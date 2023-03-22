Chồng cũ hí hửng tới đưa thiệp cưới, tôi liền đưa ra một tờ giấy A4 khiến anh ta tay chân rụng rời liền hủy hôn ngay lập tức

Chiều qua, chồng cũ lại đến nhà và đưa tôi tấm thiệp mời cưới. Tôi thất thần một lúc rồi quyết định đưa giấy siêu âm thai cho anh ta xem. Vốn dĩ, tôi định dùng đứa bé để làm cầu nối, nối lại tình xưa với anh ta. Thật không ngờ...

Tôi từng rất hận chồng cũ. Sau khi ly hôn, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Thỉnh thoảng, tôi nghe được những chuyện liên quan đến anh ta thông qua bạn bè nhưng cũng không để tâm. Nửa năm trước, chồng cũ đột nhiên hẹn gặp tôi. Anh ta say xỉn, đau khổ vì bị thất tình đến mức chẳng còn biết gì. Tôi định chở anh ta về nhà nhưng anh ta cũng chẳng nhớ đường. Cực chẳng đã, tôi phải chở anh ta về nhà mình.

Rồi giữa chúng tôi xảy ra chuyện giường chiếu. 4 năm qua, tôi không qua lại với người đàn ông nào nên cũng cô đơn. Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân. Ảnh minh họa: Internet Từ hôm đó, một tuần, chồng cũ lại sang nhà tôi một lần và ở lại ngủ đêm. Từ hận, tôi bắt đầu nhớ nhung và yêu lại anh một lần nữa. Tôi không hề biết chuyện anh ta đã làm lành với người yêu và sắp cưới.

Chiều qua, chồng cũ lại đến nhà và đưa tôi tấm thiệp mời cưới. Tôi thất thần một lúc rồi quyết định đưa giấy siêu âm thai cho anh ta xem. Vốn dĩ, tôi định dùng đứa bé để làm cầu nối, nối lại tình xưa với anh ta. Thật không ngờ... Ảnh minh họa: Internet Thấy giấy siêu âm thai hơn 3 tháng, chồng cũ nhìn tôi bàng hoàng. Tôi bảo tùy anh quyết định. Anh ta bỏ ra ngoài, một lúc sau quay vào, vẻ mặt buồn bã nói đã gọi điện cho vợ sắp cưới để hủy hôn. Tôi ngạc nhiên. Anh nói bản thân anh cũng là đứa trẻ không cha, anh không muốn con anh lại trải qua những ngày tháng giống như mình. Tôi vui mừng, hạnh phúc nhưng cũng sợ sệt. Tôi sợ việc bắt đầu lại cuộc hôn nhân này vì đứa con sẽ trở thành bi kịch cho cả hai. Tôi sợ sẽ bị cả nhà chồng cũ coi thường, khinh rẻ. Nhưng tôi cũng muốn con có cha, tôi lại có chồng. Nhìn chồng cũ rầu rĩ, tôi lại chạnh lòng. Giờ tôi phải làm sao cho ổn thỏa đây?

Đi mời cưới cậu bạn thân đang làm bác sĩ, vừa tới phòng khám tim tôi như muốn rơi ra ngoài khi nhìn thấy vợ sắp cưới vừa bước xuống từ bàn mổ Trong lòng tôi đã định sẽ tìm hiểu rồi giải quyết chuyện này rõ ràng. Hôm sau, tôi đến bệnh viện phụ sản tìm người bạn bàn việc, cậu ấy là bác sĩ phụ khoa có tiếng ở đây. Khi tôi đi gần đến phòng khám của bạn thì tôi nhìn thấy vợ sắp cưới bất ngờ bước ra.

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