Chồng không ngớt miệng khen cô hàng xóm 'mướt mắt' chả bù lại vợ mình, tôi chỉ hỏi vặn lại thế này mà chồng tự hổ thẹn cúi đầu

Chồng Thư vừa trông thấy cô hàng xóm mới đã xuýt xoa khen, nào là da đẹp dáng chuẩn, nào là tóc dài óng ả, nào là người đâu hay cười duyên chết người. Thực sự khen vài lần Thư sẽ chả để bụng, nhưng thường xuyên và liên tục, nhất là còn ngầm so sánh với cô vợ úi xùi là Thư, thì ai còn vui vẻ nổi nữa?

Đến lần thứ n chồng khen cô hàng xóm, Thư thở dài, hỏi vặn lại chồng: "Anh thử trả lời em một câu xem nhé, công việc hàng ngày của em ấy bao gồm những gì?".

Thư bảo, cô không ghen tị hay thù ghét gì em gái kia, vì em ấy chả làm gì sai. Cô chỉ buồn cách ứng xử của chồng mình. Rồi cô tự hỏi, giả dụ ngoài đường bị em gái hấp dẫn nào mồi chài, liệu chồng cô có đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ?

Ảnh minh họa: Internet

Chả đợi chồng mở lời, Thư nói hộ luôn: "Sáng dậy em ấy đủng đỉnh tập thể dục, chăm sóc da rồi ăn sáng sau đó đi làm. Chiều tan sở em ấy ghé phòng tập gym, rồi về nhà nấu ăn tối, chăm sóc da, xem phim và đi ngủ sớm. Cuối tuần em ấy cafe với bạn bè, mua sắm hoặc đi du lịch nọ kia. Còn vợ anh, anh liệt kê thời gian biểu của em xem nào?".

Thư tâm sự, cô cũng như bao bà mẹ bỉm sữa có thu nhập trung bình khá khác, sáng ra tất bật lo cho cả nhà, chiều về lại hì hục nấu nướng, dọn dẹp, tối trông con, cuối tuần cũng quấn lấy con. Khi mà con nhỏ khóc bám dưới chân và tiền trong ví còn đủ thứ cần chi tiêu, muốn nghĩ cho bản thân thật sự chả đơn giản.

Thấy chồng im lặng, Thư trào phúng: "Em của ngày xưa đâu có xấu, anh chắc chưa quên. Nếu anh muốn vợ anh mãi đẹp như xưa, như em hàng xóm nhà mình, thì cũng đơn giản mà.

Thứ nhất, anh cần an ủi, động viên khi vợ có tâm sự buồn, có chuyện phải suy nghĩ, chia sẻ với vợ mọi vui buồn trong cuộc sống để tinh thần vợ luôn thoải mái. Cộng với làm việc nhà cùng vợ, để vợ đỡ mệt nhọc. Vợ được nghỉ ngơi, tinh thần sảng khoái thì sẽ luôn mỉm cười, ngọt ngào với anh thôi

Ảnh minh họa: Internet

Thứ 2, anh cần kiếm nhiều tiền. Có tiền em mới mua được quần áo đẹp, mỹ phẩm đắt tiền, đi spa, tập gym các kiểu. Sắc đẹp cần chăm sóc thường xuyên, chứ không chăm sóc thì hoa hậu cũng chả mấy chốc mà xuống dốc không phanh ấy anh ạ.

Thứ 3, anh đừng cho vợ anh sinh đẻ gì hết. Phụ nữ sinh đẻ, chẳng những hại sức khỏe vô cùng, mà nhan sắc cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói vậy thôi chứ em sẵn lòng sinh con, nên anh cần chuẩn bị kha khá tiền để em đi làm đẹp lại sau sinh, và anh phải dành thời gian chăm sóc con trong lúc em đi làm đẹp...

Sơ sơ vậy thôi, anh nhắm có làm được không? Nếu anh làm được, thì em cũng có thể tút lại nhan sắc như thường. Chứ cả ngày phải lo cơm áo gạo tiền, việc nhà rồi con cái đều đến tay, vợ chồng suốt ngày cãi nhau mà anh đòi vợ anh như gái còn son thì anh nên 'lắp não' lại đi nhé".

Thư cho hay, nghe cô nói xong chồng rõ ràng hổ thẹn không để đâu cho hết, chỉ cúi gằm chả dám ngẩng lên nhìn vợ. Qua chuyện này Thư đồng thời nhận ra, trước nay cô quá dại khi tự ôm hết mọi việc vào mình, lương chồng muốn đưa bao nhiêu thì đưa. Khiến chồng trở nên vô tâm, không thấu hiểu sự nhọc nhằn của vợ. Cô cần thay đổi thôi, yêu bản thân và chăm sóc mình nhiều hơn mới được!