Chọn lấy một cô vợ đẹp thay vì ngoan ngoãn hiền lành có lẽ là việc đáng hối hận nhất cuộc đời tôi.

Dĩ nhiên sự hối hận muộn màng này không thể thay đổi được những điều tồi tệ mà tôi đang phải chịu đựng chỉ để duy trì cuộc hôn nhân cho con cái có một gia đình trọn vẹn.

Ngày còn trẻ tôi cũng thuộc dạng bảnh bao, đàng hoàng bởi diện mạo ưa nhìn cùng công việc ổn định với mức lương khá cao. Dĩ nhiên trong công ty tôi lúc đó cũng có rất nhiều cô gái bật đèn xanh nhưng người làm tôi chú ý hơn cả là Thu.

Em là người tỉnh lẻ nhưng ra Hà Nội học đại học và quyết tâm trụ lại ở đây. Sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng cuối cùng em đã xin được vào làm tại công ty tôi, một công ty liên doanh với nước ngoài đầy danh giá.

Thu rất hiền lành, em nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng khiến người khác thấy vô cùng thiện cảm, tôi cũng không rõ mình đã yêu em hay chưa nhưng thực sự tôi rất để ý em cho dù xét về nhan sắc thì em thua hẳn những cô gái khác.

Tính Thu rụt rè, tôi thì cũng chẳng nhiệt tình và quyết tâm nên dù biết trong lòng có nhau mà chúng tôi vẫn giữ khoảng cách bằng sự gượng gạo, ngại ngùng.

Ảnh minh họa: Internet

Rồi Vân xuất hiện, em là gái Thủ đô lại được sinh ra trong gia đình có điều kiện. Em vào làm ở công ty tôi là do sự sắp xếp của bố mẹ. Với vẻ xinh đẹp xuất sắc cùng thần thái sang chảnh quyến rũ em đã khiến biết bao chàng trai trong công ty tôi xiêu lòng ao ước.

Tuy nhiên, em luôn tỏ thái độ lạnh lùng, hờ hững khiến cho tất cả hi vọng đều bị dập tắt. Chính cái cảm giác khó khăn để chinh phục toát ra từ nơi em đã khiến tôi muốn thể hiện bản lĩnh của mình.

Tôi đã dồn mọi sự chú ý và quyết tâm của mình sang Vân và thực sự bỏ quên Thu. Có lẽ Thu đã rất buồn nên em tìm cách lảng tránh và gần như không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Sau sáu tháng làm quen, chinh phục Vân đã nhận lời làm vợ tôi. Cảm giác lúc đó vừa hãnh diện lại vừa hoang mang vì tôi không biết liệu cô gái này có thực sự phù hợp với mình. Nhưng đám cưới vẫn được diễn ra vô cùng hoành tráng, hai gia đình môn đăng hộ đối và chúng tôi cũng rất đẹp đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tưởng chừng như sự hoàn hảo ấy sẽ là tiền đề cho một tương lai hạnh phúc trọn vẹn nhưng không. Tất cả đã đảo lộn chỉ sau đám cưới hai tuần. Vợ tôi được nuông chiều từ bé nên cô ấy không biết làm hoặc không muốn làm bất cứ việc gì kể cả là cắm nồi cơm hay quét cái nhà.

Ban đầu tôi cố gắng làm để cô ấy học làm theo nhưng Khánh lại tỏ ra khó chịu về điều đó. Cuối cùng tôi thành thuê một chị giúp việc. Trớ trêu thay lại gặp đúng kẻ gian xảo nên chị ta đã cuỗm đi một số tiền khá lớn. Vợ chồng tôi lục đục, mâu thuẫn cũng từ đó. Rồi cô ấy sinh con, cô ấy đòi nuôi con bằng sữa ngoài hoàn toàn để giữ dáng.

Tôi sốc và tức giận vô cùng trước cái quyết định quá ích kỷ của vợ mình nhưng vẫn không thể làm cô ấy lay chuyển. Nhìn con tôi mới sinh mà không được cảm nhận hơi ấm từ dòng sữa mẹ thiêng liêng mà tôi đau đớn, phẫn nộ vô cùng. Khánh cũng không biết vun vén cho gia đình, cô ấy mua sắm vô tội vạ theo sở thích.

Thậm chí mua về vứt đó không dùng mặc dù đó là những món đồ đắt tiền. Tôi góp ý thì cô ấy nổi khùng lên nói tôi đàn ông mà xét nét này nọ khiến tôi tự ái rất nhiều. Dù có gia đình nhưng cô ấy thường xuyên bỏ con cái lại cho tôi chăm sóc để đi tụ tập bạn bè, tôi cũng không quá khắt khe nhưng việc làm đó diễn ra quá thường xuyên khiến tôi không khỏi bực mình.

Hễ cứ động nói đến vấn đề gì là chúng tôi cãi vã rồi chiến tranh lạnh. Nhìn hai đứa con ngủ say sưa trong khi mẹ nó vẫn mải tụ tập ở đâu đó chưa thèm về mà tôi chỉ biết cay đắng thở dài. Bất giác tôi nhớ về Thu, cô gái hiền lành dịu dàng và vô cùng giản dị. Giá như ngày đó... tôi mỉm cười chua chát rồi bỏ ra ban công hút thuốc đến tận nửa đêm.