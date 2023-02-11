Chồng bỏ vợ già khó sinh con để theo gái trẻ đẹp, bẵng đi 3 năm nuôi con một mình, tôi bàng hoàng trước ngày anh thậm thụt ở cửa quỳ gối xin tha thứ vì điều hết sức đặc biệt

Tâm sự 11/02/2023 02:32

Xách vali đi khỏi nhà, tôi ê chề và nhục nhã, nhưng điều tôi phát hiện ra lại là chính cơ thể mình có dấu hiệu kì lạ: Tôi mang thai.

Tôi năm nay 43 tuổi, tôi hiện làm kế toán của một công ty vận tải với mức lương khá. Tôi với chồng cưới nhau cũng ngót nghét 20 năm. Chúng tôi yêu nhau từ khi hai đứa con học trung học. Sau khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, chúng tôi nắm tay nhau và tổ chức một đám cưới rình rang.

Sau khi cưới, như các cặp vợ chồng khác, chúng tôi dự định sẽ sinh một đứa con để ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Nào ngờ, sau 1 năm cố gắng, tôi vẫn chưa mang bầu. Tôi với chồng đưa nhau đi khám thì phát hiện cả tôi và anh đều gặp vấn đề.

Được gia đình, bạn bè động viên, chúng tôi không quản ngại gõ cửa rất nhiều bệnh viện, phòng khám lẫn nhà thầy lang để kiếm con. Nhưng 5 năm, 10 năm rồi 15 năm trôi qua, con vẫn chẳng đến với chúng tôi. Tôi và chồng kiếm được bao nhiều tiền đều mang cả đi kiếm con. 15 năm qua, con chưa có còn chúng tôi thì gần như tay trắng.

Chồng bỏ vợ già khó sinh con để theo gái trẻ đẹp, bẵng đi 3 năm nuôi con một mình, tôi bàng hoàng trước ngày anh thậm thụt ở cửa quỳ gối xin tha thứ vì điều hết sức đặc biệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi trải qua nhiều lần chữa bệnh đau đớn, lại thêm nghĩ ngợi, bi quan nên nhan sắc từ lâu đã phai tàn. Tôi cũng chẳng buồn chăm chút lại vẻ ngoài và đôi môi rất hiếm khi hé nở nụ cười. Chồng tôi ban đầu cũng động viên tôi nhiều nhưng sau nhiều năm kiếm con nhưng vô vọng, tôi cũng nhận thấy vẻ thất vọng, buông xuôi trong anh. Tôi nhiều lần đòi ly hôn để giải thoát cho cả hai nhưng anh vẫn im lặng.

Gần đây, gần nhà chồng tôi có dự án chung cư sắp được xây dựng. Bố mẹ chồng tôi bỗng chốc có một khoản tiền đền bù lớn. Tôi biết chắc chắn bố mẹ chồng sẽ cho chồng tôi một khoản tiền nhưng tôi không hỏi đến vì với tôi tiền bạc lúc này chẳng còn quan trọng nữa.

Bố mẹ chồng tôi ban đầu rất ủng hộ vợ chồng tôi đi chạy chữa. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, tốn rất nhiều tiền bạc vẫn vô vọng, họ quay sang ghẻ lạnh, hắt hủi tôi. Tôi không trách họ nửa lời.

 

Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Cô gái đó tên là Lê, trẻ hơn tôi 15 tuổi, xinh đẹp và quyến rũ. Bồ của chồng thâm chí còn trơ trẽn nhắn tin, gọi điện đòi tôi buông tha cho anh ấy. Chồng tôi ngang nhiên dẫn cô bồ về ra mắt và cô bồ được bố mẹ chồng tôi vô cùng yêu mến. Thất vọng, đau khổ tột cùng, tôi đưa anh tờ đơn ly dị rồi xách vali ra khỏi nhà.

Sau khi trở về nhà mẹ đẻ, tôi đột nhiên thấy người khang khác, hay chán ăn, mệt mỏi. Khi thử thai, tôi vỡ òa khi thấy 2 vạch. Vậy là lần đầu tiên sau hơn chục năm chạy chữa, tôi được làm mẹ. Tôi vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy cay đắng! Kể từ đó, tôi luôn lấy con làm lẽ sống. Tôi không hề liên lạc với chồng kể từ khi chúng tôi hoàn tất thủ tục ly dị. Chắc anh cũng không biết chúng tôi có đứa con này.

Chồng bỏ vợ già khó sinh con để theo gái trẻ đẹp, bẵng đi 3 năm nuôi con một mình, tôi bàng hoàng trước ngày anh thậm thụt ở cửa quỳ gối xin tha thứ vì điều hết sức đặc biệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trôi đi, con trai tôi dần lớn khôn, cứng cáp. Một hôm, khi đang đưa con ra ngoài chơi, tôi bắt gặp chồng cũ đứng ở trước cửa nhà. Sợ mọi người nhòm ngó, dị nghị, tôi miễn cưỡng mời anh vào nhà chơi. Khi nói chuyện, chồng tôi đã rơi nước mắt, quỳ xuống xin tôi tha thứ và để con được nhận bố. Hóa ra sau khi về chung sống được ít lâu, cô bồ đã ôm trọn khoản tiền tiết kiệm của chồng tôi và cao chạy xa bay.

Tôi không đồng ý với những khẩn cầu của chồng và nhẹ nhàng mời anh ấy về. “Giờ mẹ con tôi đang sống yên bình và hạnh phúc. Anh đừng đến tìm làm gì cho mất công. Con trai tôi chỉ có mẹ, không có bố”, tôi lạnh nhạt.

Tuy nhiên, chồng tôi từ hôm đó vẫn liên tục liên lạc. Hết ngọt nhạt cầu xin, anh ta chuyển sang dọa nạt sẽ bắt cóc con của tôi bất cứ lúc nào khiến tôi hoang mang, lo sợ. Hiện tại, tôi vẫn chưa biết phải làm sao. Bố mẹ tôi vẫn khuyên tôi nên quay lại với chồng, vì dù sao giờ chúng tôi đã có 1 đứa con chung nhưng giờ tình cảm của chúng tôi dành cho nhau đâu còn như trước, đâu phải bảo hàn gắn là sẽ hàn gắn được.

 

Tặc lưỡi lấy cô vợ 36 tuổi, đêm tân hôn lao vào như chưa từng được yêu, vừa xong cuộc ‘ân ái’ vợ tuyên bố một điều khiến tôi xây xẩm chỉ muốn ly hôn ngay lập tức

Tặc lưỡi lấy cô vợ 36 tuổi, đêm tân hôn lao vào như chưa từng được yêu, vừa xong cuộc ‘ân ái’ vợ tuyên bố một điều khiến tôi xây xẩm chỉ muốn ly hôn ngay lập tức

Nghe dứt lời cô ấy nói mà tôi xây xẩm, tôi không ngờ kế hoạch của cô ấy lại trớ trêu đến mức tôi chỉ muốn ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 33 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt