Chờ chồng dắt díu tình nhân lên giường làm ‘chuyện đó’, tôi lẻn vào nhà vệ sinh chờ kết quả, tiếng la thất thanh không ngờ khiến tôi đầy mừng rỡ

Tâm sự 10/12/2022 20:14

Quan sát camera mấy ngày chẳng thấy, đến hôm nay tôi được báo về sự hiện diện bất ngờ, chẳng ngao ngán, tôi đã tiến hành kế hoạch này.

Và khi thấy chồng mình cởi quần leo lên giường làm chuyện đó với cô ta tôi đã chạy vội vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa chờ kết quả. 10 phút sau, bất ngờ thấy tiếng kêu hét thất thanh của chồng...

Cuộc hôn nhân của tôi đã kéo dài được 5 năm với một cô con gái xinh đẹp 4 tuổi. Ai cũng coi gia đình tôi là mẫu gia đình lý tưởng để anh em bạn bè đồng nghiệp noi gương. Chồng thành đạt, yêu thương vợ con, vợ thì khéo léo vun vén gia đình được lòng nhà chồng. Ngỡ cũng chẳng còn gì mơ ước hơn thế nữa. Nhưng rồi…

Trước ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới của hai vợ chồng đúng 1 tuần, tôi bất ngờ phát hiện chồng bồ bịch bên ngoài. Đúng là anh ăn vụng quá khéo suốt cả năm rồi mà tôi không phát hiện ra. Cay đắng vô cùng, tôi cũng đã định làm um nhà lên nhưng rồi nghĩ tới con gái, nó còn quá nhỏ để chứng kiến những việc không hay của bố mẹ.

Chờ chồng dắt díu tình nhân lên giường làm ‘chuyện đó’, tôi lẻn vào nhà vệ sinh chờ kết quả, tiếng la thất thanh không ngờ khiến tôi đầy mừng rỡ - Ảnh 1

Cay đắng vô cùng, tôi cũng đã định làm um nhà lên nhưng rồi nghĩ tới con gái, nó còn quá nhỏ để chứng kiến những việc không hay của bố mẹ. (Ảnh minh họa)

Vậy là tôi chọn cách im lặng, có lẽ chồng vẫn không biết tôi đã phát hiện ra chuyện anh ngoại tình vẫn chăm chút vợ con như mọi khi. Và đêm đến vẫn ở lì trong phòng làm việc tới 2 giờ sáng để nói chuyện với cô ấy. Sau 2 ngày chán nản tôi quyết định mua vé máy bay đi du lịch với đám bạn thân mà không có chồng con đi cùng. Không ngờ chồng tôi ủng hộ hoàn toàn:

- Bao lâu nay em đã vất vả vì bố con anh suốt từ sáng tới tối rồi. Giờ em cần phải được nghỉ ngơi, em cứ đi đi, mọi chuyện ở nhà anh lo được mà.

- Cảm ơn anh, em đã gửi cái My sang bà ngoại rồi nên anh không cần phải lo cho con. Còn phần anh anh tự lo nhé.

Vợ chồng thống nhất với nhau và tôi quyết định đi du lịch 4 ngày nhưng thực ra tôi chẳng đi đâu cả mà chỉ tới nhà con bạn mới li dị chồng cách nhà có 1 km, chơi với nó suốt 4 ngày đó và theo dõi camera mà mình đã bí mật lắp trong phòng ngủ mà thôi. Bởi vì cái lần phát hiện ra chồng có bồ qua tin nhắn facebook trong máy tính của chồng, tôi đã thấy bồ anh ta ngỏ ý muốn được tới nhà tôi chơi vào ngày thứ 6, mà thứ 7 thì tôi mới đi du lịch về cơ.

Tôi theo dõi camera từ sáng sớm cho tới tận 4 giờ chiều thứ 6 vẫn không thấy động tĩnh gì định bỏ cuộc ra ngoài chơi rồi thì trong lúc thay quần áo bất ngờ con bạn hét to. “Chúng nó đưa nhau về rồi mày ơi”. Nhìn màn hình thấy chồng đánh ô tô đưa một em chân dài bịt khẩu trang về nhà mình. Tôi phi như bay ra ngoài lấy xe phóng thẳng về nhà.

Chờ chồng dắt díu tình nhân lên giường làm ‘chuyện đó’, tôi lẻn vào nhà vệ sinh chờ kết quả, tiếng la thất thanh không ngờ khiến tôi đầy mừng rỡ - Ảnh 2

Và khi thấy chồng mình cởi quần leo lên giường làm chuyện đó với cô ta tôi đã chạy vội vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa chờ kết quả. (Ảnh minh họa)

Thấy đôi giày để đó tôi biết họ đã đưa nhau lên tầng rồi. Tôi lén đi theo xem sự thể thế nào, hóa ra chồng đưa chưa bồ vào hẳn phòng ngủ của hai vợ chồng. Đau đến nghẹt thở luôn nhưng vẫn cố gắng, hóa ra mọi dự tính của tôi chẳng sai chút nào.

Và khi thấy chồng mình cởi quần leo lên giường làm chuyện đó với cô ta tôi đã chạy vội vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa chờ kết quả. 10 phút sau, bất ngờ thấy tiếng kêu hét thất thanh của chồng, tôi mới ung dung bước ra. Chồng đang ôm chặt của quý của anh ta la hét giãy giụa, còn ả người yêu tái mặt đi không hiểu chuyện gì.

Bất ngờ thấy sự xuất hiện của tôi, cả 2 há hốc mồm ngạc nhiên, ả ta vơ vội cái chăn quấn quanh người còn chồng tôi tay vẫn ôm khư khư cái đó: “Đau lắm, rát lắm hả anh? Em chỉ cho chút bột ớt vào cái bao đó thôi mà. Anh đưa gái về tận nhà thế này thì còn gì để nói nữa không”.

Thấy chồng và bồ quỳ xuống lạy lục xin tôi tha tội mà tôi hả lòng hả dạ vô cùng. Chẳng biết anh ta có đưa gái về nhà thật không nhưng tôi vẫn thử. Tôi lấy 1 cái bao cao su mới bóc ra cho chút bột ớt vào đó rồi gói gém hàn lại như thật để vào chỗ mà vợ chồng vẫn hay để mỗi khi hành sự rồi mới đi khỏi nhà. Ai ngờ anh ta đưa bồ về thật, và trong lúc hưng phấn bên ả bồ đã không thể nào nhận ra điểm bất thường ở chiếc bao cao su đó.

Hôm ấy tôi cũng chẳng đánh ghen ầm ĩ làm gì chỉ lẳng lặng xách va li quần áo của con và của mình đi về ngoại. Dù anh có nói có giải thích thế nào tôi cũng không thể chấp nhận việc anh đưa nhân tình vào chính căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Biết rằng li hôn con sẽ khổ, nhưng sau này con sẽ hiểu cho quyết định của tôi.

 

Qua đêm ở nhà bạn gái, tôi bật đèn đi tìm nhà vệ sinh thì choáng váng thấy đôi trai gái giữa nhà, càng không ngờ trước dung nhan người phụ nữ ấy

Qua đêm ở nhà bạn gái, tôi bật đèn đi tìm nhà vệ sinh thì choáng váng thấy đôi trai gái giữa nhà, càng không ngờ trước dung nhan người phụ nữ ấy

Phía giữa nhà, tôi sửng sốt chứng kiến hai người nằm cạnh nhau, nhưng ngạc nhiên hơn nữa với hình ảnh người phụ nữ quen thuộc.

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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