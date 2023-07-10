Lao đến tìm chồng vào khách sạn với phụ nữ khác, vừa đến trước cửa căn nhà bề thế, tôi hối hận thẫn thờ ra về

Tâm sự 10/07/2023 12:49

Lén lút đi theo thấy chồng nghèo bước vào căn biệt thự bề thế, cảnh tượng lúc ấy tôi chỉ muốn đánh ghen nhưng rồi phải nuốt nước mắt vào trong.

Tôi quyết định sẽ ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Để đi đến lựa chọn này, tôi đã đắn đo rất nhiều. Trước hết là nghĩ đến các con tôi, sau đó là tiếc cho những năm tháng hết lòng vì nhà chồng mà không được công nhận hay đền đáp.

5 năm qua tôi đã sống rất vất vả, thậm chí là khổ hơn so với những người khác. Từ lúc mới về làm dâu, tôi đã phải chăm sóc mẹ chồng liệt giường. Mẹ chồng tôi không chỉ mất khả năng đi lại, bà còn khó tính và hay chửi bới. Vậy mà tôi vẫn nín nhịn, chăm bà đến lúc bà qua đời cũng là 3 năm tròn.

Trong thời gian ấy, tôi nào có được ở nhà để chuyên tâm nội trợ? Chồng tôi muốn học lên thạc sĩ rồi nghiên cứu nên lúc nào cũng bận rộn. Làm một chút việc nhà là anh lại cáu bẳn, chửi tôi siêng ăn nhác làm. Trong mắt chồng, một người không bằng cấp, học thức kém như tôi không đáng được anh tôn trọng.

Lao đến tìm chồng vào khách sạn với phụ nữ khác, vừa đến trước cửa căn nhà bề thế, tôi hối hận thẫn thờ ra về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ròng rã 5 năm nay, tôi đi nhặt ve chai kiếm tiền vừa nuôi 2 đứa con vừa đưa tiền cho chồng nghiên cứu và học tập. Căn nhà hiện tại chúng tôi đang ở đã xuống cấp nhưng chưa có tiền sửa. Nhiều đêm trời mưa dột xuống cả giường. Mẹ con tôi nằm co ro một góc mà không biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này.

Những năm qua, mỗi khi tôi mua bộ quần áo mới là nâng lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Còn chồng tôi, anh đòi phải mặc đồ đẹp nên bắt vợ mua cho những bộ đồ đắt đỏ.

Tính tôi xưa nay vốn không màng đến chuyện ăn mặc xấu đẹp. Cho đến mấy hôm trước, một người bạn của tôi nói: “Cậu đừng có mặc xấu quá, chồng cậu không trân trọng những gì cậu làm đâu”.

Lao đến tìm chồng vào khách sạn với phụ nữ khác, vừa đến trước cửa căn nhà bề thế, tôi hối hận thẫn thờ ra về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy khó hiểu nên hỏi lại, bạn tôi đành nói thật là cô ấy thấy chồng tôi đi cùng người phụ nữ khác vào khách sạn. Nhìn họ tình tứ chẳng khác gì tình nhân. Không những vậy, khi đi gặp mặt bạn bè, chồng tôi còn giới thiệu đó là vợ mình nữa.

 

Tôi đã quyết tìm hiểu mọi chuyện bằng được. Và tôi suýt nữa thì ngất khi thấy chồng đi thẳng vào một căn biêt thự cao cấp, người giúp việc căn nhà đó tỏ ra rất cung kính với chồng tôi. Khi anh trở ra, tôi thấy anh khoác tay người phụ nữ kia, nhìn họ hạnh phúc lắm.

Thật lòng lúc đó tôi chỉ muốn xông vào đánh ghen. Nhưng nhìn xuống dưới, thấy quần áo mình xộc xệch, tóc tai bơ phờ, tôi lại lững thững ra về.

 

Đến giờ phút này, tôi không còn gì vương vấn với chồng. Chồng tôi cũng chấp nhận để vợ nuôi con. Nhìn thái độ ấy, tôi hận anh thấu xương vì những gì anh đã làm quá tàn nhẫn. Tôi đã dành cả thanh xuân của mình để hy sinh vì chồng. Vậy mà cuối cùng, cái kết cho tôi thật cay đắng mọi người ạ.

 

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Nghe chồng nói hết câu, em nghẹn ngào nước mắt chực chờ rơi. E biết ơn anh nhiều lắm.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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