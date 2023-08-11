Chở vợ đi làm tóc, vừa tới tiệm chồng bỗng quay ngoắt đi, tôi sửng sốt khi thấy người này xuất hiện sau cánh cửa rồi tiết lộ sự thật động trời

Tâm sự 11/08/2023 04:45

Trong lúc tôi đứng nhìn theo bóng dáng của Thắng vừa mất dạng, 1 người đàn ông từ trong quán thò đầu ra ngoài. Gã đó có vẻ bực bội, gào lên một câu chửi.

Thời gian gần đây, Thắng liên tục nhắc vợ đi nhuộm tóc và làm xoăn để chuẩn bị đón Tết. Cứ tiếc tiền, tôi lần khần mãi chẳng đi. Thế là nhân dịp nghỉ lễ, anh quyết định đích thân chở tôi đi và sẽ chờ ở đó.

Buổi sáng hôm qua, tôi chọn 1 bộ đồ đơn giản nhưng gọn gàng rồi cùng chồng tới quán ở trên thành phố, cách nhà chừng 10km. Quán này hội bạn tôi giới thiệu là giá cả phải chăng, thuốc tốt, tóc dùng hóa chất xong mà vẫn suôn mềm, không sơ. Thế nên, dù cách nhà hơi xa tôi vẫn lặn lội tới.

Khi tới nơi, Thắng nhìn địa chỉ, nhìn 1 lượt bên ngoài, và nhìn cả chiếc xe SH đỗ ở ngoài với ánh mắt kiểu hơi ngờ ngợ. Anh bất ngờ hỏi tôi:

- Quán em bảo là quán này á?

- Đúng rồi chồng, hơi xa nhà nhưng mà được lắm. Bọn bạn em ai cung làm ở đây cả.

- Ừa ừa... Đưa mũ đây cho anh.

Thắng ậm ừ, nhận mũ bảo hiểm từ mũ tôi nhưng có vẻ hơi lo nghĩ điều gì đó. Nhưng một bóng dáng vừa thoáng lướt qua, Thắng vội vàng quay xe rồi phi thẳng. Thậm chí, anh còn chẳng kịp chào vợ dù đang đứng ở cạnh bên.

Chở vợ đi làm tóc, vừa tới tiệm chồng bỗng quay ngoắt đi, tôi sửng sốt khi thấy người này xuất hiện sau cánh cửa rồi tiết lộ sự thật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sốc... Có chuyện gì mà anh lại phản ứng như thế? Chẳng phải anh bảo là chờ tôi làm tóc sao? Thế mà giờ còn chưa kịp đặt chân vào trong salon lại quay ngoắt không kịp chào vợ?

Tôi đứng thất thần, có khi nào chủ quán lại là tình cũ của Thắng? Hay đó là người có mối quan hệ bất chính của anh? Tôi thoáng nghĩ tới những điều đó đã sợ hãi. Thế nhưng, mọi chuyện có vẻ không tệ như tôi nghĩ, mà tệ theo 1 cách khác.

Trong lúc tôi đứng nhìn theo bóng dáng của Thắng vừa mất dạng, 1 người đàn ông từ trong quán thò đầu ra ngoài. Gã đó có vẻ bực bội, gào lên một câu chửi:

- Cái thằng đó rõ là vừa ở đây, nhìn giống lắm. Nó khất lần khất nữa xong mất hút. Không phải nể tình anh em thì tao đã về tận nhà

Tôi hiểu, người đàn ông đó đang muốn nói tới Thắng, nên tôi cũng gặng hỏi. Nào ngờ trong cơn bực bội, gã đàn ông kia cũng chẳng giữ kẽ, tuôn ra một tràng.

Thì ra, Thắng là bạn của anh ta từ lâu. Bà chủ salon tóc này là vợ của gã và Thắng cũng biết. Vì mối quan hệ tốt, Thắng hỏi vay 100 triệu để làm ăn, ban đầu nói là vay 3 tháng nhưng đã 2 lần 3 tháng rồi anh vẫn không trả. Đáng trách nhất chính là thái độ của anh khi chủ nợ nhắn tin, gọi điện, anh hoàn toàn phớt lờ.

Tôi bàng hoàng, chẳng còn hứng thú gì làm đẹp nữa, xin phép đi về và hứa sẽ trả nợ lại sớm nhất. Thế nhưng, khi tôi chất vấn thì Thắng mới bật khóc thú nhận... Hóa ra, anh bị yếu và khó có con, anh vay tiền đi chữa. Song, công việc cũng không thuận lợi dẫn tới không còn khả năng trả nợ.

Tôi nghe xong mà lại buồn càng thêm buồn... Tự dưng mang 1 đống nợ, lại sợ không được làm mẹ. Thắng vẫn ra sức xin lỗi vợ, tìm mọi cách giúp tôi vui nhưng thực sự tôi không cười nổi. Dù hiểu rằng chẳng phải lỗi ở anh nhưng sao tôi lại không giận và ghét anh thế này...

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