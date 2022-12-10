Hiện giờ tôi và chồng ngầm coi như chưa từng có chuyện gì nhưng lòng tôi thì luôn bị ám ảnh bởi cảnh tượng đêm đó.

Trong điện thoại bà không nói rõ là có chuyện gì nhưng bà đã có lời, tôi là phận làm dâu sao dám không nghe. Chồng tôi tối đó đi nhậu với bạn, lúc mẹ chồng gọi thì anh vẫn chưa về.

Tháng trước, hôm đó khoảng 10 giờ tối, mẹ chồng đột nhiên gọi tôi sang nhà. Bố mẹ chồng ở cách vợ chồng tôi chưa đầy 5 cây số, đi lại cũng khá tiện.

Tôi sang đến nơi, mẹ chồng gọi lên phòng hết bảo tôi xem phim cùng bà lại bảo con dâu đấm lưng, xoa bóp đầu. Bà cứ kêu đau đầu mãi làm tôi không buông ra mà về được.

Lúc hơn 11 giờ đêm, bà bảo tôi ngủ lại đi, sáng mai hãy về. Tôi định từ chối nhưng bà dứt khoát tuyên bố: “Cứ quyết định vậy đi”, không cho tôi cơ hội thương lượng thêm.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe lời bà vào phòng ngủ dành cho khách nhưng nằm mãi tôi không ngủ được. Càng nghĩ tôi lại càng thấy nóng ruột. Không biết chồng đã về chưa, có say rượu hay không mà gọi chẳng thấy anh nghe máy. Chứ lúc ấy tôi thật sự không nghi ngờ gì hành động của mẹ chồng cả.

Thế là nhân lúc ông bà đã ngủ say, tôi lén xuống dưới nhà mò tìm chìa khóa. Nhẹ nhàng mở cửa, không dám dắt xe máy của mình ra sợ đánh động bố mẹ chồng, tôi ra ngoài đón taxi về nhà mình. Sáng mai bà có hỏi thì tôi chỉ cần nói chồng đột ngột gọi tôi về là được.

Về đến nhà cũng đã gần 1 giờ sáng, thấy nhà vẫn im lìm, tôi khó hiểu nghĩ chồng hôm nay về muộn thế. Nhưng nhìn xuống chỗ để giày, tôi ngạc nhiên thấy giày của chồng thế mà lại ở đó rồi. Kinh khủng hơn tôi còn thấy một đôi guốc cao gót của phụ nữ lạ hoắc để cạnh đôi giày của anh.

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, cả người bủn rủn không thể đứng vững. Trong đầu tôi đã tưởng tượng đến khả năng xấu nhất. Hít sâu một hơi, tôi nhẹ bước đi về phía phòng ngủ.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, ánh điện sáng trưng soi rõ mọi thứ trong phòng. Tôi kinh hoàng thấy 2 người đang nằm trên giường. Một là chồng tôi, người còn lại là một ả phụ nữ lạ mặt. Tôi hét lên đầy đau đớn và phẫn uất.

Ánh điện và tiếng hét của tôi thành công đánh thức chồng dậy. Anh nhìn tôi ngơ ngác: “Em làm gì thế? Sao không ngủ?”. Nhưng khi anh quay sang thấy một ả gái lạ trần truồng nằm cạnh mình thì đến lúc này chính anh lại là người hét lên thất thanh.

Chồng tôi nhảy ra khỏi giường, cuống cuồng mặc quần áo, lắp bắp: “Cô… cô là ai? Tại sao lại ở đây?”. Tôi ngơ ngác nhìn phản ứng của anh. Anh giả vờ hay anh không biết thật?

Đối mặt với sự oán hận, trách móc của tôi, chồng một mực nói rằng anh không biết người phụ nữ kia. Lúc về nhà thì phòng ngủ tối om, anh định bật điện nhưng tôi lại sáp tới ngăn anh lại sau đó kéo anh lên giường.

Anh hớn hở vì sự nhiệt tình của vợ, nào có nghĩ ngợi gì. Xong chuyện, anh vừa mệt lại có hơi men nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lúc này anh mới biết rằng mình nhầm, người phụ nữ trong phòng ngủ không phải tôi mà là một kẻ lạ lẫm.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi và chồng xúm vào chất vấn cô ả kia, cuối cùng đã nhận được đáp án. Toàn bộ màn kịch tối hôm nay do một tay mẹ chồng bày bố. Bà lấy được chìa khóa nhà từ chồng tôi, biết anh tối nay về nhà sẽ say rượu, còn gọi tôi sang nhà “điệu hổ ly sơn”.

Nguyên nhân cũng bởi cưới đã 3 năm mà tôi chưa thể sinh con cho chồng, bà sốt ruột muốn để người khác thay tôi sinh cháu cho bà!

Cô ả kia là con bà bạn thân của mẹ chồng, đã ngầm thích chồng tôi từ lâu. Nhưng anh chẳng quen thân gì cô ta, lúc này nghĩ mãi mới nhớ ra cô ta là ai. Chính vì mối tình si với chồng tôi mà cô ta quá lứa lỡ thì vẫn chưa kết hôn. Bây giờ bèn bắt tay với mẹ chồng “bẫy” chồng tôi.

Nếu cô ta có thai, vậy không nghi ngờ gì anh phải cưới cô ta. Nếu không có thai thì cô ta có thể nhân việc này để quấn lấy anh. Đàn ông mà, dễ mềm lòng lắm nếu có người phụ nữ sẵn sàng nhảy xổ vào lòng mình. Chưa nói, họ còn từng có 1 lần mặn nồng.

Hiện giờ tôi và chồng ngầm coi như chưa từng có chuyện gì nhưng lòng tôi thì luôn bị ám ảnh bởi cảnh tượng đêm đó. Thêm việc mẹ chồng ở giữa ly gián, tôi thật sự sắp không thể chịu đựng được nữa. Tôi vẫn yêu anh nhưng có lẽ tôi nên ly hôn để giải thoát cho cả hai, phải không hả mọi người?