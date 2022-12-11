Chờ vợ ngủ say, chồng lén làm điều này trong đêm với cô ấy, nào ngờ chưa mở màn, anh đã phát hiện sự thật kinh hãi

Tâm sự 11/12/2022 06:10

Thấy vợ liên tục từ chối mình làm anh vô cùng nghi ngờ. Trong đêm tối, chờ vợ ngủ say, anh đã lén làm chuyện này nào ngờ...

Cứ tưởng vợ chỉ đùa, ai dè đúng là những lần sau gạ gẫm thì Thu không chịu cho đụng vào người. Thậm chí cô còn bắt chồng ngủ riêng nữa, khỏi phải nói lúc đó Tú hậm hực như nào…

Yêu nhau hơn 5 năm thì Tú và Thu đi đến kết hôn, khỏi phải nói Tú hạnh phúc như thế nào vì anh đang nghĩ đến đêm tân hôn của mình. Suốt mấy năm yêu nhau gạ gẫm đủ đường, năn nỉ đủ thứ để xin Thu vào nhà nghỉ nhưng Tú vẫn không chỉ nhận được cái lắc đầu của Thu khiến anh hậm hực vô cùng.

- 5 năm mà em còn cấm vận anh thì đúng là cạn lời đấy. Em định để anh thành thằng gay đấy à?_ Tú nói.

- Ham hố như anh còn lâu mới gay nhé. Mà có gay thật thì đêm tân hôn em chữa cho hết gay...

- Đằng nào anh cũng lấy em…thì em cho anh hưởng cái ngàn vàng trước không được à?

- Không là không. Nếu anh muốn thì phải cưới em về đã.

Nghe Thu nói như vậy nên Tú cũng cưới sớm vì tình yêu, và rồi một đám cưới đẹp như mơ của Thu và Tú diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Cả buổi lễ bị mọi người trêu về đêm tân hôn khiến Tú càng phấn khởi. Sau khi khách khứa về hết thì anh kéo luôn vợ lên phòng lao vào như con hổ đói.

Chờ vợ ngủ say, chồng lén làm điều này trong đêm với cô ấy, nào ngờ chưa mở màn, anh đã phát hiện sự thật kinh hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Ơ..đau em..Đây là lần đầu của em đấy.

- Em nói buồn cười, em lần đầu thì anh cũng lần đầu chứ sao. Em bắt anh nhịn 5 năm rồi…giờ phải bù đắp cho anh.

Thế là đêm đó vợ chồng Thu và Tú có màn đầy hưng phấn. Cứ tưởng sau đêm tân hôn mất sức như vậy thì Tú phải bồi bổ sức khỏe rồi mấy ngày nữa mới đòi hỏi chuyện ấy. Thế mà sáng hôm sau vừa ngủ dậy thì Tú đã nhìn vợ âu yếm nhưng cô từ chối. Dù anh nói thế nào cũng không cho đến cả tuần

Cứ tưởng vợ chỉ đùa, ai dè đúng là những lần sau gạ gẫm thì Thu không chịu cho đụng vào người. Thậm chí cô còn bắt chồng ngủ riêng nữa, khỏi phải nói lúc đó Tú hậm hực như nào. Thế là tối hôm đó Tú quyết định làm một chuyện 'kiểm tra'. Nào ngờ anh tá hỏa khi “chỗ đó” của vợ lại đang chảy ra thứ nước gì lạ lùng.

- Anh…làm cái gì thế hả? Thu hét lên.

- Tại vì anh… nhưng mà tại sao “phần dưới” của em lại...? Em bị bệnh gì à?

- Bệnh gì chứ? Là em bôi thuốc đấy… đêm tân hôn vì không giữ kĩ em bị viêm nên phải bôi thuốc. Thế nên em phải cấm triệt anh đấy…

- Sao em không nói chứ? Anh xin lỗi… anh không muốn em bị thế đâu vợ ơi. 

Nói rồi Tú ôm chặt vợ mình vào lòng, anh tự nhủ từ này sẽ quan tâm sức khỏe phụ khoa cho vợ vì anh không muốn vợ mình bị bệnh gì cả. Thế mới nói các ông chồng phải biết yêu thương vợ mình chứ không phải chỉ quan tâm bản thân thôi nhé.

 

Cưới vợ một đời chồng, trong đêm ấy, tôi choáng váng khi lật chăn với vết ga giường màu đỏ và lời thú nhận của em

Cưới vợ một đời chồng, trong đêm ấy, tôi choáng váng khi lật chăn với vết ga giường màu đỏ và lời thú nhận của em

Ngay khi lật chăn lên, tôi kinh hãi phát hiện ra vệt máu đỏ trên ga giường, quay sang hỏi em với đầy sự ái ngại thì...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 1 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 1 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai