Ly hôn chồng chưa lâu, tôi lỡ dại 'đi quá giới hạn' với người đàn ông xa lạ, nào có ngờ sau đêm ấy tôi lãnh hậu quả khôn lường

Càng sống cùng với người chồng mà chị không có cảm xúc, chị cảm thấy mọi thứ trống rỗng. Trong một lần hai vợ chồng mâu thuẫn, không thể chịu đựng nổi cơn bạo hành của chồng, chị đã bế con gái chạy trốn khỏi căn nhà mà lâu nay không phải là tổ ấm nữa. Chị đã quyết tâm ly hôn người chồng ích kỷ, vô trách nhiệm, không cùng quan điểm sống với mình.

Không có ít người đàn ông muốn đến với chị nhưng trong thâm tâm, chị thực sự sợ đàn ông Việt. Với chị, họ không ích kỷ thì gia trưởng, không keo kiệt thì vũ phu… Chị mất niềm tin và sợ cảm giác đau khổ mà họ mang đến cho chị.

Sau ly hôn, chị chỉ muốn sống bình yên bên con gái. Thế nhưng, chị còn trẻ, chị có những khát khao, chị sợ cảm giác cô đơn khi đêm về, khi tiếng con gái thở nhè nhẹ và chìm vào giấc ngủ. Chị cũng muốn có một người yêu thương, một người mà chị có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, một người mà chị có thể khóc nức nở khi gặp những ấm ức trong cuộc sống.

Chị quyết định làm quen với trai Tây. Chị hy vọng, ở một đất nước văn minh, trai Tây sẽ cư xử văn minh, sẽ trân trọng phụ nữ và sẽ biết cách chiều chuộng, yêu thương chị. Người đàn ông Mỹ mà chị mới quen quyết định thuê nhà cùng khu chung cư với chị để tiện cho việc hẹn hò.

Vậy là hàng ngày, thay vì hẹn hò ở những địa điểm lãng mạn thì anh lên căn hộ của chị ăn tối và vui vẻ cùng chị. Mấy tháng đầu, chị cảm thấy hạnh phúc với những cảm xúc mới mẻ, với cách mà anh chiều chuộng chị và khiến chị đê mê.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, một lần, người cùng chung cư rỉ tai với chị đã bắt gặp bạn trai Tây của chị không ít lần tay trong tay với một cô gái trẻ trung, sexy anh đưa về nhà. Chị ớ người và nhận ra rằng, bấy lâu mình đang “bao” trai Tây, phục vụ miễn phí người tình nước ngoài. Chị cảm thấy mình thực sự ngu ngốc vì bị lợi dụng mà không biết.

Chị lại một lần nữa chuyển nhà vì không muốn hàng ngày nhìn thấy cảnh chướng mắt của bạn trai Tây với người tình mới ngay tại khu chung cư mình đang ở.