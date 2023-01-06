Chồng đi tập gym về ngày nào cũng thấy bơ phờ, lén theo dõi anh đến một căn nhà, tôi hoảng hốt khi chứng kiến anh tình tứ với người phụ nữ khuất sâu bên trong

Tâm sự 06/01/2023 06:42

Sinh hoạt của vợ chồng tôi vốn diễn ra vô cùng bình thường, tôi chẳng thể ngờ có bất cứ vụ việc nào gian dối tại đây.

Thực sự đứng nhìn chồng đi vào căn nhà đó, tôi vô cùng hoang mang và đau đớn, hóa ra bấy lâu nay chồng đi tập gym về bơ phờ cũng vì lẽ ấy.

Tôi cưới chồng được 5 năm rồi. Phụ nữ sinh xong 2 mặt con thân hình ngày càng đồ sộ và tồi tệ. Nhan sắc cũng giảm đi mấy phần. Dù trước đó con gái, tôi cũng là một người có ngoại hình, cũng bao anh theo đuổi trong đó có cả chồng tôi.

Ngược lại, chồng thì một ngày một phây phây, phong độ đẹp trai. Đã vậy làm việc trong môi trường toàn con gái, lắm lúc bảo không gen tuông, nghi ngờ không được.

Nhưng có lẽ gánh nặng cơm áo gạo tiền, gánh nặng con cái khiến tôi không thể nào kiểm soát hết. Nếu thấy chồng vẫn trách nhiệm với vợ, với con, vẫn nộp lương đều đặn hàng tháng tôi nghĩ rằng bản thân nên tin tưởng và nên hài lòng.

Mấy tháng trước, chẳng hiểu sao chồng lại thích đi tập gym. Anh nói công việc bận rộn, sức khỏe yếu muốn đi tập để tăng thể lực. Ban đầu tôi có chột dạ một chút, vì nghe mấy chị em cơ quan nói, đừng để chồng hoặc vợ đi tập gym sẽ dễ chia tay như chơi đấy.

Chồng đi tập gym về ngày nào cũng thấy bơ phờ, lén theo dõi anh đến một căn nhà, tôi hoảng hốt khi chứng kiến anh tình tứ với người phụ nữ khuất sâu bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi không dám cấm chồng vì trước nay anh thích cái gì anh đều làm cho bằng được. Thời gian đầu khá êm ả, chồng đi về hôm nào vui vẻ hôm ấy, cơm cũng ăn nhiều lên và số tiền lương anh đưa cho tôi cũng nhỉnh hơn. Nghĩ vậy tôi cũng mừng.

Đợt gần đây, mỗi buổi chiều về chồng tôi vẫn vui vẻ nhưng có phần bơ phờ hơn trước. Lúc nào anh ấy cũng kêu mệt. Tối đến vợ chồng cũng không gần gũi, có khi tuần 1 lần, thậm chí 2, 3 tuần mới giao ban. Trong khi việc đó ngày trước gần như hàng ngày. Tôi sinh nghi ngờ liền tìm cách theo dõi chồng.

Điện thoại gần như không có dấu tích gì lạ, chỉ có một số điện thoại ghi là của hướng dẫn viên phòng gym chủ yếu trao đổi về bài tập và chế độ dinh dưỡng. Sau 1 tuần thì mọi thứ cũng được lộ tẩy. Chồng tôi không đi tập gym như mọi lần trái lại anh ấy đi đến một căn nhà nhỏ cách phòng gym khoảng 1km.

Căn nhà đó là nơi ở của 2 mẹ con góa chồng. Chị ta hơn tuổi vợ chồng tôi nhưng vẫn còn khá xinh đẹp và mặn mà. Nghe đâu là bị chồng bỏ. Đứng nhìn chồng mắt đảo điên ngó ngiêng như sợ ai phát hiện đi vào căn nhà đó, tôi có thể chắc chắn họ không có gì trong sáng.

Chờ suốt 2 tiếng thấy chồng ra, người phụ nữ kia còn ôm hôn chồng tôi thắm thiết. Thế mới hiểu vì sao, lần nào chồng đi tập gym về cũng mệt bơ phờ. Tôi cũng không bao giờ nghĩ anh ấy lại có thể phản bội tôi. Giờ tôi chẳng biết làm sao để có thể nói chuyện với anh ấy vì nghĩ đến 2 đứa con tôi lại chẳng nỡ.

Tôi nghĩ có lẽ chồng tôi chỉ cảm nắng thôi chứ thực tình không yêu đương gì. Anh ấy vẫn có trách nhiệm với vợ con nhưng tôi nên nói thế nào với chồng bây giờ. Tôi không muốn đánh mất cuộc hôn nhân này. Xin cho tôi lời khuyên với.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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