Chồng đi công tác, tôi cùng tình cũ 'ôn lại kỷ niệm' ở khách sạn, sáng sớm rón rén ra về thì sững sốt khi chạm mặt kẻ bước ra từ phòng đối diện

Tâm sự 18/12/2022 11:54

Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ nổi khi tôi và Khôi từ trong phòng khách sạn bước ra, nhìn sang dãy phòng khách sạn đối diện thì phải hóa đá khi thấy một người đàn ông không hề xa lạ.

Cách đây 1 tuần, chồng tôi thông báo sẽ đi công tác trong 4 ngày. Vậy nên tối hôm sau khi chồng xa nhà, tôi đã đi chơi với nhóm đồng nghiệp ở công ty cũ. Ở buổi tụ họp, tình cờ thế nào lại có mặt Khôi, người yêu cũ của tôi.

Khi trước tôi và Khôi làm cùng công ty, sau khi chia tay, tôi chuyển việc còn Khôi thì vẫn làm tại đó. Ba năm rồi hai đứa không liên lạc. Tối ấy có uống vài chén rượu nên những cảm xúc xưa cũ cứ thế ùa về. Tôi với Khôi tâm sự rất nhiều chuyện, rồi cuối cùng không hiểu sao tôi lại theo anh ấy vào khách sạn. Lúc đó hành động của tôi hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. 

Tôi nghĩ dù sao chồng cũng vắng nhà, chỉ một đêm với tình cũ để sống lại những giây phút nồng nàn mãnh liệt khi trước chắc hẳn không phải điều gì quá nghiêm trọng. Sáng mai chúng tôi lại trở về là chính mình và chồng tôi sẽ không thể nào biết được bí mật đó. 

Chồng đi công tác, tôi cùng tình cũ 'ôn lại kỷ niệm' ở khách sạn, sáng sớm rón rén ra về thì sững sốt khi chạm mặt kẻ bước ra từ phòng đối diện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó, tôi và Khôi quấn quýt nồng nàn, trong tâm trí chỉ có đối phương, quên hết mọi thứ khác. Tôi để mặc bản thân trôi theo thứ cảm xúc ngoài luồng này, với suy nghĩ chỉ đêm nay thôi sẽ không có lần sau nên không ảnh hưởng gì tới hôn nhân.

Mãi 4 giờ sáng chúng tôi mới ngủ thiếp đi. Ngủ chưa được bao lâu thì Khôi có việc phải về sớm. Tôi cũng dậy, nghĩ bụng về nhà rồi ngủ tiếp, đằng nào chồng cũng đi công tác chưa về.

Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ nổi khi tôi và Khôi từ trong phòng khách sạn bước ra, nhìn sang dãy phòng khách sạn đối diện thì phải hóa đá khi thấy một người đàn ông không hề xa lạ. Người đó chính là chồng tôi. Anh và một người phụ nữ khác cũng vừa hay từ căn phòng đối diện mở cửa ra ngoài!

Đúng là ông trời trêu ngươi khi tôi giấu chồng qua đêm với người cũ lại đụng độ anh ta hẹn hò với người yêu cũ tại cùng một khách sạn. Chúng tôi đều cùng phản bội nhau. Vậy là chẳng ai có thể trách móc được ai cả.

Bây giờ tôi muốn bỏ qua chuyện này, hai vợ chồng quay về bên nhau coi như không có chuyện gì, song chồng tôi không chịu. Anh ta bảo đàn ông có thể trăng hoa nhưng phụ nữ thì phải chung thủy với chồng tuyệt đối, mà tôi thì đã vi phạm nguyên tắc đó. Sau đó chồng đùng đùng đòi ly hôn.

Chồng đi công tác, tôi cùng tình cũ 'ôn lại kỷ niệm' ở khách sạn, sáng sớm rón rén ra về thì sững sốt khi chạm mặt kẻ bước ra từ phòng đối diện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi vẫn chưa ký đơn, anh ta không dám làm căng vì cũng sợ chuyện với người yêu cũ ầm ĩ, không chỉ bản thân anh ta mất mặt mà còn ảnh hưởng đến cô ả kia. Mọi người thấy anh ta có vô lý không? 

Tại sao đàn ông làm được mà phụ nữ lại không thể? Tôi nên thuyết phục chồng thế nào để xí xóa chuyện này, dù sao anh ta cũng phản bội tôi cơ mà! 

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Anh đi sớm về khuya, không hỏi han tôi một lời, càng không mua đồ cho vợ tẩm bổ. Anh mặc kệ tôi muốn ăn ngủ, chăm sóc sức khỏe ra sao thì tùy.

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