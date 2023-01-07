Cho mẹ chồng cũ của vợ vay tiền, 2 tháng sau tôi 'há hốc miệng' khi chứng kiến tận mắt điều bà làm

Tâm sự 07/01/2023 06:36

Cho bà vay tiền xong, tôi cũng chỉ còn một chút để phòng xa nhỡ gia đình xảy ra chuyện gì thôi. Bà liên tục cảm ơn và hứa hẹn sẽ hoàn trả trong thời gian sớm nhất nhưng tôi không hy vọng gì nhiều.  

Tôi đến với vợ khi cô ấy từng có một cuộc hôn nhân, chồng cũ của vợ qua đời vì bệnh hiểm nghèo, để lại vợ cùng hai đứa con thơ dại.

Tôi là trai tân chưa từng có quá khứ nhưng muộn vợ, vẫn hơn cô ấy 2 tuổi. Thương cô ấy cũng thương cả hai đứa trẻ, chúng tôi lại rất hòa hợp, bởi thế tôi chấp nhận coi con riêng của vợ như con cháu ruột của mình. Khi chưa tái hôn, vợ cùng 2 con vẫn ở chung với bố mẹ chồng cũ. Lấy tôi rồi, cô ấy đưa hai đứa trẻ về sống trong căn nhà mà tôi thuê. Cuộc sống không giàu có thừa thãi nhưng êm ấm và vui vẻ.

Vợ tôi từng trải qua mất mát đau thương, cô ấy vô cùng trân trọng gia đình. Hai đứa trẻ cũng dần khôn lớn, chúng tôi dự định sang năm sẽ sinh một đứa con chung. Cách đây 2 tháng, mẹ chồng cũ của vợ đột nhiên tìm đến nhà khóc lóc than thở rằng bà đi khám phát hiện bị bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị. Giờ còn mỗi căn nhà cũ, là nơi để ông bà có chỗ trú chân, bán đi chữa bệnh thì biết ở đâu? Rồi bà ngỏ lời vay tiền vợ chồng tôi vì trước mắt không biết vay tiền của ai.

Tôi gọi vợ vào phòng hỏi cô ấy nghĩ thế nào. Vợ nói nếu có thể thì rất muốn giúp vì dù sao bà cũng là bà nội của hai đứa trẻ. Hơn nữa chồng cô ấy mất sớm, về cả tình và lý cô ấy vẫn có phần trách nhiệm thay anh báo hiếu bố mẹ. Ngoài ra lúc trước bà cũng cũng yêu thương và đối xử tốt với 3 mẹ con vợ lắm.

“Đó là về phần em thôi, còn anh đối với bà không có liên hệ, ràng buộc gì cả. Anh quyết định thế nào em không dám đánh giá hay hờn trách. Những gì anh làm cho 3 mẹ con em đã quá đủ rồi”, vợ nói.

Tính tôi thì vốn thương người, bà lại có mối liên hệ với vợ và 2 đứa bé, bởi vậy sau khi suy nghĩ tôi quyết định rút 200 triệu tiết kiệm để dành mua nhà cho bà mượn. Cho bà vay tiền xong, tôi cũng chỉ còn một chút để phòng xa nhỡ gia đình xảy ra chuyện gì thôi. Bà liên tục cảm ơn và hứa hẹn sẽ hoàn trả trong thời gian sớm nhất nhưng tôi không hy vọng gì nhiều.

Cho mẹ chồng cũ của vợ vay tiền, 2 tháng sau tôi 'há hốc miệng' khi chứng kiến tận mắt điều bà làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ai ngờ đâu sau 2 tháng, bà đột nhiên mang đến trả chúng tôi đầy đủ 200 triệu, đồng thời còn tặng cho chúng tôi một tấm thẻ bên trong có hẳn 2,5 tỷ đồng! Lúc đó hai đứa mới ngã ngửa biết mẹ chồng cũ của cô ấy nói dối để thử lòng chúng tôi! Mẹ chồng cũ của vợ mỉm cười mãn nguyện rời đi, có lẽ bà đã dự đoán được chúng tôi sẽ trả lời như thế. Bà khóc bảo có mỗi một mụn con trai thì anh mất sớm, cũng may là còn hai đứa cháu nội. Giờ con dâu và 2 cháu tìm được một gia đình mới hạnh phúc, ông bà cũng yên lòng, quyết định về quê an hưởng tuổi già.

Ngoài chỗ ở hiện tại, ông bà còn một mảnh đất dành dụm mua được từ trước, giờ lên giá khá nhiều. Ông bà bán hết 2 mảnh đất đi được món tiền đáng kể, về quê mua căn nhà nhỏ, gửi một món vào ngân hàng để lấy lãi chi tiêu, còn lại ông bà cho chúng tôi 2,5 tỷ đồng mua nhà ở. “Mẹ coi hai đứa như con, có thời gian thì đưa các cháu về quê thăm bố mẹ nhé!”, bà dặn dò. Bà để chúng tôi tự quyết định số tiền kia, không hề nói là chỉ cho hai cháu nội.

Vợ chồng tôi ngỡ ngàng, từ chối không được đành nhận món tiền. Nhưng chúng tôi khẳng định với bà căn nhà mua sẽ thuộc quyền sở hữu của hai đứa trẻ, chúng tôi không liên quan.

Mẹ chồng cũ của vợ mỉm cười mãn nguyện rời đi, có lẽ bà đã dự đoán được chúng tôi sẽ trả lời như thế. Đây thực sự là món quà ngoài sức tưởng tượng, đúng là cứ cho đi thì sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp thôi.

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