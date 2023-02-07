Tôi còn nhớ như in, chiều thứ 7 ấy anh nhắn tôi gửi con sang bên ông bà rồi ở nhà đợi anh về đón đi ăn tối. Tôi háo hức lắm, vì lâu rồi chúng tôi không hẹn hò riêng với nhau.

Cho đến bây giờ, chuyện đã xảy ra được hơn 1 tuần nhưng tôi vẫn không thể quên được cái ngày hôm đó. Ngày mà tôi phát hiện ra bộ mặt khủng khiếp đầy bệnh hoạn của chồng mình.

Lúc chồng nhìn thấy tôi, anh bước nhanh lên hôn tôi 1 cái rồi thủ thỉ: “Vợ anh xinh quá. Ăn tối xong mình sẽ ra khách sạn nhé, anh sẽ cho em hưởng thụ một buổi tối không thể nào quên. Chắc chắn em sẽ thích mê”.

Khi chồng về, anh ấy đưa cho tôi 1 túi đồ của hãng nội y nổi tiếng rồi giục tôi đi thay. Tôi vừa vui mừng vừa ngại ngùng, sau khi thay xong bộ đồ lót sexy chồng vừa mua tặng, tôi còn cố ý chọn 1 chiếc váy thật đẹp mặc vào. Trang điểm kỹ lưỡng, uốn tóc cầu kỳ, soi mình trong gương, tôi mỉm cười thầm ưng ý với vẻ ngoại của mình.

Lúc ấy tôi nào nghĩ ngợi gì, chỉ cho rằng chồng muốn “đổi gió” nên mới rủ vợ ra khách sạn. Ăn tối xong, trong người có chút hơi men lâng lâng, chồng chở thẳng tôi vào khách sạn mà anh ấy bảo đã đặt phòng trước.

Khi thấy anh không lấy chìa khóa phòng, tôi có thắc mắc thì anh bảo cứ lên phòng sẽ biết. Tôi làm sao ngờ được, đã có 1 người khác chờ chúng tôi sẵn trên phòng khách sạn rồi.

Khi cánh cửa bật mở, một người đàn ông lạ hoắc xuất hiện trước mắt khiến tôi ngỡ ngàng tột độ. Sự xuất hiện của anh ta nghĩa là sao?

“Anh ấy sẽ cùng với vợ chồng mình tận hưởng buổi tối hôm nay”, chồng mỉm cười với tôi nhưng lời anh nói ra thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Tôi phải ngẫm nghĩ một lát mới hiểu được ý tứ trong câu nói ấy. Tôi từng nghe về thú vui đổi vợ, đổi chồng hay “some” gì đó trên mạng, không ngờ có ngày câu chuyện như thế lại chính là của chồng tôi.

Thấy tôi không chịu bước vào phòng, chồng lên tiếng thuyết phục: “Hôm trước anh với vợ chồng anh ấy đã có 1 buổi tối tuyệt vời rồi. Hôm nay là ngày anh đáp lễ anh ấy, cũng là dịp để em biết về chuyện đó. Anh đảm bảo nó sẽ rất tuyệt, em chỉ cần hưởng thụ thôi, em sẽ không phải hối hận đâu”.

Tôi nghe mà không thể tin nổi những lời lẽ ấy lại được thốt ra từ miệng người chồng đạo mạo, đứng đắn như chồng mình. Tôi gào lên chất vất chồng, rằng hóa ra anh ta đã ngoại tình sau lưng tôi từ bao giờ. Nhưng anh ta lại cười xòa ra vẻ chẳng phải chuyện gì to tát.

“Em nói gì vậy, như này sao có thể gọi là ngoại tình. Đơn giản chỉ là một trò chơi, một cuộc vui để thỏa mãn ham muốn thể xác mà thôi. Sau khi ra về em vẫn là vợ anh, mà vợ anh ấy vẫn là vợ anh ấy, chẳng có gì khác cả”, chồng tôi nói như vậy.

Chồng càng nói càng khiến tôi cảm thấy ghê tởm và buồn nôn. Tôi lấy hết sức bình sinh, vùng chạy khỏi căn phòng ấy, mặc chồng gọi giật giọng đằng sau.

Ai có thể chấp nhận điều đó chứ tôi thì không bao giờ. Dù cởi mở, phóng khoáng đến mấy đối với tôi cũng chỉ là trong phạm vi 2 vợ chồng với nhau, chuyện tình dục sao có thể có sự xuất hiện của người thứ 3 được?

Tôi không tài nào hiểu được thú vui trong kiểu quan hệ “bầy đàn” như thế. Nhưng chồng tôi thì lại rất hào hứng và còn khẳng định đó không phải ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc chồng về nhà, anh ta trách mắng tôi vì khiến anh mất mặt và thất hứa với người đàn ông kia. Anh ấy bảo tôi rằng sống mà chẳng biết hưởng thụ, vợ chồng mãi với nhau cũng thấy tẻ nhạt, đó chỉ là 1 cách khác để tận hưởng chuyện ấy mà thôi. Nó chẳng hề liên quan gì đến gia đình hay tình cảm vợ chồng cả.

Chồng cho tôi suy nghĩ 1 tuần, bảo tuần sau sẽ hẹn người đàn ông kia để làm điều mà lần trước chưa làm được. Anh còn bảo, sau khi nhìn thấy tôi, người kia rất thích. Thậm chí anh ta còn tuyên bố, nếu tôi không chấp nhận thì chồng sẽ kiếm người khác thế chỗ tôi. Chuyện ấy đơn thuần giữa 1 vợ 1 chồng đã không còn khiến anh ta thỏa mãn nữa rồi.

Tôi phải làm thế nào đây? Làm theo lời chồng thì tôi không thể làm nổi. Nhưng nếu cự tuyệt thì cứ trơ mắt nhìn chồng làm những trò bệnh hoạn ấy sau lưng mình hay sao? Lẽ nào tôi chỉ còn cách ly hôn?