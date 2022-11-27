Chồng ép ly hôn để dễ 'cặp bồ', vợ cùng quẫn tìm 'tiểu tam' tính sổ nhưng ngờ đâu lại được cô ta dúi cho xấp tiền cùng lời nhắn nhủ 'kịch hay lắm, chưa hạ màn đâu'

Tâm sự 27/11/2022 05:24

Thấy Mơ, Thủy mỉm cười bảo: "Chắc chị hận em lắm hả. Nhưng loại đàn ông phụ bạc như Thanh, chị níu kéo làm gì. Bỏ đi cho đỡ khổ chị ạ".

 

Mơ kể, cô với Thanh kết hôn được 5 năm, cuộc sống những ngày đầu hôn nhân diễn ra suôn sẻ. Thanh thuộc tip đàn ông thông minh, hoạt bát, biết kiếm tiền. Song từ khi con gái đầu lòng bước sang tuổi thứ 2 thì cô phát hiện anh ngoại tình.

Niềm tin vỡ vụn, cô gọi chồng ra chất vấn. Nghĩ Thanh sẽ nhận sai, xin lỗi vợ. Thật tiếc, thái độ của anh khiến Mơ sốc hẳn: "Phải đó, tôi cặp bồ thì đã sao. Với loại đàn bà ăn bám như cô, tôi chán lắm rồi. Tôi với cô ly hôn đi".

Sau hôm ấy, Thanh bắt đầu công khai mối quan hệ với tình nhân. Thi thoảng mở điện thoại, lén xem tin nhắn của chồng, Mơ thấy Thanh với ả đó chát chít mùi mẫn lắm. Anh còn hứa sẽ bỏ vợ để cưới ả trong thời gian sớm nhất.

Uất ức quá, Mơ lại làm ầm. Lần này Thanh ném thẳng đơn ly hôn vào mặt vợ rồi đuổi hai mẹ con Mơ ra khỏi nhà.

Chồng ép ly hôn để dễ 'cặp bồ', vợ cùng quẫn tìm 'tiểu tam' tính sổ nhưng ngờ đâu lại được cô ta dúi cho xấp tiền cùng lời nhắn nhủ 'kịch hay lắm, chưa hạ màn đâu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mơ quyết định tìm tới Thủy - người tình của chồng để nói chuyện thẳng thắn một lần. Mơ nghĩ, cùng lắm thì cô sẽ sống chết với ả 1 trận để giữ mái ấm cho con gái mình, chứ thực sự Mơ không cam tâm dâng công sức của mình bao năm vun đắp cho kẻ khác hưởng.

Mơ kể, hôm đó cô vừa nhắn tin hẹn, Thủy đã đồng ý gặp luôn. Cứ nghĩ cô ả vênh váo, xấc xược lắm nhưng tới nơi, Mơ lại khá bất ngờ với vẻ ngoài nhã nhặn, ăn nói hết sức lễ độ của cô nàng. Thấy Mơ, Thủy mỉm cười bảo: "Chắc chị hận em lắm hả. Nhưng loại đàn ông phụ bạc như Thanh, chị níu kéo làm gì. Bỏ đi cho đỡ khổ chị ạ".

Nghe cô ta nói, Mơ có chút ngạc nhiên, nghĩ cô ả cố tình nói thế để dụ cô nhanh chóng ký đơn. Song ngay sau đó, Thủy mở túi đặt vào tay Mơ 1 xấp tiền, ghé tai cô thì thầm vài phút rồi cười bảo: "Nghe em đi, em không hại chị đâu. Chị cầm tạm số tiền này lo cho hai mẹ con, tìm chỗ nào đó ở tạm. Chịu khó đợi một chút, kịch còn hay lắm, chưa hạ màn đâu".

Nói rồi, bồ của Thanh xách túi đi trước để lại Mơ ngồi đấy với sự hoang mang vô độ.

Mơ kể, từ sau khi gặp "tình địch", đầu óc cô lúc nào cũng vẩn vơ nghĩ tới câu chuyện Thủy kể. Mơ cũng chưa hẳn đã tin, nhưng với tình cảnh khi ấy, ngoài việc im lặng theo dõi thì Mơ cũng không biết làm gì hơn.

Chồng ép ly hôn để dễ 'cặp bồ', vợ cùng quẫn tìm 'tiểu tam' tính sổ nhưng ngờ đâu lại được cô ta dúi cho xấp tiền cùng lời nhắn nhủ 'kịch hay lắm, chưa hạ màn đâu' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phía Thanh, ép được vợ ly hôn, anh rước ngay bồ về sống cùng, thi thoảng lại tung ảnh đưa cô nàng đi ăn đi chơi nhìn hạnh phúc viên mãn lắm. Vậy mà đùng cái, Mơ nghe được thông tin Thanh phá sản. Mà nghe đâu, anh bị người tình lừa mất hết tiền bạc, nhà cửa. Giờ anh trắng tay phải đi thuê trọ.

Nghĩ tới những lời to nhỏ lần trước Thủy nói, Mơ ớ người lẩm bẩm: "Lẽ nào kịch hay mà cô ấy nói là thế".

Mơ kể, cô vừa nói dứt câu thì có tin nhắn thông báo tài khoản của cô được chuyển vào hơn 3 tỷ cùng lời nhắn: "Đúng như những gì em nói. Em đã lấy tiền của Thanh về cho mẹ con chị. Em chỉ muốn anh ta phải trả giá về sự bội bạc vô nhân tính của mình 10 năm về trước. Chị hãy mạnh mẽ sống để nuôi con nhé. Gã chồng như Thanh bỏ không phải tiếc đâu chị ạ".

Mơ thần người, không dám tin vào những gì mình vừa đọc được. Thủy là em gái người yêu cũ của Thanh. Mười năm trước, Thanh lừa chị gái Thủy, khiến cô ấy mang bầu nhưng lại bỏ rơi. Tới ngày sinh, chị Thủy bị băng huyết mất cả mẹ lẫn con. Thủy biết chuyện đã lên kế hoạch tiếp cận Thanh để trả thù cho chị gái.

Mơ kể, sau đó, cô cũng mấy lần gọi điện muốn gặp Thủy nói chuyện cảm ơn, nhưng Thủy từ chối. Tới giờ Mơ vẫn luôn thầm cảm ơn Thủy, cũng nhờ có Thủy mà mẹ con Mơ có được cuộc sống đoàng hoàng như bây giờ, và hơn hết là cô biết được bộ mặt bì ổi của Thanh.

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