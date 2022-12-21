Vừa sinh con ra đã bị hàng xóm dị nghị không giống bố mẹ, tức tối tôi quyết xét nghiệm DNA nào ngờ phát hiện ra sự thật chấn động từ chồng

Con gái đầu lòng chào đời trong sự hân hoan vui mừng của vợ chồng tôi. Khi con mới sinh, tôi đã có chút băn khoăn, đến khi con ngày một lớn, các đường nét trên khuôn mặt hình thành rõ ràng thì tôi không khỏi giật mình. Con tôi chẳng giống ai trong bố mẹ cả.

Ngày tôi và Bách làm đám cưới, khách khứa đến dự ai cũng xuýt xoa khen ngợi vợ chồng tôi đẹp đôi. Chú rể đẹp trai, cô dâu xinh xắn, duyên dáng, chẳng khác gì cặp tiên đồng ngọc nữ. Chắc hẳn con cái chúng tôi cũng sẽ xinh đẹp như thiên thần.

Những lời bàn tán ngày càng quá đáng khiến tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi hỏi Bách có nghi ngờ vợ không, Bách gắt gỏng mắng tôi lắm chuyện rồi chẳng nói gì nữa. Thái độ của Bách khiến tôi nghĩ anh cũng không tin vợ nhưng chẳng muốn nói thẳng ra.

Rồi những người xung quanh, từ nói sau lưng tới nói thẳng vào mặt tôi, rằng ngoại hình bé thua xa bố mẹ, người vô duyên còn chê con tôi xấu xí. Một số kẻ xấu bụng đồn tôi ngoại tình, sinh con cho đại gia. Bách đẹp trai, tôi cũng xinh xắn, kể cả con không lấy được hết nét đẹp của bố mẹ cũng chẳng tới mức kém như vậy.

Uất ức muốn chứng minh trong sạch, tôi quyết định đi xét nghiệm ADN quan hệ cha con giữa con gái với chồng. Tất nhiên tôi chưa bao giờ phản bội chồng, kết quả cũng nằm trong dự liệu.

Tôi về đưa kết quả cho Bách, muốn anh nhìn cho rõ, còn định đăng công khai lên mạng xã hội để từ giờ không ai dám nói linh tinh về tôi. Ai ngờ Bách phản đối gay gắt, còn mắng tôi té tát, bảo tôi cứ im lặng đi đừng gây chuyện thị phi.

Đến lúc này tôi nhận ra thái độ của Bách rất bất thường. Bách không an ủi vợ được câu nào, giờ có bằng chứng rõ ràng cũng không cho tôi chứng minh trong sạch? Anh đang lo sợ điều gì?

Chúng tôi cãi nhau một trận nảy lửa, cuối cùng trước sự ép hỏi của tôi, Bách đã thú nhận một sự thật động trời. Bách bảo con gái rất giống anh, chưa bao giờ anh nghi ngờ con bé không phải con mình. Giống Bách là giống anh của ngày trước khi còn nhỏ, lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ!

Ảnh minh họa: Internet

Vậy ra vẻ đẹp trai của anh không phải tự nhiên. Bách vốn là người Hà Nội, sau khi thi đỗ Đại học thì bố mẹ chồng cho anh tiền đi thẩm mỹ để tự tin hơn. Bách theo học Đại học trong Sài Gòn rồi xây dựng cuộc sống mới ở đây. Những người xung quanh trong đó có cả tôi, không ai biết nhiều về quá khứ của anh. Người quen ngoài Hà Nội, ai ít gặp anh còn nghĩ anh “dậy thì thành công”, lên đại học thì thay da đổi thịt. Người thân thiết biết chuyện tất nhiên giữ kín không nói ra.

Tôi yêu Bách nhưng trong lòng vẫn thấy rối bời không yên. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên nhủ, động viên trong hoàn cảnh tréo ngoe này?

Một vài lưu ý khi xét nghiệm ADN quan hệ huyết thống

Xét nghiệm di truyền hay còn được gọi là xét nghiệm ADN nói chung là một loại xét nghiệm y tế nhằm xác định những thay đổi về nhiễm sắc thể, gen hoặc protein. Kết quả xét nghiệm di truyền có thể xác nhận hoặc loại trừ bệnh di truyền, giúp xác định một người có nguy cơ phát triển, khả năng truyền bệnh rối loạn di truyền cho thế hệ sau, xác định ADN huyết thống.

Nói chung xét nghiệm ADN có ít rủi ro về thể chất cho người cần thực hiện. Các mẫu bệnh phẩm như mẫu tế bào niêm mạc miệng, mẫu máu, chân (gốc) tóc (lông, râu), móng tay (chân), cuống rốn ... hầu như không có rủi ro. Tuy nhiên, xét nghiệm tiền sản như chọc ối hoặc xét nghiệm sinh thiết gai nhau có nguy cơ sảy thai.

Xét nghiệm di truyền cũng có thể có nguy cơ tổn thương về cảm xúc và tài chính. Người cần thực hiện tốt nhất hãy thảo luận về tất cả các rủi ro và lợi ích của xét nghiệm ADN với bác sĩ trước khi thực hiện.

Việc xét nghiệm ADN quan hệ huyết thống trong một số trường hợp là việc làm khá nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, tình cảm cha con. Bởi vậy bạn phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định xét nghiệm ADN quan hệ huyết thống này.