Anh trai gặp tai nạn vì dự đám cưới người yêu cũ, chị dâu phũ phàng nói câu khiến mẹ tôi ngã ngồi, sự thật đằng sau đó khiến nhiều người bất ngờ về con người của anh

Tâm sự 21/12/2022 10:10

Con quyết định ly hôn mẹ ạ. Tiện mọi người đông đủ ở đây con cũng thông báo luôn.

Khi cả gia đình tôi nghe tin anh trai gặp tai nạn trên đường mà bủn rủn chân tay sợ hãi, vội vàng đến bệnh viện xem anh thế nào. Thật may mắn là anh tôi giữ lại được mạng sống nhưng lại bị hỏng mất một bên tay, từ đây trở thành người khuyết tật. 

Chỉ còn lại một bên tay hoạt động bình thường, anh tôi khó mà làm được một công việc tốt đủ lo cho bản thân. Ngày anh xuất viện về nhà, đại gia đình nhà tôi tụ họp mừng anh ra viện. Đồng thời bố mẹ cũng muốn trịnh trọng dặn dò chị dâu vì từ bây giờ cuộc sống của anh chị sẽ có nhiều xáo trộn. 

Anh tôi chắc không đi làm được nữa, chỉ ở nhà loanh quanh vài việc vặt, đỡ đần chị được chút nào hay chút ấy mà thôi. Từ giờ Thảo (tên chị dâu) sẽ phải gánh vác nhiều, tuy nhiên gia đình tôi luôn ghi nhận và trân trọng công lao, sự hi sinh của Thảo.

Anh trai gặp tai nạn vì dự đám cưới người yêu cũ, chị dâu phũ phàng nói câu khiến mẹ tôi ngã ngồi, sự thật đằng sau đó khiến nhiều người bất ngờ về con người của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước mặt mọi người, đợi mẹ tôi nói xong, Thảo mới đủng đỉnh thốt ra một câu khiến bà lảo đảo ngã ngồi:

- Con quyết định ly hôn mẹ ạ. Tiện mọi người đông đủ ở đây con cũng thông báo luôn.

Mọi người đều hóa đá không thể tin nổi Thảo lại cạn tình cạn nghĩa đến thế. Mẹ tôi run rẩy chỉ vào Thảo:

- Sao cô có thể làm như thế? Vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, khỏe mạnh thì cô ở, nó ốm đau bệnh tật thì cô bỏ đi à? Cô làm vậy không sợ quả báo, không sợ thiên hạ người ta chửi mắng, coi thường cô ư?

Thảo vẫn tỉnh bơ mỉm cười:

- Anh ấy chưa bao giờ là chồng con theo đúng nghĩa cả. Mẹ cũng thừa biết điều đấy mà, con đã tâm sự hết với mẹ đấy thôi.

Chuyện anh tôi bị tai nạn trên đường đi đám cưới người yêu cũ thì cả nhà đã biết nhưng cuộc sống thật sự của anh chị 4 năm qua như thế nào, đến lúc đó mới bị phơi bày hoàn toàn. 

Anh tôi lấy Thảo nhưng trong lòng vẫn yêu người cũ sâu đậm. Trước đó họ bị nhà gái phản đối, cô ta đành chia tay, còn anh tôi thì vẫn đem lòng tương tư và oán hận số phận không cho họ đến được với nhau. 

Anh ở với vợ chẳng khác gì cái bóng vô hình, ngày đi làm tối về đi nhậu, không quan tâm mảy may tới gia đình, vợ con. Một mình Thảo lủi thủi chẳng khác gì mẹ đơn thân. Quá đáng hơn, mỗi tháng anh tôi đưa cho vợ được 3 triệu chi tiêu nhưng tháng nào cũng gửi cho người cũ 5, 7 triệu để cô ta tiêu vặt. 3 triệu đó có khi còn chẳng đủ cho một mình anh ăn uống sinh hoạt, nói gì tới lo cho vợ con. 

Anh trai gặp tai nạn vì dự đám cưới người yêu cũ, chị dâu phũ phàng nói câu khiến mẹ tôi ngã ngồi, sự thật đằng sau đó khiến nhiều người bất ngờ về con người của anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô người cũ kia hạnh phúc thì không sao, hễ buồn là lại tìm anh. Anh thì lập tức chạy đến dỗ dành an ủi, tặng quà cho cô ta vui lên. Thảo đã kể với mẹ chồng, nhờ bà khuyên nhủ nhưng mẹ bảo anh tôi đâu phải ngoại tình. Thảo cứ lạt mềm buộc chặt, dịu dàng ngọt ngào rồi anh sẽ toàn tâm toàn ý với vợ con.

Bốn năm rồi anh vẫn vậy. Đám cưới người yêu cũ, anh còn đóng cửa trong phòng nằm khóc một mình. Sau đó vay mượn bạn bè, dồn tiền mua tặng cô ta cả 2 cây vàng làm của hồi môn. Đúng là tình nghĩa sâu đậm không có từ nào để chê! 

- Anh ấy chỉ là chồng trên danh nghĩa của con, làm gì có tình nghĩa đâu. Mấy năm qua con nhỏ nên con muốn tập trung nuôi con. Bây giờ bé cứng cáp rồi, con cũng muốn có cuộc sống mới cho riêng mình. Chuyện anh ấy gặp tai nạn không liên quan gì tới con và con cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Người ngoài có nói sao đó là việc của họ, họ đâu thể sống hộ mình?

Giải thích xong, Thảo nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ, mặc cho anh tôi lúc đó quỳ xuống van xin chị, nói anh hối hận lắm rồi, từ giờ sẽ bù đắp. Nhưng Thảo kiên quyết không nghe, chỉ vứt lại hai chữ "muộn rồi".

Mẹ tôi khóc hết nước mắt thương con trai, xót anh trở thành người khuyết tật, thương anh bị vợ bỏ. Ông bà sao có thể ở bên anh mãi được, bây giờ anh rất cần có chị dâu. Phải làm sao để chị ấy chịu quay về với chồng?

Nghe mẹ chồng nói móc mỉa mai tôi chỉ biết ăn bám, thua xa con dâu tương lai của bà, tôi cười khẩy đưa một thứ khiến bà ta mặt cắt không một giọt máu

Nghe mẹ chồng nói móc mỉa mai tôi chỉ biết ăn bám, thua xa con dâu tương lai của bà, tôi cười khẩy đưa một thứ khiến bà ta mặt cắt không một giọt máu

''Ngày xưa mang thai mẹ đi làm đến lúc đẻ, đẻ xong chẳng được ai chăm bẵm, được hai ngày là xuống giường lo cơm nước luôn không như giới trẻ bây giờ.''

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng