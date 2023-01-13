Chồng lạnh lùng bỗng mua tặng gấu bông cho con, vô tình làm rớt thì tôi 'dựng tóc gáy' khi phát hiện bí mật khủng khiếp bên trong

Dù Loan đã giải thích rất nhiều rằng, với số tiền 4 triệu hàng tháng anh đưa, chi trả tiền ăn, tiền sinh hoạt, bỉm sữa cho con còn thiếu, chứ đừng nói gì là tiêu hoang. Ấy thế nhưng Chiến vốn chẳng tin vợ, anh luôn miệng nói cô: "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Em tiêu pha phá mả thế này có mà núi tiền cũng hết".

Chiến - chồng Loan là một người "đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành". Loan nhận xét về chồng như vậy cũng không có ngoa. Chính anh ép vợ nghỉ việc để ở nhà trông con, chăm sóc gia đình. Nhưng tháng nào anh cũng phàn nàn Loan chỉ biết ngừa tay xin tiền, chưa hết tháng đã hết lương.

Chưa hết, Chiến còn là gã chồng ghen tuông quá đà. Dù vợ đã ở nhà, hàng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Cô chỉ ra ngoài những lúc đi chợ, vậy mà Chiến luôn có suy nghĩ vợ sẽ cắm sừng mình. Đã không dưới 1 lần Chiến về nhà bất chợt để kiểm tra Loan có dẫn trai về nhà không? Còn Loan, cô quá mệt mỏi với người chồng quái tính này.

Rồi Chiến bắt vợ phải tiết kiệm mọi thứ. Chưa 8 giờ tối, anh đã bắt tắt hết bóng điện tuýp đi, chỉ để bóng đèn ngủ lờ mờ, để đi lại không vấp ngã là được. Trời còn chưa chuyển sang hè, buổi tối vẫn hơi lành lạnh, nhưng Chiến cấm Loan không được bật nóng lạnh. Theo anh cái đó "ngốn" rất nhiều tiền. Quần áo thì 1 tuần giặt 1-2 lần thôi, như thế vừa tiết kiệm nước, xà phòng, lại không hại máy giặt! Ngoài ra còn tỷ thứ Chiến bắt Loan phải ngưng sử dụng để tiết kiệm chi tiêu nhất có thể.

Cách đây hơn 1 tháng, vì không thế nín nhịn chồng mình, Loan nói thẳng: "Hay anh ở nhà chăm con đi. Em đi làm cho. Em hứa sẽ đưa anh gấp đôi số tiền anh đưa em hàng tháng. Chứ anh đưa em được mấy đồng mà làm như em là đứa ăn bám, em không chịu được".

Lúc đó, Chiến ngớ người. Anh không nói không rằng, nhưng hôm sau lại có phần thay đổi. Anh đưa cho Loan thêm 1 triệu, bảo tiêu hết thì bảo anh. Loan cũng không phải là người không biết điều. Cô nói thế thôi nhưng vẫn tiết kiệm hết sức có thể. 1 triệu chồng đưa thêm, Loan không hề đòi hỏi thêm nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Vài hôm sau thấy Chiến mua về 5-6 con thú nhồi bông. Anh nói rằng tặng con. Lúc đó Loan mừng lắm, nghĩ chồng mình đã thay đổi. Bởi từ ngày thằng bé sinh ra, đến nay đã gần 3 tuổi, Chiến chưa biết đến việc mua cho con bịch bỉm, hay hộp sữa là thế nào cả. Ấy vậy mà nay anh lại mua quà tặng con. Loan cứ vui mãi cho đến 1 hôm sự thật được phơi bày.

Tối qua, vì mải nấu cơm, Loan để con chơi một mình với 1 chú gấu bông. Đến khi cô quay ra thì mới phát hiện thằng bé nghịch ngợm phá hỏng con gấu từ lúc nào. Nó moi hết phần bông bày bừa tung tóe khắp sàn nhà. Con gấu bông xinh đẹp lúc nãy, giờ đã trở nên thảm thương biết chừng nào!

Loan định mắng con nhưng cô bỗng khựng lại khi thằng bé cầm 1 vật nhỏ lên ngắm nghía. Đó là một chiếc camera giấu kín, được nhét sau mắt của con gấu bông. Có lẽ người nhét vào đã không khâu lại kĩ, nên thằng bé mới tìm ra sơ hở và phá hỏng chú nhồi bông này.

Giằng lại từ con chiếc camera nhỏ xíu đó, cô bắt đầu kiểm tra những con thú nhồi bông khác. Quả nhiên, con nào cũng gắn camera. Thằng bé lại tha lôi đồ chơi khắp mọi nơi nên những chiếc camera này dễ dàng theo dõi nhất cử nhất động của 2 mẹ con.

Loan bỗng thấy sợ. Cô không hiểu chồng mình làm thế để làm gì? Chả nhẽ vợ chồng sống với nhau 4-5 rồi, anh vẫn phải dùng cách này để kiểm soát vợ.

Tối đó, đợi chồng về, Loan hỏi thẳng. Chiến cũng nhận luôn. Anh nói: "Lắp camera để làm gì à? Để tôi xem một ngày cô làm những gì? Hay lại chơi dài người ra. Để tôi xem cô tiêu pha thế nào mà chưa hết tháng đã hết tiền.

Cô ở nhà 2 năm nay, có bao giờ đòi đi làm. Tự nhiên bây giờ lại đòi đi làm. Tôi không tin là không có thằng nào dụ dỗ cô. Hôm trước, tôi kiểm tra điện thoại của cô, có anh Toàn nào gọi cô đi làm cơ mà. Chắc chắn thằng đó có ý đồ với cô nên mới vậy. Hoặc 2 người tằng tịu sau lưng tôi...".

Càng nghe Chiến nói, Loan càng cảm thấy sợ chồng. Gã chính là người cuồng ghen, bủn xỉn và muốn kiểm soát vợ 1 cách thái quá. Ngay trong đêm qua, Loan đã ôm con về ngoại. Cô nghĩ mình khó có thể sống với người chồng thế này!