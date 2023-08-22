Chồng báo đi công tác dài ngày, nghĩ cảnh ở 1 mình tôi bèn rủ cô bạn thân qua ngủ cùng, trong lúc mơ ngủ, tôi cảm thấy có bàn tay lạnh sờ vào người mình, từ dưới áo rồi đi dần lên...

Tâm sự 22/08/2023 02:05

Tuyết là cô bạn thân luôn đối xử chân thành và hết mình với tôi. Chỉ cần tôi gọi một tiếng, Tuyết sẵn sàng chạy tới giúp đỡ tôi. Nhiều khi tôi thấy mình tâm sự với cô bạn này còn nhiều hơn cả chồng. Với tôi, Tuyết là người bạn cực kì quan trọng.

Đêm đó chồng đi công tác, tôi và Tuyết sau khi ăn uống no say cùng nhau rồi cùng nằm trên giường lướt điện thoại, xem phim. Sau đó tôi mơ màng không biết mình ngủ từ lúc nào. Trong lúc mơ ngủ, tôi cảm thấy có bàn tay sờ vào người mình, từ dưới áo rồi đi dần lên, thò vào trong áo của tôi.

Tôi bất ngờ tỉnh dậy, tôi hoảng sợ vì nghĩ có người lạ vào nhà mình. Nhưng khi tỉnh táo lại, tôi chết sững nhớ lại chỉ có Tuyết ngủ cùng tôi tối nay. Ngày trước chúng tôi cũng có ôm nhau thân thiết, nhưng bây giờ hành động này của Tuyết làm tôi hoang mang.

Chồng báo đi công tác dài ngày, nghĩ cảnh ở 1 mình tôi bèn rủ cô bạn thân qua ngủ cùng, trong lúc mơ ngủ, tôi cảm thấy có bàn tay lạnh sờ vào người mình, từ dưới áo rồi đi dần lên... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe Tuyết thỏ thẻ: “Tao thích mày lâu lắm rồi, chỉ có mày là vô tâm đi lấy chồng, tao thì vẫn cứ ở vậy”. Tôi choáng váng không thể cử động, tôi chẳng biết trả lời sao với cô bạn thân này. Tôi không thấy sợ cô ấy, chỉ thấy có lỗi vì không thể đáp lại tình cảm lớn lao này.

Tôi chỉ có thể ôm lấy Tuyết như một lời xin lỗi. Sau hôm đó, Tuyết vẫn cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Nhưng tôi biết nó tổn thương thế nào, tôi cũng chẳng thể vô tư thoải mái như trước. Nhưng tôi cũng không thể cắt đứt với Tuyết, tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi chẳng biết đó làm cảm giác gì, trong khi tôi đã có chồng.

Chồng báo đi công tác dài ngày, nghĩ cảnh ở 1 mình tôi bèn rủ cô bạn thân qua ngủ cùng, trong lúc mơ ngủ, tôi cảm thấy có bàn tay lạnh sờ vào người mình, từ dưới áo rồi đi dần lên... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác không nỡ để một người rời xa mình, vừa nghĩ tới đã thấy không thể sống vui vẻ, thì có phải là tình yêu hay không? Nếu thế thì với chồng tôi phải thế nào đây? Tôi phải làm với mớ rối rắm trong lòng mình đây?

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