinh tế thêm thì tôi mới nghĩ tới chuyện trau chuốt ngoại hình. Cũng may công việc khá thuận lợi, đồng nghiệp tốt bụng, sếp giúp đỡ nhiều, có bà ngoại lên trông cháu hộ, cuộc sống của mẹ con tôi dần ổn định. 

Ngờ đâu được cách đây 3 hôm, Vương đột ngột đến tìm tôi. Anh ta mời tôi đi ăn ở một nhà hàng đắt đỏ, chuyện trò loanh quanh một hồi hóa ra Vương muốn xin quay lại. Tôi há hốc thốt lên:

- Cô bạn gái xinh đẹp thon thả của anh đâu rồi?

- Anh chia tay cô ta từ lâu rồi, không thể chịu nổi nữa. Thời gian qua anh luôn cô đơn nhưng không dám đến tìm em, sợ em vẫn còn giận, lúc này nhớ quá mới mạo muội đến gặp…

Hóa ra cô nàng đỏng đảnh ấy luôn đòi anh ta phải mua sắm, chu cấp cho đủ thứ, hàng tháng đòi cả chục triệu để làm đẹp. Với mức lương hơn 20 triệu của anh ta cùng đủ thứ chi tiêu thì con số ấy quả là khổng lồ. Cô ta còn nói kết hôn phải ở riêng, không ở chung với mẹ chồng. Mẹ chồng cũ đã cao tuổi, đau ốm quanh năm, lúc nào cũng cần người chăm sóc ngày đêm. 

Lúc này anh ta nhận ra vẻ xinh đẹp của cô bạn gái cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề thiết thực nào. Ngoài ra muốn đẹp thì cũng tốn tiền lắm chứ phụ nữ chẳng hít khí trời mà đẹp được. Không chu cấp nổi cho cô ta, hai bên cãi vã, tranh chấp rồi chia tay. 

- Nhưng anh nhìn này, tôi đã giảm được cân nào đâu, vẫn béo và xấu như trước. Khi trước anh đòi ly hôn vì lý do này mà. 

- Anh xin lỗi em vì tất cả. Anh hứa sẽ không bao giờ phản bội em, không cần em phải giảm cân, anh thề không chê bai gì em nữa.

- Anh không hiểu một điều à? Đó là bây giờ tôi chê anh, chứ không phải sợ anh chê mình!

Cuộc đối thoại giữa tôi với chồng cũ kết thúc đầy nhạt nhẽo như vậy, tôi cũng chẳng có cả mình xúc gì khi gặp lại anh ta. Có lẽ đây là bài học cảnh tỉnh cho những người đàn ông như chồng cũ tôi, đừng suy nghĩ, cư xử quá nông cạn để rồi phải hối hận. 

10h tối vừa về đến nhà, thấy bên trong tối om chuẩn bị bật điện lên thì bất ngờ đằng sau lưng tôi có một giọng nói vang lên khiến tôi giật bắn cả người

10h tối vừa về đến nhà, thấy bên trong tối om chuẩn bị bật điện lên thì bất ngờ đằng sau lưng tôi có một giọng nói vang lên khiến tôi giật bắn cả người

Hôm đó 10 giờ tối tôi mới về đến nhà nhưng trong nhà lại tối om. Chắc chồng đá bóng xong rồi đi ăn nhậu với anh em đây mà.

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