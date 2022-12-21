Tôi sinh con, sinh cháu cho nhà người ta nhưng mẹ chồng lại đối xử với tôi rất lạnh nhạt. Bà luôn mặt nặng mày nhẹ, nói với hàng xóm láng giềng rằng tôi không công ăn việc làm còn lười nhác, không biết điều. Chăm con vất vả lại không nhận được sự cảm thông, chồng lại làm ăn xa trên thành phố nên khoảng thời gian đó tôi stress kinh khủng.

Tôi lấy chồng từ năm cuối đại học vì tôi nhỡ có bầu trước nên phải cưới vội. Sau đám cưới vài tháng thì sinh con, và từ lúc đó đến khi con 3 tuổi tôi mới đi làm. Do không có bằng cấp lại con mọn nên chẳng ai thuê, mà tôi cũng chẳng làm được những công việc tay chân vì không có sức khoẻ, trước khi bầu tôi chỉ nặng vỏn vẹn 38kg thôi.

- Ngày xưa mang thai mẹ đi làm đến lúc đẻ, đẻ xong chẳng được ai chăm bẵm, được hai ngày là xuống giường lo cơm nước luôn không như giới trẻ bây giờ. Con ở nhà không làm gì, tiêu tiền của chồng thì dè xẻn thôi, không phải thấy chồng đưa tiền về là mừng quýnh lên, tiêu bừa tiêu bãi đâu. Phải biết quý trọng đồng tiền chồng làm ra, tích luỹ cho tương lai.

Sáu tháng sau sinh, tôi đưa con lên thành phố ở cùng chồng. Thời điểm đó tôi vẫn ở nhà chăm con nên luôn bị mang tiếng là ăn bám chồng, lười đi làm. Thỉnh thoảng mẹ chồng lên chăm cháu là bà lại kể lể:

Thực ra tôi cũng thử làm một vài công việc online nhưng không ăn thua chứ không phải ở nhà ăn không ngồi rồi. Cũng may tôi luôn có chồng ở bên an ủi, động viên. Khi con gần 2 tuổi và đi nhà trẻ, vợ chồng tôi mua được một căn chung cư nho nhỏ và chồng cũng đầu tư cho tôi đi học lại. Vừa học vừa chăm con vốn rất vất vả, mẹ chồng không động viên thì thôi thỉnh thoảng còn nói kháy, bảo tôi học hành đàng hoàng vào không lại tốn tiền của chồng.

Đến khi con 3 tuổi tôi mới có công việc đầu tiên với mức lương thử việc là 6 triệu. Đến giờ đã làm việc được một năm, thu nhập của tôi cũng tăng lên khoảng 10 triệu mỗi tháng. Vì đã có thu nhập nên bố mẹ chồng đối xử với tôi cũng theo một cách khác, tiếng nói của tôi trong nhà cũng có trọng lượng hơn.

Giữa năm nay, em trai chồng dẫn bạn gái về chơi, cô bé mới ra trường nhưng thu nhập gấp đôi tôi, nói tiếng Anh như gió lại mặt xinh dáng chuẩn. Mẹ chồng tôi quý cô bé như vàng, mỗi lần con bé về chơi là bố mẹ chồng lại chuẩn bị chu đáo mọi thứ kể cả khăn tắm cũng chuẩn bị riêng, ăn uống linh đình. Đáng nói chỉ có mẹ chồng và tôi nấu nướng, dọn dẹp như bà không cho cô bé kia đụng tay vào làm gì. Thậm chí bà còn bỏ tiền túi mua đồ tặng nó, suốt ngày hỏi han, lấy lòng con dâu tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Có dịp, cả nhà quây quần, mẹ chồng hỏi bạn gái của em trai dự định tương lai như thế nào, con bé đưa ra kế hoạch rõ ràng về sự nghiệp, gia đình, du lịch, có tích lũy rồi mới kết hôn. Ông bà nghe xong ưng hết nấc.

Hôm qua nhà tôi lại về quê thăm bố mẹ chồng, đến tối có hàng xóm qua chơi, bà lại được dịp khoe khoang nàng dâu tương lai, không quên nói móc nói mỉa tôi:

- Bạn gái thằng Tú(tên em chồng) nhà tôi có bạn gái xinh lắm, nó về đây chơi mấy lần rồi. Đã xinh còn giỏi giang, biết kiếm tiền biết lo cho tương lai, đặc biệt không có suy nghĩ ở nhà chồng nuôi như con dâu lớn nhà tôi, phải để chồng giục, bố mẹ nói mới chịu đi học lại rồi lăn ra đi làm. Mà nhìn nhìn dáng con bé là biết 3 năm đẻ 2 đứa, chứ thêm một đứa như con dâu cả thì chán lắm, sinh nở cũng chẳng xong, đến lúc khó sinh tốn đống tiền.

Nghe xong tôi chỉ cười khẩy, đi vào phòng lấy trong túi ra một xấp ảnh đưa cho mẹ chồng. Bà xem xong thì bủn rủn chân tay, mặt cắt không còn giọt máu. Cũng phải thôi, trong ảnh là nàng dâu tương lai yêu quý của bà đang ôm ấp tình tứ với một người đàn ông lạ mặt trong quán cà phê mà, sao không sốc cho được chứ.

Chẳng là hôm trước tôi đi cà phê với bạn thì bắt gặp con bé. Ban đầu tôi cứ tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm vì hai đứa ra Tết là cưới rồi, không ngờ người có ăn có học như cô ta lại làm ra cái trò đấy. Tôi chụp ảnh lại làm bằng chứng, tính hôm qua về quê, sẵn có chú cũng về thì hỏi riêng chú chuyện này xem sao kẻo bị cô ta lừa gạt. Nhưng tôi ghét cái giọng điệu khoe khoang, so sánh của mẹ chồng quá nên chẳng kiêng kị gì, ném cho bà xấp ảnh luôn. Bà sốc tới mức chẳng thiết ăn uống, giờ mới quay sang xin lỗi tôi, trong lòng tôi thấy hả hê ghê.