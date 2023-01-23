Chồng đi làm xa 3 năm không về, tôi lỡ lầm lên giường cùng người đàn ông khác, ngày trở về chưa kịp ôm ấp anh đã ném tôi ra khỏi nhà sau khi chìa ra thứ này

Tâm sự 23/01/2023 23:07

Tôi và chồng đã xa nhau 3 năm liền vì anh đi làm ăn xa. Ngày tương phùng, tưởng sẽ được đoàn tụ trong hạnh phúc, ai ngờ anh lại nhẫn tâm nói ra lời ly hôn.

3 năm trước, chồng tôi gom góp tiền bạc vốn liếng mang vào Nam để chung vốn làm ăn với bạn thân. Người bạn thân này đã vào trước đó một thời gian, công việc làm ăn đang tiến triển tốt nhưng thiếu vốn mở rộng quy mô kinh doanh. Anh ta liền rủ chồng tôi, thấy cơ hội làm ăn phát tài, anh lập tức đồng ý.

Chồng đi xa, chỉ có mình tôi và con gái ở nhà. Mỗi tháng anh gửi về cho hai mẹ con 10 triệu để chi tiêu. Tôi cũng đi làm lương được gần 10 triệu nữa, nói chung là cuộc sống không thiếu thốn thứ gì. Anh không gửi hết thu nhập về vì tiền dư còn để quay vòng vốn và mở rộng kinh doanh. 

 

Sau ba năm đi xa nhà, anh thông báo sẽ về hẳn vì đã kiếm được một khoản vốn kha khá. Bố mẹ chồng ngày một già yếu, anh là con trai duy nhất, không thể cứ mãi đi xa được. Nghe chồng nói vậy mà tôi mừng lắm. Hiện tại vợ chồng tôi đang thuê nhà. Nhưng nếu anh mang tiền về thì chắc chắn việc đầu tiên là mua một căn hộ tươm tất cho vợ con. Nghĩ tới có căn nhà của riêng mình mà trong mơ tôi cũng phải mỉm cười vui sướng. 

Chồng đi làm xa 3 năm không về, tôi lỡ lầm lên giường cùng người đàn ông khác, ngày trở về chưa kịp ôm ấp anh đã ném tôi ra khỏi nhà sau khi chìa ra thứ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày anh về, tôi chuẩn bị vô cùng chu đáo, từ mâm cơm toàn món anh thích đến chiếc váy ngủ gợi cảm cho đêm đoàn tụ nồng nàn khó quên. Cho đến khi chồng đưa ra sổ tiết kiệm trị giá 8 tỷ đồng mà tôi vỡ òa hạnh phúc. Vậy là vợ chồng tôi đã giàu có rồi. Sau này tôi sẽ không phải tủi thân trước bạn bè, đồng nghiệp nữa!

Tối ấy sau khi cho con gái ngủ xong, tôi quyết tâm phải lấy lòng chồng, làm anh thật vui. Giờ anh đã là người tài giỏi kiếm ra nhiều tiền rồi, tôi cũng phải khéo léo và ngọt ngào, biết chiều chuộng anh mới được. Kẻo có cô nàng khác lại nẫng mất thì chết dở. 

Mặc chiếc váy ngủ sexy vào phòng, đang định trèo lên giường thì chồng tôi đột ngột rút một thứ dưới gối đầu ra đưa cho vợ khiến tôi khựng người lại ngay lập tức. Nhìn thấy 2 chữ “ly hôn” trên tờ giấy mà tôi choáng váng suýt ngã lăn xuống đất. Chồng muốn ly hôn tôi!

Tôi gào lên hỏi anh đang đùa đúng không? Tôi đã làm gì sai hay anh đã có người khác, nên bây giờ muốn ruồng rẫy vợ con? 

- Tôi không có ai cả nhưng cô thì khác đấy. Cách đây 7 tháng, đêm đó tôi nhớ vợ con quá nên tôi đã về bất ngờ. Lúc tôi tới nhà thì cũng 1h đêm. Và cô biết tôi nhìn thấy gì không? Qua cửa sổ, tôi thấy giữa phòng khách này vợ tôi và 1 gã đàn ông khác đang quấn lấy nhau!

 

Mặt tôi tái nhợt không còn giọt máu. Tại sao lại như thế? Chỉ 1 lần duy nhất đó, tại sao anh lại bắt gặp? Ông trời trêu ngươi tôi đúng không? 

Lần ấy tôi đi dự tiệc đầy tháng con 1 người bạn, tình cờ gặp lại người cũ cũng tham gia bữa tiệc. Tàn tiệc anh ta đưa tôi về rồi cứ đòi vào nhà uống cốc nước. Con gái đã gửi về quê chơi vài hôm với bà ngoại nên chỉ có mình tôi ở nhà. 

Khi anh ta sấn vào ôm hôn mình, tôi thật sự không thể đẩy ra được, vì đúng là tôi cũng rất cô đơn, muốn có 1 vòng tay ôm ấp, vỗ về. Chỉ 1 đêm đó mà thôi, sau đó anh có liên lạc nhưng tôi thấy có lỗi với chồng quá nên chặn luôn. 

“1 lần với tôi cũng là quá đủ rồi! Cô thiếu bản lĩnh, nghị lực như thế thì 1 lần rồi cũng sẽ có những lần khác!”, chồng nói 1 câu như vậy, tuyên “án tử” cho tôi và cuộc hôn nhân này. Tôi phải làm thế nào thì anh mới tha thứ cho mình?

Vô tình gặp lại tình cũ sau gần 20 năm chia xa, tôi muốn nối lại tình xưa nhưng lại mang nặng nghĩa tình vợ chồng trong cuộc hôn nhân quá bình lặng

Vô tình gặp lại tình cũ sau gần 20 năm chia xa, tôi muốn nối lại tình xưa nhưng lại mang nặng nghĩa tình vợ chồng trong cuộc hôn nhân quá bình lặng

Tôi và người yêu cũ vô tình gặp lại sau gần 2 thập kỷ mất liên lạc, khi này tôi đã có gia đình. Tuy nhiên, "tình cũ không rủ cũng tới", tôi phải làm sao khi tình cảm bỗng chốc trở lại đột ngột như vậy?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 7 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả