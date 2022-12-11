Bạn gái luôn giấu kín một điều chưa bao giờ tiết lộ, đêm tân hôn, tôi đỏ mắt nhìn em phơi bày trong khách sạn

Tâm sự 11/12/2022 06:19

Đã là vợ chồng nên tôi càng tò mò thêm nữa. Khi đến thời khắc linh thiêng trong phòng khách sạn, tôi lặng người khi biết lý do.

Tôi nghĩ phụ nữ thích mặc váy là đương nhiên, nhưng người yêu của tôi lại không như thế.

Từ lần gặp đầu tiên đến khi quen nhau, Thúy luôn chỉ mặc quần dài. Khi nghe tôi hỏi sao lại như thế thì người yêu của tôi chỉ nói là vì không thích.

Nhưng tôi lại nghĩ chắc vì Thúy chưa bao giờ thử mặc qua váy nên mới như thế. Dù sao phụ nữ mặc váy cũng rất đẹp, tôi chợt nghĩ nếu bạn gái mặc váy thì chắc sẽ rất xinh đẹp. Ngày sinh nhật của Thúy, tôi tự tay chọn hai bộ váy thật đẹp để tặng cho người yêu. Tôi còn nói với cô ấy rằng tôi rất mong chờ nhìn cô ấy mặc hai bộ váy này để tôi ngắm nhìn.

Nhưng Thúy lại không quan tâm mong muốn đó của tôi, cô ấy chẳng thèm ngó ngàng gì đến hai bộ váy, còn tỏ thái độ khó chịu, bực bội với tôi. Tôi không biết mình đã làm gì sai. Tôi thật sự chỉ muốn góp ý để Thúy trông xinh đẹp hơn. Cô ấy có thân hình ưa nhìn, mặt mày khả ái, khi mặc váy chắc chắn sẽ càng thêm quyến rũ.

Bạn gái luôn giấu kín một điều chưa bao giờ tiết lộ, đêm tân hôn, tôi đỏ mắt nhìn em phơi bày trong khách sạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó tôi nghe Thúy nghiêm túc nói một câu: “Em thật sự không thích, anh hãy tôn trọng em”. Tôi đành cho qua, gật đầu xuôi theo cô ấy. Dù sao bạn gái tôi có mặc váy hay không thì tôi vẫn yêu cô ấy.

Quen nhau được một năm thì tôi và Thúy đi chơi xa cùng nhau. Tôi lên kế hoạch cẩn thận cho lần đi chơi này, vì cuối cùng Thúy cũng đồng ý ở cùng khách sạn với tôi. Chúng tôi đi chơi biển nhưng Thúy lại không thể mặc đồ tắm nên tôi cũng có chút tiếc nuối.

Lần đầu tiên ở cùng phòng với nhau, tôi và Thúy có chút ngượng ngùng và cả mong đợi. Tôi tắm trước rồi đi ra ngoài đợi Thúy. Nhưng tôi lại bỏ quên điện thoại trong phòng tắm nên vô tư đẩy cửa bước vào. Thúy cũng không khóa cửa nên tôi bất ngờ khi nhìn thấy cô ấy đang k.hỏa t.hân. Nhưng điều làm tôi choáng váng nhìn không rời khỏi cơ thể của bạn gái là đôi chân của cô ấy.

Bạn gái luôn giấu kín một điều chưa bao giờ tiết lộ, đêm tân hôn, tôi đỏ mắt nhìn em phơi bày trong khách sạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ đùi của Thúy trở xuống có rất nhiều vết sao chi chít, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời được. Thấy tôi như thế Thúy cũng không hoảng, bình tĩnh mặc lại quần áo rồi nắm tay tôi lôi ra ngoài.

Thúy kể tôi nghe những vết sẹo đó do bố dượng của Thúy gây ra. Bố và mẹ Thúy ly hôn, cô ấy sống cùng mẹ rồi bà ấy tái hôn. Bố dượng là người đàn ông thích cờ bạc và đ.ánh đ.ập vợ con. Mẹ của Thúy dù biết con gái bị thương, bản thân bà cũng chịu đựng không ít trận đòn nhưng vẫn cắn răng không chịu ly hôn. Chỉ vì bà ấy không muốn mang tiếng hai đời chồng. Sau này khi Thúy đủ lớn để dọn ra ở riêng, những vết sẹo kia cũng không thể mờ đi được.

 

Tôi lặng người đỏ mắt ôm lấy người yêu của tôi vào lòng. Tôi thương cô ấy quá, tự hứa với lòng sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, bảo vệ cô ấy cả đời này.

 

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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