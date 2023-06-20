Chồng cứ về đến nhà là cưng con mèo rất kĩ càng, vô tình hỏi ra lý do phía sau, tôi rối bời không tin nổi

Tâm sự 20/06/2023 02:23

Đến khi tôi hỏi chuyện này kĩ càng mới phát hiện sự thật đau đớn ấy.

Tôi và chồng yêu nhau chưa được một năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Chúng tôi đều đã gần 30, từng yêu đương vài lần. Khi đến với nhau, cả hai không nói về chuyện người yêu cũ. Tôi cũng không muốn hỏi chồng, vì tôi nghĩ ai cũng có quá khứ, quan trọng là chúng tôi hiện tại đã là vợ chồng của nhau.

Mấy ngày trước, chồng tôi bất ngờ mang về một con mèo. Chồng tôi trước giờ không thích nuôi thú cưng, anh cũng không thể hiện là thích chó mèo. Tôi chỉ nghe chồng nói được bạn cho, thấy con mèo đáng yêu quá nên quyết định nuôi luôn.

Chồng tôi để con mèo trong một phòng riêng. Nhiều lần tôi vào xem, muốn thử chạm vào con mèo kia nhưng chồng tôi nhất quyết không cho. Anh nói cẩn thận tôi dị dứng với lông mèo, vì thể trạng tôi dễ bị dị ứng. Nghe thế tôi cũng đành thôi, đi ra ngoài để chồng chơi với mèo.

Chồng cứ về đến nhà là cưng con mèo rất kĩ càng, vô tình hỏi ra lý do phía sau, tôi rối bời không tin nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ ngày chồng tôi nuôi mèo thì anh dành hết thời gian rảnh cho con mèo. Tôi và chồng đều đi làm cả ngày, chỉ có buổi tối là thời gian rảnh cho nhau. Nhưng chồng tôi ở lì trong phòng nuôi mèo, còn mua thêm một chiếc giường đặt trong đó.

Đến một hôm, tôi thức giấc giữa đêm khuya thì phát hiện chồng tôi không nằm bên cạnh. Tôi đi ra ngoài, bất ngờ nghe tiếng khóc giữa đêm yên tĩnh. Lần theo tiếng khóc, tôi ngỡ ngàng khi thấy chồng đang trong phòng nuôi mèo. Anh ngồi cạnh con mèo, ôm mặt khóc nức nở.

Thấy tôi lo lắng chạy tới, chồng tôi giật mình bối rối. Dù tôi hỏi han thế nào, anh vẫn không nói lý do. Thấy tôi hỏi mãi, chồng tôi lấy lý do anh vừa xem bộ phim xúc động nên không cầm được nước mắt.

Hôm sau, tôi xin đến công ty trễ. Đợi chồng tôi đi làm, tôi vào phòng nuôi mèo kia. Sau khi tìm kiếm khắp phòng không thấy gì khả nghi, tôi bèn đến nhìn quanh con mèo. Trên cổ con mèo có một vòng đeo, tôi nhìn qua thì thấy có chữ gì đó. Đến khi nhìn rõ thì tôi phát hiện đó là tên một người phụ nữ, cùng số điện thoại liên lạc.

Chồng cứ về đến nhà là cưng con mèo rất kĩ càng, vô tình hỏi ra lý do phía sau, tôi rối bời không tin nổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lòng tôi rối bời gọi vào số điện thoại đó, bất ngờ được biết chủ nhân của số này, cũng là chủ của con mèo chồng tôi mang về nuôi, đã mất từ mấy ngày trước. Sau đó, tôi đến gặp một người bạn thân của chồng, tôi tin chắc rằng anh ấy biết về người phụ nữ kia. Trải qua cả tiếng năn nỉ anh ta, cuối cùng tôi cũng biết sự thật khiến mình rụng rời.

Người phụ nữ đã mất kia là người yêu cũ của chồng tôi. Cả hai từng có khoảng thời gian chung sống, sau đó thì chia tay, cô ấy lấy chồng. Chẳng bao lâu thì cô ấy ly hôn, mắc bệnh nặng. Khi biết tin người cũ bệnh khó qua, chồng tôi giấu vợ đến chăm nom. Khi cô ấy qua đời, chồng tôi đem con mèo kia về nuôi để tưởng nhớ người cũ.

Mấy ngày sau, tôi vẫn bàng hoàng như người mất hồn, nhìn chồng cứ về đến nhà là chạy vào phòng nuôi mèo. Người cũ của anh cũng đã mất, tôi ghen tuông thì được gì? Nhưng giờ thấy chồng nhìn vật nhớ chủ như thế, tôi chịu không nổi. Tôi phải làm sao đây?

 

Sau khi chồng mất, nửa đêm tôi nghe tiếng rên la của chị giúp việc, tò mò tôi mở cửa ra xem thì chết sững khi thấy cảnh tượng đó

Sau khi chồng mất, nửa đêm tôi nghe tiếng rên la của chị giúp việc, tò mò tôi mở cửa ra xem thì chết sững khi thấy cảnh tượng đó

Khi tôi biết sự thật này do chính chị tiết lộ thì quá bất ngờ, tôi không tin nổi việc chị và anh.

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