Chồng cũ năn nỉ nối lại tình xưa, tôi gật đầu đồng ý nhưng đến khi anh ta chia tay vợ mới, tôi chỉ cười nói điều khiến anh ta sốc tột độ

Tâm sự 10/07/2023 13:54

Đúng như đã hẹn, không lâu sau Lâm hớn hở tới tìm Liên với tờ đơn ly hôn vợ mới trên tay. Anh rối rít khoe...

Từ trước tới nay, Liên luôn tự tin với nhan sắc hoa khôi trường báo của mình. Hữu chồng cô, một "tiểu gia" chính hiệu, giám đốc một công ty đang trên đà phát triển, lại đẹp trai, galant mà cũng phải khó khăn lắm mới rước được cô về dinh.

Bạn bè ai cũng bảo Liên đúng là ‘hồng nhan bạc triệu’ mới lấy được Hữu. Đặc biệt bên anh cô luôn có cảm giác bình yên và tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng đúng là mưa đến đâu mát mặt đến đấy, nhất là chuyện tình cảm lại càng không thể nói trước được điều gì.

 

Hữu yêu vợ cuồng si đến như vậy, tưởng rằng cả đời không thể làm Liên tổn thương đến một lần. Ấy vậy mà đùng một cái vào một buổi sáng đẹp trời, cô nhận ngay được tin chồng mình đang có người đàn bà khác bên ngoài.

Chồng cũ năn nỉ nối lại tình xưa, tôi gật đầu đồng ý nhưng đến khi anh ta chia tay vợ mới, tôi chỉ cười nói điều khiến anh ta sốc tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô đau khổ tới chết đi sống lại. Vừa nhìn thấy chồng bước vào, cô lao ra xỉ vả, trách móc. Liên những tưởng Hữu sẽ ăn năn hối lỗi, xin cô tha thứ. Nhưng không, thái độ lạnh lùng tới vô tình của anh khiến cô sốc nặng:

“Cô vào mà soi gương đi, nhìn cô có khác gì cục mỡ di động đâu mà đòi tôi phải yêu chiều cô cho được. Nói thật, chỉ nhìn thấy thôi đã đủ rùng mình chứ chưa nói gì tới chạm vào”.

Câu nói của Hữu kết thúc bằng một nụ cười nhếch mép khiến tim Liên rỉ máu. Thì ra, anh phản bội cũng chỉ vì nhan sắc của cô không còn được như xưa. Vậy là bao năm ân nghĩa vợ chồng cũng chỉ có vậy.

Thất vọng tột độ về chồng nhưng vì con còn nhỏ, lại vì cả bản thân còn yêu Hữu rất nhiều nên Liên vẫn muốn cho anh cơ hội.

Song thật tiếc, từ khi lộ chuyện, Hữu công khai chuyện ngoại tình của mình. Đi đâu anh cũng dẫn người tình theo coi như không còn sự tồn tại của vợ.

Biết chẳng thể níu kéo được hơn, Liên quyết định ly hôn như một sự giải thoát cho bản thân, dù rằng khi đặt bút kí khi lòng cô cũng tan nát cả.

Liên kiên trì giảm cân và chiều bản thân bằng những bộ cánh mới để bắt đầu lại mọi thứ. Quả thật không lâu sau, những người bạn lâu ngày gặp lại đều ngạc nhiên trước sự lột xác ngoạn mục của cô. Cái cục mỡ di động của Hữu giờ lại long lanh với những đường con quyến rũ, căng tràn sức sống.

Chồng cũ năn nỉ nối lại tình xưa, tôi gật đầu đồng ý nhưng đến khi anh ta chia tay vợ mới, tôi chỉ cười nói điều khiến anh ta sốc tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, đi dự đám cưới của một người bạn thân. Hữu gặp Liên mà không khỏi ngẩn ngơ. Anh không thể tin vợ cũ của mình lại đẹp quyến rũ đến như vậy.

Nhìn vợ cũ với ánh mắt đắm đuối, trong lòng Hữu bắt đầu gợn chút xuýt xoa tiếc nuối. Cũng từ hôm đó, anh bắt đầu đến thăm con trai, việc mà từ khi ly hôn, anh chưa làm lần nào. Đặc biệt thái độ của Hữu khiến anh càng thêm hối hận. Gặp anh, cô vẫn nhẹ nhàng không một lần nhắc lại chuyện cũ.

“Chuyện cũ, em còn trách anh không?”.

Liên mỉm cười đáp: “Những gì đã qua em không còn muốn nhắc lại”.

Câu trả lời nước đôi của Liên đã gieo vào lòng Hữu một hi vọng mới. Anh nấn ná tới bên Liên cầm tay cô bảo:

“Tha thứ cho anh nhé. Nếu em cho anh cơ hội sửa sai, anh hứa sẽ bù đắp cho mẹ con em thật nhiều”.

Câu nói của Hữu nghe như xát muối vào lòng, Liên cúi xuống gật đầu để che đi nụ cười mỉa mai ẩn giấu dưới môi. Giọng cô cất lên trong ngập ngừng:

“Nhưng giờ anh đã có tổ ấm mới. Làm sao minh có thể quay lại được nữa?”.

Hữu hớn hở khẳng định:

“Chẳng có gì là không thể. Chỉ là anh có muốn hay không. Đợi anh 1 thời gian ngắn nhé”.

Đúng như đã hẹn, không lâu sau Hữu hớn hở tới tìm Liên với tờ đơn ly hôn vợ mới trên tay. Anh rối rít khoe:

“Mình lại tự do đến với nhau rồi. Từ nay anh sẽ chăm sóc mẹ con em hết lòng”.

Hữu đã nghĩ nghe anh nói thế, Liên sẽ nhảy lên vì hạnh phúc. Ai ngờ, mặt cô lạnh tanh nhìn chồng cũ một lượt từ trên xuống dưới bảo:

“Diễn chơi với anh thế là đủ rồi. Không ngờ anh bằng ngần này tuổi mà vẫn dại nhỉ. Nói anh nghe, không bao giờ có chuyện tôi đồng ý quay về với anh đâu. Đàn ông bạc tình như anh chỉ làm tôi ghê tởm”.

 

Câu nói của vợ cũ làm Hữu đứng ngây dại nhận ra ra rằng bấy lâu nay anh đã bị vợ cũ của mình cho vào tròng. Vậy là Hữu mất hết, mới không còn, cũ cũng không lấy lại được. Song anh cũng chẳng dám trách Hữu, bởi đây đúng là cái giá mà anh xứng đáng phải nhận.

 

Lao đến tìm chồng vào khách sạn với phụ nữ khác, vừa đến trước cửa căn nhà bề thế, tôi hối hận thẫn thờ ra về

Lao đến tìm chồng vào khách sạn với phụ nữ khác, vừa đến trước cửa căn nhà bề thế, tôi hối hận thẫn thờ ra về

Lén lút đi theo thấy chồng nghèo bước vào căn biệt thự bề thế, cảnh tượng lúc ấy tôi chỉ muốn đánh ghen nhưng rồi phải nuốt nước mắt vào trong.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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